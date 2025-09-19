Weltkindertag 2025 in Köln: Buntes Familienfest am Rheinauhafen

Am 21. September 2025 verwandelt sich der Rheinauhafen in Köln erneut in eine große Kinder- und Familienzone. Von 12 bis 18 Uhr lädt der Weltkindertag zu einem bunten und kostenlosem Fest unter dem Motto “Kinderrechte – Bausteine für Demokratie” ein.

Die BIÖG-Bühne am Schokoladenmuseum

Die Veranstaltung beginnt am Schokoladenmuseum, wo die “Kinder stark machen”-Bühne des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) aufgebaut ist. Auf dieser Bühne treten bekannte Gäste auf, darunter “Die Maus”, Singa Gätgens vom KiKA sowie die UNICEF-Botschafter Jana Ina und Giovanni Zarrella. Hier gibt es weitere Infos zum Programm. Wer selbst aktiv werden möchte, kann am UNICEF-Stand mitmachen und Kinderrechte auf spielerische und kreative Weise erfahren.

Stände und Aktionen entlang des Rheinufers

Vom Schokoladenmuseum aus führt der Weg am Rheinufer entlang, wo sich über hundert bunte Stände zahlreicher Vereine, Institutionen und Initiativen präsentieren. Dort erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Mischung aus Informations- und Beratungsangeboten sowie vielfältige Mitmachaktionen. Schnitzeljagden, Parcours, Ratespiele und Workshops laden dazu ein, sich spielerisch mit Kinderrechten und demokratischen Prinzipien auseinanderzusetzen.

Die Linoclub-Bühne am Harry-Blum-Platz

Ein zweites großes Zentrum des Festes befindet sich am Harry-Blum-Platz, wo die Linoclub-Bühne für ausgelassene Stimmung sorgt. Hier stehen Musik, Tanz und gemeinsames Feiern im Vordergrund. Mit dabei sind unter anderem die beliebten Bands Pelemele, Cat Ballou und Collective One, die für ein lebendiges und familienfreundliches musikalisches Programm sorgen. Ergänzend zum Bühnenprogramm gibt es zahlreiche Mitmachaktionen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen einbeziehen. Ob Basteln, Spielen oder Diskutieren – hier ist jeder eingeladen, aktiv am Geschehen teilzunehmen.

Ein inklusiver Weltkindertag für alle

Das gesamte Fest ist so gestaltet, dass es für alle Menschen ein schönes Erlebnis wird. Es gibt barrierefreie Zugänge, Ruhezonen, spezielle Bereiche vor den Bühnen für Besucher mit besonderen Bedürfnissen und Eventassistenten, die bei der Orientierung und Teilnahme unterstützen. Der Eintritt ist frei, und für die Versorgung ist bestens gesorgt: Neben einem breiten Speisen- und Getränkeangebot stellt die RheinEnergie kostenlos Trinkwasser zur Verfügung.

Unterhaltung trifft Information

Das Bühnenprogramm verbindet Unterhaltung mit wichtigen Botschaften. Während auf der BIÖG-Bühne Kinderrechte und Gesundheitsförderung im Vordergrund stehen, schafft die Linoclub-Bühne Raum für Musik, Spaß und Gemeinschaft. So wird der Weltkindertag in Köln nicht nur zu einem Fest für die Sinne, sondern auch zu einem starken Zeichen für Demokratie und Kinderrechte.

Praktischer Besucherleitfaden

Wer den Weltkindertag besucht, sollte sich auf einen ereignisreichen und gut gefüllten Tag einstellen. Da es erfahrungsgemäß sehr voll wird, lohnt es sich, frühzeitig zu kommen, insbesondere wenn man bestimmte Programmpunkte erleben möchte. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die bequemste Wahl, da Parkplätze im Bereich des Rheinauhafens stark begrenzt sind. Straßenbahnen und Busse halten in direkter Nähe, außerdem gibt es zusätzliche Fahrradparkplätze am Schokoladenmuseum und am Harry-Blum-Platz. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fahren an diesem Wochenende im gesamten VRS kostenlos.

Da sich viele Programmpunkte im Freien abspielen, empfiehlt es sich, wetterfeste Kleidung einzupacken – sei es Regenjacke oder Sonnenschutz. Für Kinder sind bequeme Schuhe und vielleicht ein Wechselshirt praktisch, da sie viel in Bewegung sein werden. Wer mit Kleinkindern unterwegs ist, kann auf das Stillzelt und die Ruheräume zurückgreifen. Auch eine Kindersammelstelle und Erste-Hilfe-Station sind eingerichtet, sodass Familien sich gut aufgehoben fühlen können.

Ein kleiner Snack oder eine Trinkflasche für zwischendurch sind sinnvoll, obwohl es natürlich auch ein breites kulinarisches Angebot gibt. Am besten lässt man Einwegverpackungen zu Hause und nutzt die Mülltrennung vor Ort, um das Fest nachhaltig zu gestalten.

Weltkindertag 2025: Ein Fest der Teilhabe

Besucher dürfen sich auf einen harmonischen Mix aus Information und Aktion, Spiel und Musik, Mitmachen und Zuhören freuen. Der Weltkindertag 2025 in Köln zeigt eindrucksvoll, wie Feiern, Lernen und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können.