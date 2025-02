Stadt Köln trifft letzte Vorbereitungen für den Straßenkarneval 2025

Von Weiberfastnacht am 27. Februar bis Aschermittwoch am 5. März 2025 verwandelt sich Köln erneut in eine Hochburg des närrischen Treibens. Tausende Jecken aus der Region sowie Gäste aus aller Welt werden erwartet, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern. Damit das Fest sicher und geordnet abläuft, hat die Stadt Köln in Zusammenarbeit mit der Polizei, den Kölner Verkehrs-Betrieben und weiteren Akteuren ein umfangreiches Sicherheits- und Sperrkonzept erarbeitet.

Sicherheitsmaßnahmen und Sperrbereiche

Koordinierungsstab für einen reibungslosen Ablauf

Während der Karnevalstage wird im Stadthaus ein Koordinierungsstab eingerichtet. Hier arbeiten Vertreter der Stadtverwaltung, Polizei, Bundespolizei, Verkehrsbetriebe, Abfallwirtschaftsbetriebe sowie Veranstalter eng zusammen, um auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können.

Glasverbot zur Vermeidung von Verletzungen

Um Unfälle und Umweltverschmutzung durch Glasbruch zu vermeiden, gilt auch in diesem Jahr ein striktes Glasverbot in mehreren Bereichen der Stadt. Neu ist, dass das Verbot auf den Inneren Grüngürtel zwischen Luxemburger Straße und Aachener Straße ausgeweitet wird.

Das Glasverbot gilt zu folgenden Zeiten:

Weiberfastnacht: 10:00 – 20:00 Uhr

10:00 – 20:00 Uhr Freitag bis Rosenmontag: 11:00 – 21:00 Uhr

Zudem werden zusätzliche Glascontainer aufgestellt, damit Flaschen ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Sperrungen im Kwartier Latäng (Zülpicher Straße)

Um eine Überfüllung zu vermeiden und Rettungswege freizuhalten, wird der Bereich der Zülpicher Straße erneut abgesperrt. Zugang für Feiernde gibt es nur über zwei Eingänge an der Unimensa sowie der Roonstraße/Ecke Beethovenstraße. Separat ausgewiesene Eingänge gibt es für Anwohner, Gewerbetreibende und Gäste geschlossener Gesellschaften.

In diesem Bereich gilt zudem ein erweitertes Glasverbot:

Weiberfastnacht: 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr am Folgetag

08:00 Uhr bis 08:00 Uhr am Folgetag Karnevalsfreitag: 15:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr

15:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr Samstag: 12:00 Uhr bis Sonntag 08:00 Uhr

12:00 Uhr bis Sonntag 08:00 Uhr Rosenmontag: 15:00 Uhr bis Dienstag 08:00 Uhr

Flascheninhalte können an den Sperren in Plastikbehälter umgefüllt werden. Zusätzlich ist das Mitbringen von Musikboxen sowie sperrigen Gegenständen wie Handkarren untersagt.

Sicherheitsmaßnahmen in der Kölner Altstadt

In der Altstadt gilt ebenfalls ein Glasverbot:

Weiberfastnacht: 08:00 Uhr bis Karnevalsfreitag 08:00 Uhr

08:00 Uhr bis Karnevalsfreitag 08:00 Uhr Karnevalssamstag: 12:00 Uhr bis Sonntag 08:00 Uhr

12:00 Uhr bis Sonntag 08:00 Uhr In der Südstadt wird während der Karnevalstage um einen freiwilligen Glasverzicht gebeten.

Jugendschutzmaßnahmen

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie wird gemeinsam mit dem Ordnungsamt bereits vor Weiberfastnacht verstärkt kontrollieren, ob Kioske und Gastronomiebetriebe die Jugendschutzgesetze einhalten. Illegale Abgabe von Alkohol oder Tabak an Minderjährige kann mit hohen Strafen geahndet werden.

Folgende Strafen drohen:

Alkoholverkauf an unter 16-Jährige: 500 Euro Bußgeld pro Verkauf

500 Euro Bußgeld pro Verkauf Verkauf von Spirituosen, Tabak oder Vape-Zigaretten an unter 18-Jährige: 500 Euro Bußgeld pro Verkauf

Darüber hinaus sind bis zu 22 Streetworker sowie 20 pädagogische Fachkräfte im Einsatz, um Jugendliche zu betreuen, die zu viel Alkohol konsumiert haben.

