KVB: Änderungen bei Bus und Bahn zum Sessionsauftakt 2024

Am 11. November 2024, zum Auftakt der Karnevalssession, erwartet die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ein erhöhtes Fahrgastaufkommen. Um den Betrieb am 11.11.2024 trotz des hohen Besucheraufkommens stabil und sicher zu gestalten, hat die KVB umfangreiche betriebliche Änderungen im Bahn- und Busverkehr geplant. Dieser Beitrag gibt einen detaillierten Überblick über die Anpassungen.

Stadtbahnverkehr: Verlängerte Taktungen und geänderte Routen

Verlängerter 15-Minuten-Takt: Der reguläre 15-Minuten-Takt wird bis 1 Uhr nachts beibehalten, um die erhöhte Fahrgastzahl besser zu bewältigen.

Der reguläre 15-Minuten-Takt wird bis 1 Uhr nachts beibehalten, um die erhöhte Fahrgastzahl besser zu bewältigen. Linien 1, 7 und 9: Bei Überfüllung kann die Haltestelle “Heumarkt” temporär gesperrt und ohne Halt durchfahren werden.

Bei Überfüllung kann die Haltestelle “Heumarkt” temporär gesperrt und ohne Halt durchfahren werden. Linie 5: Ab 7 Uhr wird die Haltestelle “Rathaus” ohne Halt durchfahren, und bei einer Überfüllung der Heumarkt-Platzfläche fährt die Linie ab “Dom/Hbf.” bis “Reichenspergerplatz” und kehrt zurück.

Ab 7 Uhr wird die Haltestelle “Rathaus” ohne Halt durchfahren, und bei einer Überfüllung der Heumarkt-Platzfläche fährt die Linie ab “Dom/Hbf.” bis “Reichenspergerplatz” und kehrt zurück. Linie 9: Diese Linie wird ab circa 7 Uhr über Aachener Straße und Gürtel umgeleitet, da die Zülpicher Straße gesperrt wird. Für den Abschnitt “Sülz Hermeskeiler Platz” bis “Universitätsstraße” wird ein Pendelbus (Linie 109) eingerichtet.

Diese Linie wird ab circa 7 Uhr über Aachener Straße und Gürtel umgeleitet, da die Zülpicher Straße gesperrt wird. Für den Abschnitt “Sülz Hermeskeiler Platz” bis “Universitätsstraße” wird ein Pendelbus (Linie 109) eingerichtet. Linien 12 und 15: Der normale Linienweg bleibt, jedoch entfällt der Halt “Zülpicher Platz” ab 9 Uhr.

Der normale Linienweg bleibt, jedoch entfällt der Halt “Zülpicher Platz” ab 9 Uhr. Linien 16 und 17: Ab etwa 10 Uhr fährt Linie 16 nur bis “Ubierring” und zurück. Die Linie 17 wird eingestellt.

Ab etwa 10 Uhr fährt Linie 16 nur bis “Ubierring” und zurück. Die Linie 17 wird eingestellt. Linien 18 und 19: Ab 8.30 Uhr erfolgt eine Trennung der Linie 18 am Barbarossaplatz, und die Linie 19 wird eingestellt.

Busverkehr: Anpassungen an Strecken und Haltestellen

Jahresfahrplan: Der Busverkehr orientiert sich überwiegend am regulären Montagsfahrplan.

Der Busverkehr orientiert sich überwiegend am regulären Montagsfahrplan. Gelenkbusse: Auf den Linien 106, 132, 133, 136 und 146 werden ganztägig Gelenkbusse eingesetzt.

Auf den Linien 106, 132, 133, 136 und 146 werden ganztägig Gelenkbusse eingesetzt. Linien 132 und 133: Die Haltestelle am Heumarkt wird verlegt. In Richtung Meschenich und Zollstock wird ab “Breslauer Platz” über Rheinufertunnel gefahren.

Die Haltestelle am Heumarkt wird verlegt. In Richtung Meschenich und Zollstock wird ab “Breslauer Platz” über Rheinufertunnel gefahren. Linie 106: Der Bus fährt in Richtung Heumarkt zur verlegten Haltestelle und anschließend weiter auf dem üblichen Weg.

Der Bus fährt in Richtung Heumarkt zur verlegten Haltestelle und anschließend weiter auf dem üblichen Weg. Linie 142: Aufgrund der Nähe zum Bahnhof Süd wird die Linie umgeleitet, und mehrere Haltestellen sind in beiden Richtungen nicht anfahrbar.

Aufgrund der Nähe zum Bahnhof Süd wird die Linie umgeleitet, und mehrere Haltestellen sind in beiden Richtungen nicht anfahrbar. Linien 136 und 146: Bei Bedarf können diese Linien ab Hildegardis Krankenhaus zum Bf. West umgeleitet werden.

Zusätzliche Sicherheits- und Servicemaßnahmen

Die KVB wird am 11. November 2024 zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Fahrgastsicherheit und -service einsetzen, um einen reibungslosen Ablauf und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Insgesamt werden 118 KVB-Mitarbeiter und 97 externe Kräfte im Einsatz sein, ergänzt durch die Betriebssteuerung und die Leitstelle mit zusätzlichem Personal.

KVB trifft Vorbereitungen für den Sessionsstart am 11.11.2024: Zusätzlicher Bahnsteig am Barbarossaplatz

Die KVB trifft umfassende Vorbereitungen für den Sessionsbeginn am 11. November 2024. Ab Montag, dem 4. November 2024, errichtet sie auf der Grünfläche am Barbarossaplatz, in der Nähe des Tunnelmundes, einen zusätzlichen provisorischen Bahnsteig. Dieser soll am 11.11.2024 als Ausstieg für Fahrgäste der Linien 16 und 18 dienen, die aus der Innenstadt anreisen. Der reguläre Bahnsteig steht an diesem Tag ausschließlich neuen Fahrgästen für den Einstieg zur Verfügung. Durch diese Maßnahme soll der erwartete hohe Andrang besser verteilt und ein reibungsloser Stadtbahnverkehr gewährleistet werden.

Für den Aufbau des Bahnsteigs wird die Wendeschleife über die Neue Weyerstraße/Pantaleonswall gesperrt, um Platz für die Lagerung von Baumaterialien und das Abstellen von Baufahrzeugen zu schaffen. Diese Sperrung bleibt bis zum Abbau des provisorischen Bahnsteigs am 15. November bestehen. Die Neue Weyerstraße bleibt jedoch in Richtung Poststraße und Barbarossaplatz befahrbar.

Um die Bauarbeiten fristgerecht abzuschließen, wird auch nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gearbeitet. Der Betrieb der Stadtbahnlinien 16 und 18 bleibt währenddessen unbeeinträchtigt.