Das dritte Adventswochenende wird wieder zahlreiche Besucher in die Kölner Innenstadt locken. Es ist in der Rheinmetropole erfahrungsgemäß das besucherstärkste Wochenende in der Weihnachtszeit. Beliebter Anlaufpunkt sind dabei natürlich auch die Kölner Weihnachtsmärkte. Zusätzlich findet in der Kölner Innenstadt am Sonntag, 15. Dezember 2019 ein verkaufsoffener Sonntag statt. Von 13 Uhr bis 18 Uhr haben Shoppingbegeisterte dann die Möglichkeit, in der Kölner Innenstadt ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Dazu dürfen sich die Besucher von der festlich geschmückten Stadt verzaubern lassen.

Auch in diesem Jahr hat STADTMARKETING KÖLN – in Kooperation mit den Immobilieninhabern, der IG Schildergasse und dem Kölner Handel – die Einkaufsstraßen in der Innenstadt der Rheinmetropole festlich geschmückt. Dabei ist der große beleuchtete Weihnachtsbaum direkt vor dem Harzheimbrunnen an der Galeria Kaufhof Karstadt wieder besonders prächtig geworden. Mit Sicherheit ist der festliche Tannenbaum an der Schildergasse erneut ein beliebtes Fotomotiv für die Besucher der Domstadt.

Advent-Shopping in Köln: Verkaufsoffener Sonntag und viele Weihnachtsmärkte locken in die Innenstadt

Für eine möglichst entspannte Anreise am Sonntag, 15.12.2019 in die Kölner Innenstadt, werden von den Kölner Verkehrs-Betrieben und dem VRS zusätzliche Bahnen eingesetzt. Das Parkticket der LANXESS arena gilt zugleich als Fahrausweis für die Busse und Bahnen der KVB. So kann man ganz entspannt zum weihnachtlichen Besuch in die Kölner City anreisen.

Das Einkaufsvergnügen rund um die Schildergasse und Hohe Straße kann man dabei perfekt mit einem Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte verbinden. Bei einem warmen Glühweinoder Kakao kann so ein wenig vom Geschenke-Shopping abschalten.

In unmittelbarer Nähe zu den großen Einkaufsmeilen sind der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, die bezaubenden Heinzelmännchen bei Heinzels Wintermärchen in der Altstadt, der himmlische Markt der Engel auf dem Neumarkt sowie das Niklausdorf auf dem Rudolfplatz und der schwul-lesbische Gay-Weihnachtsmarkt Heavenue an der Schaafenstraße. Zahlreiche der Märkte bieten zum verkaufsoffenen Sonntag auch ein spezielles Rahmenprogramm an.

Wem der Trubel in der jecken Karnevalshochburg zu viel wird, kann auch auf einen der vielen Weihnachtsmärkten etwas außerhalb von Köln flüchten. Dort erwarten die Besucher etwas abseits der Touristenmassen besondere Märkte, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat.