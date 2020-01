Fliegerbombe an der Uniklinik in Köln-Lindenthal: Hier alle aktuellen Infos!

Letzte Aktualisierung am 22.01.2020 um 19:45 Uhr: An der Uniklinik in Köln-Lindenthal ist am Mittwoch, 22.01.2020 eine Fliegerbombe mit Heckaufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Auf dem Gelände im direkten Umfeld der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, ist die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe geortet worden. Der Blindgänger liegt in einer Tiefe von rund fünf Metern und soll am Donnerstag, 23.01.2020 entschärft werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf hat einen Evakuierungsbereich festgelegt, der geräumt werden muss. Zum genauen Zeitpunkt der Entschärfung gibt es aktuell noch keine genaue Auskunft. CityNEWS hat hier alle aktuellen Infos zur Entschärfung der Bombe und Evakuierung in Köln-Lindenthal!

Uniklinik, Altenheime, Kitas und Schulen sowie 5.800 Anwohner von Evakuierung in Köln-Lindenthal betroffen

Zur Evakuierung gehört die Räumung von Einrichtungen und Abteilungen der Uniklinik Köln ebenso von rund 5.800 betroffenen Anwohnern in Lindenthal. Alle Evakuierungsmaßnahmen werden vom Ordnungsdienst der Stadt Köln koordiniert, eingebunden im Einsatzstab sind zudem die Feuerwehr Köln und die Verwaltung der Uniklinik. Die Berufsfeuerwehr Köln und die Leitung der Uniklinik bereiten bereits am Mittwoch, 22.01.2020 die Verlegung von Patienten innerhalb des Klinikgeländes und in externe Einrichtungen vor. Dieser Bereich der Evakuierung wird die meiste Zeit in Anspruch nehmen und bestimmt dann die weitere Abfolge bis zur Entschärfung der Fliegerbombe.

Die ersten Krankentransporte werden noch in den Abenstunden durchgeführt, die übrigen im Laufe des Donnerstags. Daür werden die Transportwege für die Rettungsdienste frei gemacht. Das Kölner Ordnungsamt schleppt bereits Autos ab, die auf der Joseph-Stelzmann-Straße, Bardenheuer Straße und Kerpener Straße stehen. Dabei ist es unrelevant, ob ordnungsgemäß geparkt wurde oder nicht. Wer rechtmäßig sein Fahrzeug abgestellt habe, müsse natürlich auch nichts bezahlen, so das Kölner Ordnungsamt.

Die von der Evakuierung betroffenen Anwohner in Kölner Stadtteil Lindenthal sollten sich bereits jetzt darauf einstellen, am Donnerstag, 23. Januar 2020, voraussichtlich im Laufe des Vormittags, ihre Wohnungen und Häuser verlassen zu müssen. Der genaue Zeitpunkt, hängt vom Fortschritt der Krankentransporte ab, die aus den Uniklinik Köln erfolgen. Einen konkreteren Ablaufplan kann die Einsatzleitung erst am Donnerstag nennen.

Ebenfalls von der Evakuierung betroffen sind die Senioreneinrichtungen St. Anna an der Herderstraße und an der Franzstraße. Wann die im Evakuierungsbereich liegenden Schulen und Kindertagesstätten geschlossen und geräumt werden, steht ebenfalls noch nicht genau fest. Auch dazu gibt es erst am Donnerstag weitere Infos.

Uniklinik Köln schließt ambulante Einrichtungen

Die Uniklinik Köln bittet alle Patienten, die für den 23.01.2020 einen Termin haben, diesen nicht wahrzunehmen und den durch die Evakuierung betroffenen Bereich weiträumig zu meiden. Ab dem 24.01.2020 können Ersatztermine erfragt werden. Auf Grund der Evakuierungsmaßnamen können ausschließlich Patienten behandelt werden, die bereits jetzt stationär aufgenommen worden sind. Alle ambulanten Einrichtungen werden geschlossen sein. Auch die telefonische Erreichbarkeit wird eingeschränkt sein. In dringenden medizinischen Notfällen sollen sich Betroffene an die Notfallnummer 116 117 oder an den Notruf über die 112 wenden.

Fest steht auch , dass auf Grund der Fliegerbombe für den 23.01.2020 alle Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen sowie alle Fort- und Weiterbildungen vom Krisenstab der Uniklinik Köln abgesagt worden. Dies gilt auch für Abendveranstaltungen.

Möglicherweise dritter Bombenfund in Köln innerhalb einer Woche

Dies könnte nun mehr bereits der dritte Bombenfund innerhalb einer Woche in Köln sein. Erst am Dienstag, 21.01.2020 wurde in Köln-Deutz eine Fliegerbombe mit erheblichen Verkehrsbehinderungen entschärft. Auch das RTL-Sendezentrum musste dafür komplett geräumt werden.

Am Sonntag, 23.01.2020 stehe zudem Sondierungsarbeiten in Köln-Merheim auf dem Gelände der LVR-Klinik an. Sollten sich die Untersuchungen dort bestätigen, wird es auch dort zu umfangreichen Evakuierugen und Sperrungen kommen. So muss die LVR-Klinik dort dann komplett geräumt werden und auch Teile des RehaNova-Klinikums sowie rund 600 Anwohner müssten evakuiert werden. Zudem würde die Autobahn A3 für die Dauer der Entschärfung komplett gesperrt werden.

Infos: Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln

In Köln kommt es immer wieder zu Blindgänger-Funden aus dem Zweiten Weltkrieg. Evakuierungen und Entschärfungen wie in Porz, Deutz, Bilderstöckchen, Sülz, Bickendorf oder in Lindenthal gehören also zum “Alltag” in der Domstadt. Die Rheinmetropole Köln ist im Zweiten Weltkrieg insgesamt über 260-mal aus der Luft angegriffen worden. So häufig und heftig wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Experten für Kampfmittel der Düsseldorfer Bezirksregierung haben pro Jahr etwa 20 Einsätze in der Domstadt.

Laut der Bezirksregierung wurden im Zweiten Weltkrieg Bomben mit einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 Millionen Tonnen abgeworfen. Rund ein Viertel davon (ca. 675.000 Tonnen) fielen dabei allein auf NRW. Wo und wie viele Bomben allerdings abgeworfen wurden und wie viele Blindgängern nicht detonierten, lässt sich kaum sicher feststellen. Die Experten der nordrhein-westfälischen Kampfmittelbeseitigungsdienste haben im vergangenen Jahr 2.811 Bomben unschädlich gemacht – das sind knapp 45 Prozent mehr als im Vorjahr (2017: 1.946 Bomben). Grund für den Anstieg der Fundzahlen ist unter anderem die weiter anhaltende gute Baukonjunktur und damit einhergehend mehr Bombenfunde.