gamescom LAN 2026 in Köln: Alle Infos zum großen Gaming-Event

Wenn im März tausende Computergehäuse leuchten und das Klicken der Tastaturen durch die Hallen der Koelnmesse hallt, ist es wieder so weit: Die gamescom LAN 2026 in Köln steht vor der Tür. Vom 20. bis 22. März 2026 verwandelt sich die Domstadt erneut in das Epizentrum der deutschen Gaming-Szene – und das lange vor der eigentlichen gamescom im August. Es ist weit mehr als nur ein “Zocken mit Freunden”: Die gamescom LAN hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Termine im Kalender der internationalen Gaming-Community entwickelt. Während die große Messe im Spätsommer auf Neuheiten setzt, bietet die LAN-Party im März echte Community-Atmosphäre, E-Sport auf Profi-Niveau und direkten Kontakt zu den Content Creator der Streaming-Welt.

E-Sport Highlights und 85.000 Euro Preisgeld

In diesem Jahr setzen die Veranstalter, bestehend aus der Koelnmesse, dem game-Verband sowie den Partnern TakeTV und MYI Entertainment, noch einen drauf. In der Halle 2.1 wird an drei Tagen nonstop gespielt. Das Herzstück der gamescom LAN sind die hochkarätig besetzten Turniere, bei denen es insgesamt um ein Preisgeld von 85.000 Euro geht.

Besonders im Fokus steht die “EPIC Win Challenge”, moderiert von Creator MckyTV, bei der allein 20.000 Euro ausgeschüttet werden. Doch auch Fans klassischer E-Sport-Titel wie Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends und Rainbow Six Siege kommen voll auf ihre Kosten. Ein besonderes Highlight für die Fighting-Game-Szene ist das Qualifikationsturnier für den Riot-Games-Titel 2XKO, zu dem 256 der weltweit besten Spieler in Köln erwartet werden.

Creator-Events und Digital Playground in der Messe Köln

Was die gamescom LAN so besonders macht, ist das Konzept des “Digital Playground”. Anders als bei großen Bühnenshows sitzen bekannte Content Creator direkt mit ihrer Community an den Tischen. Für 2026 haben bereits Größen wie PietSmiet, JenNyan, EloTRIX, LetsHugo, Bonjwa und Maxim ihr Kommen zugesagt. Die Fans haben hier die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Vorbildern in die Schlacht zu ziehen oder sich am “Looking for Games”-Tisch für spontane Runden zu vernetzen. Trotz Highspeed-Internet im Alltag boomt der Trend zur physischen Vernetzung: Die gamescom LAN dient als atmosphärisches Bindeglied zwischen den Jahren und erlaubt es, Online-Freundschaften in der Realität zu festigen. Neben der digitalen Action bietet die TCG Area Platz für Trading Card Games wie Magic: The Gathering oder Disney Lorcana.

Tickets: Von BYOC bis zum Wochenend-Pass

Wer Teil der gamescom LAN 2026 sein möchte, hat die Wahl zwischen verschiedenen Ticket-Paketen. Das klassische BYOC-Ticket (Bring Your Own Computer) für das gesamte Wochenende liegt bei etwa 120 bis 125 Euro und richtet sich an Hardcore-Fans, die ihre eigene Hardware mitbringen möchten. Für diejenigen, die ihre Reise nach Köln ohne schweres Gepäck antreten wollen, gibt es das Rent-a-PC-Ticket, bei dem ein vorkonfigurierter High-End-Gaming-PC am Platz bereitsteht (Preis auf Anfrage beim Ticket-Partner).

Für Fans von Trading Card Games (TCG) gibt es spezielle Optionen: Hier liegen die Preise für ein Full-Weekend-Ticket bei ca. 50 Euro, während ein limitiertes Early-Bird-Ticket bereits für 40 Euro erhältlich ist. Wer lediglich für einen Tag die Atmosphäre in der Koelnmesse schnuppern möchte, kann ein Tagesticket für 20 Euro erwerben. Zudem gibt es spezielle Turniertickets für Wettbewerbe in Bereichen wie Lorcana oder Yu-Gi-Oh!, die preislich bei etwa 40 bis 55 Euro liegen. Wer das volle Festival-Feeling sucht, kann darüber hinaus Camping-Optionen in den Hallenbereichen hinzubuchen.

Anreise zur Koelnmesse und Parkmöglichkeiten

Die Koelnmesse im Stadtteil Deutz ist hervorragend angebunden. Wer mit der Bahn zur gamescom LAN anreist, nutzt den Bahnhof Köln Messe/Deutz, von dem aus der Eingang Nord in wenigen Gehminuten erreichbar ist. Für Autofahrer stehen rund um das Gelände ausreichend Parkflächen zur Verfügung, die über das dynamische Parkleitsystem der Stadt Köln ausgeschildert sind. Spezielle Loading-Zones ermöglichen LAN-Teilnehmern das schnelle Entladen ihres Equipments. Wer den Kölner ÖPNV nutzt, erreicht das Gelände bequem mit den KVB-Linien 1, 9, 3 oder 4. Die gamescom LAN 2026 festigt den Ruf Kölns als Gaming-Hauptstadt und bleibt ein Pflichttermin für alle, die Gaming als Lebensgefühl verstehen.