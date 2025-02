Karneval 2025 in Köln: Sperrungen und Verkehrsinfos

Der Straßenkarneval in Köln ist jedes Jahr ein großes Ereignis, das zahlreiche Besucher in die Stadt lockt. Besonders die Kölner Altstadt und das Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße werden zu Hotspots für feiernde Jecken. Aufgrund der großen Menschenmengen kommt es an verschiedenen Stellen in der Stadt zu umfangreichen Sperrungen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Wie an anderen Tagen auch, gilt in der Kölner Innenstadt ein Fahrverbot für LKW ab 7,5 Tonnen.

Kölner Altstadt: Straßensperrungen und eingeschränkte Erreichbarkeit

In der Kölner Altstadt werden rund um das Veranstaltungsgelände zahlreiche Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Diese Sperrungen beginnen am Donnerstag, den 27. Februar 2025, zwischen 6 und 8 Uhr und betreffen unter anderem folgende Bereiche:

Deutzer Brücke (vom Rechtsrheinischen ins Linksrheinische)

Heumarkt und Umgebung (Markmannsgasse, Augustinerstraße, Gürzenichstraße, Kleine Sandkaul, Quatermarkt, Gülichplatz)

(Markmannsgasse, Augustinerstraße, Gürzenichstraße, Kleine Sandkaul, Quatermarkt, Gülichplatz) Alter Markt und Umgebung (Unter Goldschmied, Kleine Budengasse, Bürgerstraße, Am Hof, Bechergasse, Große Neugasse, Auf dem Brandt, Kurt-Hackenberg-Platz, Am Domhof)

(Unter Goldschmied, Kleine Budengasse, Bürgerstraße, Am Hof, Bechergasse, Große Neugasse, Auf dem Brandt, Kurt-Hackenberg-Platz, Am Domhof) Weitere betroffene Straßen: Obenmarspforten, Martinstraße, Bolzengasse, Steinweg, Marsplatz, Seidenmacherinnengässchen

Die Einfahrt in diese Bereiche ist während der Sperrzeiten nur sehr eingeschränkt möglich. Die Ausfahrt aus Parkhäusern bleibt grundsätzlich möglich, wobei es zu Verzögerungen kommen kann. Anwohner können die Altstadt nur über die Große Sandkaul erreichen, während die Ausfahrt über die Kleine Sandkaul erfolgt.

Öffentlicher Nahverkehr: Einschränkungen bei Bus und Bahn

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) passen ihr Angebot an das hohe Besucheraufkommen an. Abhängig von der Anzahl der Feiernden wird die Haltestelle Heumarkt der Linien 1, 7 und 9 zeitweise nicht angefahren. Grund dafür sind wiederkehrende Stauungen im Bereich des Fußgängerüberwegs über die Gleise.

Falls es am Alter Markt zu einer Sperrung kommt, wird auch die Linie 5 die Haltestelle Rathaus nicht mehr bedienen. Reisende mit dem Ziel Altstadt sollten auf die Stationen Dom/Hauptbahnhof, Neumarkt oder Bahnhof Deutz/Messe ausweichen.

Sperrungen im Zülpicher Viertel (Kwartier Latäng)

Das Zülpicher Viertel ist traditionell einer der meistbesuchten Orte des Straßenkarnevals. Um die Sicherheit von Fußgängern zu gewährleisten und Konflikte mit dem Autoverkehr zu vermeiden, werden dort ebenfalls umfangreiche Sperrungen eingerichtet.

Die Zülpicher Straße wird zwischen Universitätsstraße und Roonstraße gesperrt.

wird zwischen Universitätsstraße und Roonstraße gesperrt. Der Hohenstaufenring zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz bleibt für den Autoverkehr gesperrt.

zwischen Lindenstraße und Barbarossaplatz bleibt für den Autoverkehr gesperrt. Weitere betroffene Straßen: Engelbertstraße, Heinsbergstraße, Hochstadenstraße, Kyffhäuserstraße, Meister-Gerhard-Straße, Dasselstraße, Rathenauplatz, Lochnerstraße, Görresstraße, Boisseréestraße, Moselstraße (zwischen Zülpicher und Luxemburger Straße), Zülpicher Wall, Wilhelm-Waldeyer-Straße, Meister-Ekkehart-Straße.

Engelbertstraße, Heinsbergstraße, Hochstadenstraße, Kyffhäuserstraße, Meister-Gerhard-Straße, Dasselstraße, Rathenauplatz, Lochnerstraße, Görresstraße, Boisseréestraße, Moselstraße (zwischen Zülpicher und Luxemburger Straße), Zülpicher Wall, Wilhelm-Waldeyer-Straße, Meister-Ekkehart-Straße. Die Luxemburger Straße wird stadtauswärts auf eine Spur verengt und kann bei Bedarf komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über den Salierring umgeleitet.

Die Sperrungen erfolgen voraussichtlich zu folgenden Zeiten:

Weiberfastnacht: ab 6 Uhr

ab 6 Uhr Karnevalsfreitag: je nach Besucherandrang

je nach Besucherandrang Karnevalssamstag: ab 14 Uhr (bei hohem Personenaufkommen eventuell früher)

ab 14 Uhr (bei hohem Personenaufkommen eventuell früher) Karnevalssonntag: nach Bedarf

nach Bedarf Rosenmontag: ab 14 Uhr (bei hohem Personenaufkommen eventuell früher)

ab 14 Uhr (bei hohem Personenaufkommen eventuell früher) Veilchendienstag: ab 22 Uhr wegen der Nubbelverbrennung auf der angrenzenden Roonstraße

Erfahrungsgemäß enden die Sperrungen zwischen 3 und 4 Uhr am folgenden Morgen.

Nahverkehrsänderungen im Zülpicher Viertel

Auch der Bahnverkehr im Zülpicher Viertel ist von den Sperrungen betroffen:

Linie 9 wird an Weiberfastnacht ab 7 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr umgeleitet. Sie fährt dann nicht mehr über die Zülpicher Straße, sondern über die Aachener Straße und den Gürtel nach Sülz. Als Ersatz pendeln Busse mit der Linienkennung 109 zwischen Sülz Hermeskeiler Platz und Universitätsstraße.

wird umgeleitet. Sie fährt dann nicht mehr über die Zülpicher Straße, sondern über die Aachener Straße und den Gürtel nach Sülz. Als Ersatz pendeln Busse mit der Linienkennung 109 zwischen Sülz Hermeskeiler Platz und Universitätsstraße. Linie 18 wird am selben Tag ab 8:30 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages zwischen Barbarossaplatz und Weißhausstraße getrennt.

Halteverbot für Fahrzeuge im Zülpicher Viertel

Zusätzlich wird im gesamten Bereich der Zülpicher Straße ein Halteverbot gelten:

Ab 20. Februar 2025 in einigen angrenzenden Bereichen (z. B. für Toilettenanlagen oder Logistikzwecke).

in einigen angrenzenden Bereichen (z. B. für Toilettenanlagen oder Logistikzwecke). Vom 27. Februar bis 4. März 2025 auf der gesamten Zülpicher Straße.

Anwohner erhalten Informationen zu alternativen Parkplätzen, z. B. am Uni-Center oder an der Universitätsstraße/Greinstraße.

Empfehlung für alle Besucher des Kölner Karnevals 2025

Um unnötige Wartezeiten oder Verkehrsprobleme zu vermeiden, wird dringend empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel oder P+R-Plätze zu nutzen. Autofahrer sollten das Stadtzentrum möglichst meiden und sich rechtzeitig über alternative Routen informieren.

Mit diesen Maßnahmen soll der Kölner Karneval 2025 sicher und reibungslos ablaufen, sodass alle Jecken unbeschwert feiern können.