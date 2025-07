Spiele, Show und Superlative: So spektakulär wird die gamescom 2025

Die gamescom 2025 kündigt sich bereits im Vorfeld als Festival der Superlative an. Mit mehr Fläche, mehr Ausstellenden und neuen Formaten entwickelt sich das weltgrößte Games-Event konsequent weiter. Vom 20. bis 24. August 2025 wird Köln erneut zur internationalen Hauptstadt der Gaming-Welt – mit erwarteten Rekordzahlen und einer nie dagewesenen Programmvielfalt.

Neue Maßstäbe: Wachstum auf ganzer Linie

Die diesjährige gamescom verzeichnet beeindruckende Zuwächse: Im Stichtagsvergleich ist die Zahl der Ausstellenden um 11 Prozent gestiegen. Unternehmen aus über 60 Ländern haben sich angemeldet – darunter Thailand als erstes südostasiatisches Partnerland. Das unterstreicht nicht nur den globalen Stellenwert der Messe, sondern auch das wachsende Interesse an Games als kulturelles und wirtschaftliches Leitmedium.

“Die gamescom 2025 wird abermals größer, erlebnisreicher und erneut zum Zentrum der globalen Gaming-Community”, so Tim Endres, Director der gamescom.

Starke Nachfrage: Bekannte Marken und neue Gesichter

Neben Branchengrößen wie Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco, Blizzard Entertainment und Capcom haben in diesem Jahr auch zahlreiche neue oder wiederkehrende Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt. Dazu zählen unter anderem Disney+, Electronic Arts, SEGA, Netflix, Konami, Paramount, LEGO, Tencent Games, CI Games, Marvelous Europe, Kalypso und GIANTS Software.

Die gamescom bietet damit erneut eine beispiellose Dichte an Marken, Neuheiten und Spielerlebnissen – für Fans von AAA-Games ebenso wie für Liebhaberinnen und Liebhaber unabhängiger Spieleperlen.

Mehr Platz für mehr Erlebnis

Um der gestiegenen Ausstellerzahl gerecht zu werden, wächst die entertainment area um Halle 8, in der weitere Unternehmen ihre Spieleneuheiten präsentieren. Auch die indie area bekommt mehr Raum: In Halle 10.2 füllt sie erstmals eine halbe Halle – ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung unabhängiger Entwicklerstudios.

Für eine bessere Orientierung auf dem erweiterten Gelände steht erstmals ein digitaler Standortfinder zur Verfügung. Ab dem 20. August 2025 kann das Tool über gamescom.global mobil genutzt werden. Es zeigt in Echtzeit Hallenpläne, den eigenen Standort, vorgemerkte Ausstellende, Ein- und Ausgänge sowie Services vor Ort.

Erlebniswelt gamescom 2025: Das erwartet die Besucher

Die gamescom ist mehr als eine Messe – sie ist ein Festival der Gaming-Kultur. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf exklusive Spielpremieren, hands-on Demos, spektakuläre Bühnenshows und packende E-Sport-Turniere freuen. Auf sie warten riesige Messestände, Creator-Stages, Mitmachaktionen, Meet & Greets mit Stars der Szene, Cosplay-Paraden, VR-Erlebnisse und vieles mehr. Mit Themenbereichen wie dem cosplay village, dem retro gaming-Bereich, der family & friends area, dem gamescom campus und dem Karriereforum “jobs & careers” bietet die Messe Erlebnisse für alle Altersgruppen und Interessen – von der ganzen Familie bis hin zu Branchenprofis.

Große Bühne für große Momente: Die event arena

Ein zentrales Highlight ist die neue event arena in Halle 1, die mit modernisierter Technik das Herzstück des Bühnenprogramms bildet. Auf dem Programm stehen:

die gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley und Eefje “sjokz” Depoortere

das Konzert “The Witcher in Concert”

ein gemeinsamer Auftritt von Wargaming und der Metal-Band Sabaton

unterhaltsame Formate auf der gamescom social stage, etwa mit Viva La Dirt League

der beliebte cosplay contest

Erstmals werden zudem zwei große E-Sport-Events in der event arena ausgetragen: Am 22. August 2025 die Fortnite Creator Championship mit Amar und Rohat, und am 24. August 2025 das große Offline-Finale der “Die Techniker Prime League” in Kooperation mit Freaks 4U Gaming.

