Weihnachtsferien: Musikalische Highlights im LVR-Landesmuseum Bonn

Die Weihnachtszeit lädt zum gemeinsamen Erleben ein, und das LVR-Landesmuseum Bonn schafft mit seinem besonderen Ferienprogramm einen Ort voller Musik und Kreativität. Vom 21. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 bietet die Mitmachausstellung “MUSIC! Feel the Beat” zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie. Von Tanzworkshops bis hin zu Konfettikanonen – hier wird die Faszination Musik auf vielfältige Weise spürbar gemacht.

Das LVR-Landesmuseum Bonn zeigt, wie Musik die Herzen verbindet – ob beim gemeinsamen Basteln, Trommeln oder Tanzen. Mit einem abwechslungsreichen Angebot wird die Weihnachtszeit zu einem Fest für die ganze Familie, bei dem Kreativität und Begeisterung im Mittelpunkt stehen. Ein Besuch lohnt sich!

Ein Einstieg in die Welt der Musik: Familienführungen und kreative Workshops

An jedem Wochenende der Weihnachtsferien dreht sich alles um das gemeinsame Erleben von Musik. Die Ausstellung “MUSIC! Feel the Beat” eröffnet spannende Einblicke in die Welt des Musizierens, von der Popsong-Komposition über die Musikvideoproduktion bis hin zu unterhaltsamem Carpool Karaoke.

Gleichzeitig können Familien an kreativen Bastelaktionen teilnehmen. Kleine und große Teilnehmer gestalten dabei individuelle Accessoires wie kultige Buttons (22.12.2024), schrille Partybrillen (27.12.2024) oder bunte Konfettikanonen (28. und 29.12.2024). Ein besonderes Highlight erwartet Kinder am 5. Januar 2025: Während ihre Eltern an einer Führung teilnehmen, können sie in einem Workshop eine stylische “Kassettenrekorder-Bag” gestalten – ein originelles Souvenir für Musikfans.

Musikalisches Neujahr: Trommeln, Tanzen und spannende Einblicke

Das neue Jahr beginnt mit Rhythmus und Bewegung: Am 2. Januar 2025 lädt der Workshop “Drum-Circle” Anfänger und Fortgeschrittene ein, die Magie des gemeinsamen Trommelns zu erleben. Einen Tag später, am Freien Freitag (3. Januar 2025), steht die Musik bei freiem Eintritt im Mittelpunkt.

Tanzliebhaber können beim Schnupperkurs “Let´s Dance” der Tanzprofis von “bonn tanzt” neue Moves ausprobieren und perfektionieren. Für Wissenshungrige bietet eine Führung mit einer Neurowissenschaftlerin des DZNE einen spannenden Einblick in die Anwendung von Motion Tracking bei der Früherkennung von Krankheiten.

Abgerundet wird der Tag durch die “Open Stage”, bei der regionale Bands wie Duo Nachspiel und FortyLove die Bühne erobern (17–20 Uhr). Ein abwechslungsreiches Programm voller musikalischer Überraschungen wartet auf die Besucher.

Praktische Informationen: Öffnungszeiten und freier Eintritt

Das Museum bleibt an Heiligabend (24.12.), dem ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.), Silvester (31.12.) und Neujahr (1.1.) geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) sowie an den regulären Öffnungstagen erwartet Besucher jedoch ein reichhaltiges Programm.

Besonders attraktiv: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genießen freien Eintritt in die MUSIC!-Ausstellung.