Eltern werden dazu aufgerufen, ihre Kinder über die Risiken von Alkohol zu informieren und klare Regeln zur Heimkehr festzulegen.

Maßnahmen für Sauberkeit und Ordnung

1.000 mobile Toiletten für die Karnevalshochburgen

Um der Problematik wildes Urinieren entgegenzuwirken, stellt die Stadt Köln insgesamt 1.000 mobile Toiletten und Urinale auf – allein 670 davon im Kwartier Latäng.

Verdoppelung der Müllbehälter

Um die Stadt sauber zu halten, werden entlang der Feiermeilen 750 orangefarbene Mülltonnen mit 240 Litern Fassungsvermögen bereitgestellt. Damit steht nahezu doppelt so viel Entsorgungskapazität zur Verfügung wie 2024.

Schutzmaßnahmen für Betroffene von Gewalt

Für Betroffene von sexualisierter Gewalt stehen verschiedene Anlaufstellen bereit:

Polizei: Notrufnummer 110

Notrufnummer 110 EDELGARD-Map: Schutzorte für Frauen in Bedrängnis

Schutzorte für Frauen in Bedrängnis Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 116 016 (rund um die Uhr erreichbar)

Beratungsstellen und Notunterkünfte stehen ebenfalls bereit.

Feuerwehr und Rettungskräfte bereiten sich auf hohe Einsatzzahlen vor

Die Feuerwehr Köln stellt sich auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen während der Karnevalstage ein. Neben der personellen Verstärkung der Leitstelle und dem verstärkten Einsatz aller Rettungswagen wird eine temporäre Rettungswache am Rautenstrauch-Joest-Museum eingerichtet.

Hunderte Ehrenamtliche der Hilfsorganisationen ASB, DRK, DLRG, Johanniter und Malteser sind im Einsatz und betreuen Unfallhilfsstellen an mehreren Standorten:

Altstadt: Bechergasse, Alter Markt, Heumarkt, Leystapel, Frankenwerft

Bechergasse, Alter Markt, Heumarkt, Leystapel, Frankenwerft Kwartier Latäng: Roonstraße, Rathenauplatz, Dasselstraße, Luxemburger Straße, Bachemer Straße

Da die umliegenden Krankenhäuser stark ausgelastet sind, wird erneut ein Notfallversorgungszentrum im Berufskolleg Humboldtstraße eingerichtet. Hier werden alkoholisierte, aber stabile Patient*innen betreut.

Verkehrseinschränkungen und Parkverbote

Straßen- und Halteverbote

Bereits ab dem 17. Februar 2025 gelten in vielen Bereichen Halteverbote, um Platz für Toiletten und Absperrungen zu schaffen. Fahrzeuge, die in gesperrten Bereichen stehen, werden abgeschleppt.

Wichtige Straßensperrungen

Kwartier Latäng: Sperrung ab 26. Februar 2025 12:00 Uhr

Sperrung ab 26. Februar 2025 12:00 Uhr Zülpicher Straße: Ab 27. Februar 2025 06:00 Uhr bis 28. Februar 2025 04:00 Uhr gesperrt

Ab 27. Februar 2025 06:00 Uhr bis 28. Februar 2025 04:00 Uhr gesperrt Rosenmontagszug: Sperrungen entlang der gesamten Zugstrecke

Einschränkungen im ÖPNV

Linie 9: An Weiberfastnacht Umleitung über Aachener Straße

An Weiberfastnacht Umleitung über Aachener Straße Linie 12 & 15: Haltestelle Zülpicher Platz entfällt

Haltestelle Zülpicher Platz entfällt Linie 18: Weiberfastnacht Trennung zwischen Weißhausstraße und Barbarossaplatz

Autofahrer wird geraten, den Innenstadtbereich zu meiden und auf P+R-Plätze auszuweichen.

Fazit

Die Stadt Köln setzt auch 2025 auf ein umfangreiches Sicherheits- und Ordnungskonzept, um den Karneval für alle Beteiligten sicher, sauber und möglichst reibungslos zu gestalten. Durch Glasverbote, Sperrzonen, verstärkte Jugendschutzmaßnahmen und einen umfassenden Ordnungsdienst sollen Feiernde geschützt und Anwohner entlastet werden.

Wer feiern möchte, sollte sich an die Regeln halten – dann steht einem unvergesslichen Straßenkarneval nichts im Wege!