Weltpremieren zur Eröffnung der gamescom 2025

Die gamescom Opening Night Live mit mit Geoff Keighley und Eefje “sjokz” Depoortere am 19. August 2025 verspricht spektakuläre Ankündigungen. Activision wird dort exklusiv die weltweite Premiere von Call of Duty: Black Ops 7 feiern – ein erster Vorgeschmack auf viele weitere Enthüllungen, die noch folgen sollen.

Leitthema 2025: “Games – Perfekte Unterhaltung”

Das Motto der gamescom 2025 lautet: “Games – Perfekte Unterhaltung”. Denn Videospiele faszinieren, verbinden und begeistern weltweit wie kein anderes Medium. Sie entführen in einzigartige Geschichten, ermöglichen gemeinsames Erleben über Grenzen hinweg und schaffen unvergessliche Momente.

Gleichzeitig sind sie längst mehr als “nur Unterhaltung”. Sie fördern Kreativität, Bildung, Gesundheit und Innovation – und spielen eine zunehmend wichtige Rolle in einer digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft. “Games packen uns Menschen wie kein anderes Medium”, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands. “Und mehr müssen sie nicht sein. Können sie aber!”

Trends: Gaming für alle Generationen und Games-Blockbuster to go

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: In Deutschland liegt das Durchschnittsalter der Spielenden inzwischen bei rund 40 Jahren. Längst sind Games kein Jugendphänomen mehr – Eltern und Großeltern spielen mit. Oft sogar gemeinsam mit Kindern und Enkeln. Das stärkt nicht nur den Zusammenhalt, sondern vermittelt spielerisch Medienkompetenz. Moderne Jugendschutzsysteme und klare Alterskennzeichnungen sorgen dabei für einen sicheren Umgang mit Games auf allen Plattformen.

Gaming wird zunehmend mobil. Neue Geräte wie die Nintendo Switch 2 oder der ROG Xbox Ally machen es möglich, auch grafisch aufwendige Spiele unterwegs zu spielen – im Flugzeug, im Zug oder auf der Terrasse. Damit werden Spiele-Blockbuster flexibler erlebbar denn je und erreichen noch mehr Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen.

gamescom city festival 2025: Gaming trifft Musik und Kultur

Wer nach Messeschluss weiterfeiern will, ist beim gamescom city festival richtig. Vom 22. bis 24. August 2025 verwandelt sich die Kölner Innenstadt in ein buntes Spiele- und Musikfestival. Auf mehreren Bühnen treten nationale und internationale Bands auf. Ergänzt wird das Programm durch Streetfood, interaktive Gaming-Angebote, Aktionen von Ausstellern und ein offenes Kulturprogramm für alle. Der Eintritt ist frei. Damit wird das city festival erneut zum Treffpunkt für Gamerinnen, Gamer, Familien, Touristinnen und Touristen – und unterstreicht den Festivalcharakter der gamescom weit über das Messegelände hinaus.

Politische Aufmerksamkeit: Games im Fokus der Entscheidungsträger

Mehr als 500 Politikerinnen und Politiker besuchten 2024 die gamescom – ein Rekord, der 2025 übertroffen werden könnte. Auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und -politiker aus EU, Bund und Ländern angekündigt. Die Eröffnung übernehmen unter anderem Dorothee Bär, Bundesministerin für Digitales und Games, sowie Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der intensive Dialog zwischen Politik und Games-Branche zeigt: Spiele werden längst als gesellschaftlich relevantes Medium wahrgenommen.

Tickets und Besuchsplanung: Jetzt sichern und vorbereitet sein

Wer die gamescom 2025 live erleben möchte, sollte sich frühzeitig ein Ticket sichern. Der Online-Vorverkauf läuft bereits, und viele Tage sind traditionell schnell ausgebucht. Es gibt Tagestickets, Familientickets sowie erstmals Early Access-Tickets, die den Zutritt vor dem regulären Einlass ermöglichen. Tickets sind ausschließlich online über www.gamescom.global erhältlich. Dort finden sich auch Informationen zu Öffnungszeiten, Geländeplänen, Services vor Ort und Angeboten für Menschen mit Behinderungen. Wer früh plant, erlebt die gamescom 2025 stressfrei – und in ihrer vollen Vielfalt.