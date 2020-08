Der Kölner Wahlausschuss für die anstehende Kommunalwahl 2020 am Sonntag, 13. September 2020, hat mit der Entscheidung über die Zulässigkeit der Vorschläge die voraussichtlich endgültige Kandidatenliste beschlossen. Nach dem Kommunalwahlgesetz müssen Einzelbewerber, Parteien und Wahlgruppierungen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen und Nachweise vorlegen, damit sie in den Kreis der Bewerber aufgenommen werden können. Von den insgesamt 1.971 eingegangenen Vorschlägen sind in der Summe 1.929 angenommen worden.

Was wird am 13. September 2020 in Köln gewählt?

Am Sonntag, 13. September 2020, finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen 2020 statt. Dazu gehören die Wahl des Kölner Oberbürgermeisters, die Wahl des Stadtrates und der Bezirksvertretungen. Am gleichen Tag werden in einem anderen Verfahren mit einer späteren Auszählung auch die Wahlen zu den nordrhein-westfälischen Integrationsräten durchgeführt.

Gewählt werden:

die Vertreter des Rates der Stadt Köln für die Dauer von 5 Jahren. Der Rat der Stadt Köln hat 90 Mitglieder.

die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister für die Dauer von 5 Jahren.

die Mitglieder der Bezirksvertretungen in den 9 Stadtbezirken für die Dauer von 5 Jahren. Die Bezirksvertretungen haben jeweils 19 Mitglieder.

22 von 33 Mitgliedern des Integrationsrates für die Dauer der Wahlperiode des Kölner Rates (5 Jahre).

Wer darf wählen bzw. ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, EU-Bürger, die am Wahltag (13.09.2020) das 16. Lebensjahr vollendet und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl ihren Wohnsitz in Köln haben. Zum aktuellen Stand (22.07.2020) können 824.429 Kölner Bürger ihre Stimme abgeben bei der Kommunalwahl 2020 abgeben. 26.557 davon sind zum ersten Mal wahlberechtigt. Für die Integrationswahl gibt es aktuell (Stand: 22.07.2020) 316.557 Wahlberechtigte, 13.678 davon sind Erstwahlberechtigte.

Wie läuft das Wahlverfahren ab?

Bei der Wahl des Rates hat jeder Wähler eine Stimme, mit der gleichzeitig ein Wahlbezirksbewerber und die Reserveliste der Partei oder Wählergruppe gewählt werden, für die der Wahlbezirksbewerber aufgestellt ist. Bei der Wahl der Bezirksvertretung handelt es sich um eine reine Listenwahl, bei der jeder Wähler ebenfalls eine Stimme hat.

Die Kölner Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister wird durch Mehrheitswahl bestimmt; auch hier besitzt jeder Wähler eine Stimme. Bei der Integrationsratswahl hat jeder Wähler eine Stimme, mit der Einzel- oder Listenbewerber gewählt werden.

Wer tritt zur Wahl als Kölner Oberbürgermeister/in an?

Von den 14 Bewerbern für das Amt der Kölner Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters haben 13 die notwendigen Voraussetzungen für eine Kandidatur zur Kölner OB-Wahl 2020 erfüllt.

Zur Kölner Oberbürgermeister-Wahl 2020 treten an:

Henriette Reker (Parteilos)

Andreas Kossiski (SPD)

Christer Cremer (AfD)

Sabine Neumeyer (Parteilos)

Roberto Campione (Parteilos)

Nicolin Gabrysch (DEINE FREUND* INNEN / Klimaliste Köln)

Jörg Detjen (DIE LINKE)

Thor-Geir Zimmermann (GUT)

Robert Nussholz (Parteilos)

Rüdiger-René Karl Maria Keune (ÖDP)

Martin Josef Przybylski (Parteilos)

Olivier Fuchs (Volt)

Dagmar Langel (WIR SIND KÖLN 2020)

Die Positionen auf dem Stimmzettel zur Wahl 2020 im September werden gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3, 4 Kommunalwahlgesetz im ersten Schritt nach der Anzahl der Stimmen der Bewerber und Parteien bei der letzten Kommunalwahl sowie im zweiten Schritt nach der alphabetischen Reihenfolge der Namen, Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber gereiht.

Was wird mit der Erststimme gewählt?

Bei der Stadtratswahl wird mit der ersten Stimme neben dem “lokalen” Bewerber auch über die Gesamtzusammensetzung des Kölner Stadtrates entschieden. Diese Stimme hat demnach doppelte Bedeutung. Nicht nur der lokale Bewerber kann sich damit seinen Einzug in den Stadtrat sichern, sondern auch die dahinterstehende Gruppe oder Partei des Bewerbers. Denn nur die Hälfte der gesetzlich reglementierten Größe des Stadtrates wird durch die “lokalen” Bewerber direkt besetzt, die in 45 Kölner Wahlbezirken antreten. Die andere Hälfte des Stadtrates wird nach dem Gesamtstimmenanteil, den die Partei oder Gruppierung / Wählergruppe in ganz Köln sammeln konnte, besetzt. Diese sogenannte “Reserveliste” für den Kölner Stadtrat haben insgesamt 13 Parteien und Wählergruppen erfolgreich eingereicht.

