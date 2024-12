lit.COLOGNE 2025: Ein Vierteljahrhundert Literatur, Kultur und Diskurs

Die lit.COLOGNE hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem der bedeutendsten Literaturfestivals Europas in Köln entwickelt. Jedes Jahr verwandelt sie die Domstadt in einen lebendigen Treffpunkt für Literaturliebhaber, Autoren und Kulturschaffende aus der ganzen Welt. Zum 25. Jubiläum wird die Erfolgsgeschichte des Festivals vom 15. bis 30. März 2025 mit einem außergewöhnlich vielfältigen Programm gefeiert. Über 200 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, darunter Lesungen preisgekrönter Autoren, spannende Podiumsdiskussionen und inspirierende Themenabende. Besonders im Fokus: die Förderung des literarischen Austauschs, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Fragen und die Begeisterung für die Welt der Bücher – über alle Altersgruppen hinweg.

Auch 2025 setzt die lit.COLOGNE auch wieder auf eine einzigartige Mischung aus internationalen Stars der Literaturszene, neuen literarischen Stimmen und Veranstaltungen, die tief in gesellschaftliche Themen eintauchen. Mit einem starken Kinder- und Jugendprogramm sowie Veranstaltungen, die den Dialog zwischen Generationen fördern, wird das Festival erneut zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die lit.COLOGNE 2025 verspricht, ein Meilenstein in der Geschichte des Festivals zu werden und die Kraft der Literatur zu feiern – mit Geschichten, die bewegen, inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Ein Überblick über das Jubiläumsprogramm der lit.COLOGNE 2025

Eröffnungswoche: Internationale Highlights

Am ersten Festivalabend dürfen sich die Besucher auf gleich mehrere hochkarätige Veranstaltungen freuen:

17. März 2025 : Der italienische Autor Roberto Saviano , bekannt durch “Gomorrha”, widmet sich in “Treue” der Rolle der Frauen in der Mafia. Seine Lesung bietet eindringliche Einblicke in die Lebenswelten dieser Frauen (17 Uhr, Flora).

: Der italienische Autor , bekannt durch “Gomorrha”, widmet sich in “Treue” der Rolle der Frauen in der Mafia. Seine Lesung bietet eindringliche Einblicke in die Lebenswelten dieser Frauen (17 Uhr, Flora). Ebenfalls an diesem Abend thematisiert Caroline Darian in “Und ich werde dich nie wieder Papa nennen” die Überwindung familiärer Traumata. Die Geschichte über Machtmissbrauch wird von Sandrine Mittelstädt vorgetragen (20 Uhr, WDR-Funkhaus).

in “Und ich werde dich nie wieder Papa nennen” die Überwindung familiärer Traumata. Die Geschichte über Machtmissbrauch wird von vorgetragen (20 Uhr, WDR-Funkhaus). Nick Hornby, Kultautor von “Fever Pitch”, wirft einen Blick auf den Wandel des Fußballs und reflektiert über die Bedeutung dieses Sports in der heutigen Gesellschaft (20 Uhr, Flora).

Themenabende und Literarische Porträts

Der literarische Jubiläumsabend am 20. März 2025 steht unter dem Motto “Dank” und vereint prominente Gäste wie Olli Dittrich, Sibel Kekilli und Hans Sigl, die Texte von Autoren wie Virginia Woolf und Thomas Mann vortragen. Dieser Abend ist eine Hommage an die Inspiration, die Literatur über Jahrzehnte hinweg bietet (20 Uhr, Philharmonie Köln).

Am 22. März 2025 wird der Roman “Der große Gatsby” von F. Scott Fitzgerald in einer inszenierten Lesung mit Axel Milberg und Claudia Michelsen gewürdigt. Das Meisterwerk bietet einen illusionslosen Blick auf die Upper Class der 1920er Jahre (20 Uhr, RheinEnergie-Hauptverwaltung).

Einen spannenden Kontrast bietet der Themenabend am 28. März 2025, bei dem überraschende Parallelen zwischen den Klassikern “Heidi” und “Dracula” aufgezeigt werden. Die Lesung wird von Mavie Hörbiger gestaltet.

Spannende Debatten und gesellschaftliche Diskurse

Die lit.COLOGNE 2025 bietet ein Podium für Diskussionen über drängende gesellschaftliche Fragen:

18. März 2025 : Transformationsexpertin Maja Göpel erörtert, wie Werte unser Handeln und unseren Zusammenhalt prägen können (21 Uhr, WDR-Funkhaus).

