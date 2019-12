Restaurant Bonjour Saigon in Köln: Authentische Küche aus Vietnam

Im Bonjour Saigon an der Ecke Richard-Wagner-Straße und Brüsseler Straße im Kölner Rathenauviertel wird authentisch nach uralten traditionellen Familienrezepten aus Vietnam gekocht. Wer einmal unseren CityNEWS-Restaurant-Tipp ausprobiert, wird schnell zum Stammgast!

Um in den Abendstunden sicher einen Tisch im Bonjour Saigon zu bekommen, sollte man unbedingt reservieren. Das knackig-frische Essen im Restaurant hat sich längst einen Namen in Kölns Gastro-Szene und über die Region hinaus gemacht. “Jeden Tag wird bei uns frisch gekocht”, erklärt Restaurantleiterin Huong. “Unsere Soßen sind frei von Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln. Gemüse und Kräuter kaufen wir täglich frisch vom Markt ein.”

Drei Profis in der Küche

In der Küche bereiten drei Meister ihres Fachs die exotischen Speisen zu. Die traditionellen Rezepte stammen alle von Mama Le, Mutter von Huong. In den 60er-Jahren führte sie bereits ein Restaurant in Vietnam. Für die internationalen Spezialitäten ist Küchenchef Hai verantwortlich. Er bereichert das Bonjour Saigon seit 1997 mit seiner feinen Kochkunst. Dritter im Bunde ist Meisterkoch Toni Weber, der im Laufe seiner Kochkarriere unter anderem schon viele prominente Politiker bewirtete. Sein Faible im Kölner Restaurant sind die Desserts im Bonjour Saigon.

Schlürfen ist im Bonjour Saigon durchaus erwünscht!

Damit das Aroma der Speisen authentisch bleibt, wird in der Küche zurückhaltend gewürzt. “Wer sein Gericht schärfer essen möchte, darf jederzeit mit unserer hausgemachten Chilisoße am Tisch nachwürzen”, erklärt Huong. Sie lädt ihre Gäste auch zum Schlürfen ein. Besonders Vietnams National-Nudelsuppe “pho” eignet sich für die Technik, bei der die 3 bis 5 mm breiten Reisnudeln, durch die Suppe in den Mund gesogen werden.

Das traditionelle Gericht gibt es in ganz Vietnam und man isst die Suppe zum Frühstück, am Mittag sowie zum Abendessen. Die gehaltvolle, über viele Stunden mit Sternanis, Zimt und weiteren Gewürzen konzentrierte Rindersuppe braucht als Einlage nur etwas Jungzwiebel und einige hauchdünne Scheiben Rindfleisch und Filet, die in der Brühe gar ziehen. Ergänzt wird “pho” von einem Teller mit frischen Kräutern und Gemüse wie Sojasprossen, asiatisches Basilikum und Koriander. Zusammen mit verschiedenen Soßen kann jeder Gast die Nudelsuppe ganz nach seinem Geschmack verfeinern und genüsslich schlürfen. Wer es ausprobiert, wird garantiert nicht schief angekuckt! Für alle, die lieber Zuhause die leckeren Speisen verköstigen möchten, können sich das Essen auch ganz einfach per Liederdienst bringen lassen.

