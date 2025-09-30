Marathon Köln 2025: Rekordzahlen und Top-Athleten am Start

Am Sonntag, 5. Oktober 2025, steht die Domstadt ganz im Zeichen des Laufsports. Der Generali Köln Marathon bricht mit 37.053 Anmeldungen alle bisherigen Rekorde. Damit wächst die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 21 Prozent. Sportlich verspricht das Event packende Rennen, denn sowohl beim Marathon Köln als auch beim Halbmarathon Köln sind Angriffe auf die bestehenden Streckenrekorde angekündigt.

Halbmarathon Köln: Angriff auf den Streckenrekord

Im Halbmarathon Köln richtet sich der Blick auf Esther Pfeiffer, die amtierende Deutsche Meisterin über 10 Kilometer und Halbmarathon. Mit ihrer Bestzeit von 1:09:15 Stunden könnte sie den Streckenrekord aus dem Jahr 2008 brechen. Auch bei den Männern deutet sich ein spannender Wettkampf an. Jona Bodirsky und Mamiyo Nuguse Hirusato gehören zu den Favoriten und wollen den Rekord von 1:03:00 Stunden unterbieten.

Marathon Köln: Internationale Elite am Start

Das Marathon-Rennen in Köln wird von einem hochklassigen internationalen Feld geprägt. Insgesamt treten 15 afrikanische Spitzenläuferinnen und -läufer an. Besonders im Fokus stehen die Kenianerinnen Risper Chebet und Faith Chepkoech sowie ihre Landsmänner Jonathan Maiyo und Douglas Chebii. Sie alle haben das Ziel, die Vorjahreszeiten deutlich zu verbessern.

Als bester deutscher Teilnehmer geht Jonathan Dahlke ins Rennen. Nach einem starken Halbmarathon in Kopenhagen peilt er beim Marathon Köln eine Zeit unter 2:14 Stunden an.

Veranstalter setzen ambitionierte Ziele

Laut Markus Frisch, Geschäftsführer der Kölner AusdauerSport GmbH, wurde das Elitefeld bewusst internationaler und stärker aufgestellt. Die Organisatoren streben Siegerzeiten unter 2:10 Stunden bei den Männern und unter 2:30 Stunden bei den Frauen an. Langfristig soll auch der Marathon-Streckenrekord in Köln fallen. Wer nicht vor Ort ist, kann das Rennen auf dem YouTube-Kanal des Generali Köln Marathon kostenlos als Livestream verfolgen.

Rekordbeteiligung beim Marathon Köln

Noch nie war die Begeisterung für den Marathon Köln so groß. Neue Lauf-Communities wie Milers Colonia oder Run Squad Cologne tragen zum Aufschwung bei. Zudem starten immer mehr Frauen und jüngere Läuferinnen und Läufer. Das Durchschnittsalter der Marathon-Frauen liegt nun bei 34,7 Jahren, das der Männer bei 36,4 Jahren. Der Frauenanteil steigt ebenfalls, was die Vielfalt des Teilnehmerfelds unterstreicht.

Marathon Köln mit sozialem Engagement

Der Generali Köln Marathon verbindet sportliche Höchstleistungen mit sozialer Verantwortung. Über die Spendenmatte an der Aachener Straße werden Gelder für die Initiative The Human Safety Net gesammelt. Auch Projekte wie R(h)ein Inklusiv und Grenzenlos in Bewegung sind dabei. Die REWE Group unterstützt den guten Zweck mit über 600 Mitarbeitenden, die zugunsten der HistiozytoseHilfe e.V. antreten. Rund 60.000 Euro Spendengelder sollen so zusammenkommen.

Stimmung pur entlang der Strecke

Ein weiteres Highlight des Marathon Köln sind die 30 Hotspots entlang der Strecke. Für besondere Atmosphäre sorgt der American Football Club Detroit Lions. Am 16. Kilometer präsentieren sie mit Maskottchen, DJ und Gewinnspielen echtes Stadion-Feeling. Fans können signierte Erinnerungsstücke des deutschstämmigen NFL-Stars Amon-Ra St. Brown gewinnen.