: Transformationsexpertin erörtert, wie Werte unser Handeln und unseren Zusammenhalt prägen können (21 Uhr, WDR-Funkhaus). 21. März 2025 : Svenja Flaßpöhler und Jagoda Marinić analysieren in einem Gespräch, wie produktives Streiten zu neuen Perspektiven führen kann (19 Uhr, Brunosaal).

: und analysieren in einem Gespräch, wie produktives Streiten zu neuen Perspektiven führen kann (19 Uhr, Brunosaal). 23. März 2025 : Sara Weber thematisiert in ihrer Analyse “Das kann doch jemand anderes machen!” die Rolle von Künstlicher Intelligenz als Werkzeug für eine gerechte Arbeitswelt (20 Uhr, Balloni-Hallen).

: thematisiert in ihrer Analyse “Das kann doch jemand anderes machen!” die Rolle von Künstlicher Intelligenz als Werkzeug für eine gerechte Arbeitswelt (20 Uhr, Balloni-Hallen). 25. März 2025: Joschka Fischer beleuchtet geopolitische Spannungen und neue Herausforderungen für die deutsche und europäische Außenpolitik (18 Uhr, WDR-Funkhaus).

Deutschsprachige Literaturstars und neue Werke

Die Vielfalt der deutschsprachigen Literatur wird durch namhafte Autoren wie Wolf Haas und Christian Kracht repräsentiert:

18. März 2025 : Julia Schoch stellt mit “Wild nach einem wilden Traum” den Abschluss ihrer Trilogie über die Erinnerung an die Liebe vor (20.30 Uhr, Kulturkirche Köln).

: stellt mit “Wild nach einem wilden Traum” den Abschluss ihrer Trilogie über die Erinnerung an die Liebe vor (20.30 Uhr, Kulturkirche Köln). 22. März 2025 : Wolf Haas präsentiert “Wackelkontakt”, einen Roman, der meisterhaft Humor und Metafiktion vereint (20 Uhr, WDR-Funkhaus).

: präsentiert “Wackelkontakt”, einen Roman, der meisterhaft Humor und Metafiktion vereint (20 Uhr, WDR-Funkhaus). 24. März 2025: Christian Kracht entführt in “Air” in eine verstörende Geschichte zwischen Norwegen und den Orkneyinseln (19.30 Uhr, Oper Köln).

lit.kid.COLOGNE: Ein Paradies für junge Leser

Das umfangreiche Kinder- und Jugendprogramm der lit.COLOGNE 2025 umfasst 84 Veranstaltungen, die sowohl Spaß als auch kritisches Denken fördern:

22. März 2025 : Bestsellerautor Marc-Uwe Kling liest aus seiner Kinderbuchreihe “Die Spurenfinder” (14 Uhr, Flora).

: Bestsellerautor liest aus seiner Kinderbuchreihe “Die Spurenfinder” (14 Uhr, Flora). 29. März 2025 : Illustrator Axel Scheffler , Schöpfer des “Grüffelo”, feiert den 25. Geburtstag seines Klassikers mit Live-Zeichnungen (15 Uhr, Stadthalle Köln).

: Illustrator , Schöpfer des “Grüffelo”, feiert den 25. Geburtstag seines Klassikers mit Live-Zeichnungen (15 Uhr, Stadthalle Köln). 30. März 2025: Ingo Siegner präsentiert das neueste Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss und lädt das junge Publikum auf eine Reise rund um die Welt ein (11 Uhr, Schauspiel Köln, Depot 2).

Zusätzlich regen Formate wie “Fake News oder Wahrheit” junge Teilnehmer dazu an, kritisch über Themen wie Social Media, Wahrheit und Manipulation nachzudenken.

Gala-Abend und Preisverleihungen

Der Deutsche Hörbuchpreis wird am 18. März 2025 verliehen. Am 21. März 2025 folgt die Verleihung des lit.COLOGNE-Debütpreises, der vielversprechende neue literarische Stimmen würdigt. Der OffSpring Award am 30. März 2025 gibt jungen Talenten zwischen 16 und 26 Jahren die Gelegenheit, ihre Werke im Festival vorzustellen.

Inklusion und Barrierefreiheit bei der lit.COLOGNE 2025

Das Festival bleibt seiner Philosophie treu, allen Menschen Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Maßnahmen wie barrierefreie Zugänge, Induktionsschleifen und die Möglichkeit, Assistenzhunde mitzunehmen, gewährleisten, dass niemand ausgeschlossen wird.

Tickets und weitere Informationen zum Festival

Der Ticketverkauf zum Festival beginnt am 3. Dezember 2024 um 12 Uhr. Weitere Details und das vollständige Programm sind auf der offiziellen Website www.litcologne.de verfügbar.