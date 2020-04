Verlosung: Mit CityNEWS kostenlos in Kölns erstes Pop-Up-Autokino!

Die momentane Coronavirus-Krise sorgt für geschlossene Kinos in den Innenstädten. Den deutschen Autokinos allerdings verhilft sie zu einem vielbeachteten und unverhofften Comeback. Denn hier ist kontaktloses Filmvergnügen praktisch der Normalfall. Der Kölner Event-Spezialist Christoph Damaschke von D.S. Marketing (u. a. Viva Colonia oder die Kölner Hüttengaudi) und sein Kooperationspartner Andreas Feldgen haben innerhalb von wenigen Wochen das Projekt Autokino Car Watch auf die Beine gestellt. Direkt an der Kult-Location “Halle Tor 2” (Girlitzweg 30, 50829 Köln) haben die Veranstalter ein so genanntes Pop-Up-Kino geschaffen. CityNEWS verlost insgesamt vier Entertainment-Pakete im neuen Kölner Autokino Car Watch für die gesamte Familie!

Filmerlebnis auf hochauflösender LED-Leinwand

Man kennt es aus den Einkaufsmeilen der Citys sowie den großen Shopping-Centern. Ein leerstehendes Ladenlokal wird für einige Wochen angemietet und dort entsteht ein Kurzzeit-Geschäft, in welchem z.B. neue Produkte vorgestellt werden. Die Höhle der Löwen etwa ist mit diesem Konzept angetreten, um die Neuheiten aus der Show dem Zuschauer im Kölner DuMont-Carré (jetzt “Quincy”) auf der Breite Straße näher zu bringen.

Jetzt also das Autokino im Pop-Up-Style. Und es gilt, analog zu den Godzilla-Filmen: “Size matters!”. Also auf die Größe kommt es an. Zum Einsatz kommt eine 18 Meter breite und 12 Meter hohe hochauflösende LED-Leinwand. Das bedeutet, dass man auch schon am Nachmittag oder in den frühen Abendstunden ein hochwertiges Kino-Programm zeigen kann. Platz ist für insgesamt 220 Fahrzeuge und von allen Plätzen ist beste Sicht auf die LED-Tafel garantiert.

Für den guten Ton sorgt das Unternehmen RheinlandAkustik. Der Sound wird über UKW ausgestrahlt, der Autokino-Besucher muss in seinem Radio nur die Frequenz 89,9 MHZ einstellen – schon kann das Filmerlebnis starten.

Im Pop-Up-Autokino gibt es auch Popcorn und Nachos

Natürlich ist auch für die passende Infrastruktur sowie die Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln in Zeiten der Corona-Pandemie für dieses ganz besondere Autokino gesorgt. Sämtliche intensiv ausgearbeiteten Maßnahmen und Regeln in Bezug auf das Coronavirus erfolgten in Absprache mit der Stadt Köln. So sind die Mitarbeiter im Kino mit entsprechenden Schutzmasken sowie Handschuhen ausgestattet und auch die Ausgabe von vorab gebuchten Snacks wie Popcorn oder Nachos erfolgt regelkonform.

Seine ausverkaufte Premiere feierte “Car Watch” am 25.04.2020 mit Disneys “König der Löwen”. Und die Macher denken schon weiter. So wären auch Auto-Public-Viewing-Events denkbar. Ebenso bieten sich kulturelle Angebote wie Konzerte oder Reden als alternative Nutzung an.

Weitere Infos, das Programm und die Tickets gibt es unter: www.carwatch.koeln

Pop-Up-Autokino Car Watch

Halle Tor 2

Girlitzweg 30

50829 Köln

CityNEWS verlost Autokino-Pakete für Familien-Entertainment in Zeiten der Corona-Krise

In Zusammenarbeit mit Car Watch verlost CityNEWS insgesamt 4 Entertainment-Pakete für die ganze Familie im neuen Kölner Pop-Up-Autokino. Die Pakete bestehen aus:

je 1 PKW-Ticket für max. 2 Erwachsene pro Fahrzeug oder 1 Erwachsener und ein eigenes Kind über 16 Jahre,

je 1 KinderTicket (gültig für bis zu 3 eigene Kinder aus dem eigenen Haushalt) und

je 1 frei wählbares Snack-Paket für Popcorn oder Nachos.

Die Tickets und Snack-Pakete sind gültig für einen Film / Vorstellung nach Wahl und Verfügbarkeit. Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