Für die Wahl des Stadtrates inkl. Reservelisten sowie der Bezirksvertretungen sind insgesamt 1.773 Wahlvorschläge eingegangen. Davon konnten insgesamt 8 Bewerber für die Ratswahl, 5 für die Reservelisten und 26 Bewerbungen für die Wahl der Bezirksvertretungen die notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllen.

Was wird mit der Zweitstimme gewählt?

Mit der zweiten Stimme entscheiden die Wähler über die Zusammensetzung ihrer Bezirksvertretung. Für die Wahl der 9 Kölner Bezirksvertretungen wurden insgesamt 786 Wahlvorschläge zugelassen, 26 Bewerbungen mussten zurückgewiesen werden.

Was macht der Integrationsrat der Stadt Köln?

Die Gemeindeordnung NRW regelt, dass in Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ein Integrationsrat zu bilden ist bzw. ein Integrationsausschuss gebildet werden kann. Der Rat und der Integrationsrat stimmen sich über die Themen und Aufgaben der Integration in der Gemeinde ab.

Die Hauptsatzung der Stadt Köln besagt, dass der Integrationsrat in allen wichtigen Angelegenheiten hinsichtlich der Interessen der Kölner Migranten zu informieren und vor der Beschlussfassung durch den Rat zu beteiligen ist. Der Integrationsrat versteht sich als kommunale Interessenvertretung aller Kölner und kommunales Fachgremium zur Begleitung des Prozesses für Chancengerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe von Migranten.

Nach 2014 findet in diesem Jahr bereits zu zweiten Mal parallel zur Kommunalwahl auch die Wahl des Integrationsrates der Stadt Köln statt. Zur Wahl 2020 gab es insgesamt 184 Wahlvorschläge, wovon nach den bestehenden Regelungen 182 zugelassen werden konnten.

Wie ist der zeitliche Ablauf der Wahl 2020?

07. August 2020: Ziehung Wählerverzeichnis

10. August 2020: Beginn Produktion der Wahlbenachrichtigungen

15. August 2020: Beginn Versand der Wahlbenachrichtigungen

17. August 2020: Beginn der Direktwahl

17. August 2020: Beginn Produktion und Versand Briefwahl

11. September 2020: Um 18 Uhr: Ende Direktwahl / Nachts: Ziehung und Druck des endgültigen Wählerverzeichnisses

12. September 2020: Abschluss der Wahl-Vorbereitungsarbeiten in den Kundenzentren der Bürgerämter und im Briefwahlzentrum

13. September 2020: Wahltag

14. September 2020: Sitzung des Wahlausschusses über das amtliche Ergebnis der OB-Wahl, Beginn erneuter Versand Briefwahlunterlagen

16. September 2020: Auszählung Integrationswahl

23. September 2020: Sitzung des Wahlausschusses über das amtliche Ergebnis

27. September 2020: Wahltag einer evtl. notwendigen OB-Stichwahl

03. Oktober 2020: Sitzung des Wahlausschusses über Ergebnis der OB-Stichwahl

Stadt Köln sucht noch dringend Wahlhelfer

Für die Durchführung der Wahlen 2020 sucht die Stadt Köln rund 10.000 Wahlhelfer. Die Organisation von Wahlen stellt immer wieder eine große Herausforderung dar, die nur durch tatkräftige Mithilfe am Wahltag bewältigt werden kann! Wahlhelfer werden am Wahltag in unterschiedlichen Funktionen – im Wahlvorstand, in der Schriftführung sowie als Beisitzender – in einem der 800 Urnen- oder der ca. 280 Briefwahlbezirke in Köln eingesetzt.

Für die Mithilfe vergibt die Stadt Köln ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von:

70 Euro für Wahlvorsteher und Schriftführer in einem Urnenwahlbezirk

50 Euro für Beisitzer in einem Urnenwahlbezirk

40 Euro für den Einsatz im Briefwahlzentrum

Als Wahlvorsteher oder Schriftführer muss eine Schulung besucht werden, in der auf den Wahltag vorbereitet wird. Diese dauert ca. zweieinhalb Stunden. Für die Teilnahme an dieser Pflichtschulung werden zusätzlich zum Erfrischungsgeld 50 Euro Aufwandsentschädigung gezahlt.

Wer in der Vergangenheit schon einmal als Wahlhelfer tätig war, für den hat die Stadt ein exklusives Angebot. Wer eine weitere Person, die noch nie in einem Kölner Wahlvorstand tätig war, zum Mitmachen bewegt, erhält weitere 30 Euro als “Werbeprämie“. Die Prämie wird aber nur für eine einzige, das heißt nicht für mehrere Werbungen gewährt.

Weitere Infos und Anmeldung auf www.wahlhelfer.koeln und telefonisch unter 0221 – 221 34 333