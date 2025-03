Willkommen im Kölner Zoo: Neues Elefantenbaby begeistert Besucher

Der Kölner Zoo freut sich über einen neuen Bewohner: In der Nacht zum 8. März 2025 brachte die 19-jährige Elefantenkuh Marlar ein gesundes männliches Kalb zur Welt. Die Geburt fand um 3:42 Uhr im Freilaufbereich des Elefantenhauses statt, umgeben von der Herde. Mutter und Jungtier sind wohlauf.

Mit dieser Geburt wächst die Kölner Elefantenherde auf insgesamt elf Tiere an. Die Tragzeit von Elefanten beträgt fast 22 Monate – in diesem Fall waren es genau 663 Tage. Marlar, die 2006 selbst im Kölner Zoo geboren wurde, ist bereits erfahren: 2017 brachte sie ihren ersten Sohn Moma zur Welt, der seit 2023 im Zoo Plock in Polen lebt.

Tarak zum ersten Mal Vater

Der Vater des Jungtieres ist der Elefantenbulle Tarak. Geboren 2005 im Zoo Hannover, lebte er zunächst in Heidelberg, bevor er 2022 nach Köln zog. Mit ihm und dem 56-jährigen Bindu hält der Kölner Zoo nun zwei Zuchtbullen. Tarak hat sich erstmals als erfolgreicher Zuchtbulle erwiesen.

Natürliche Geburt im Herdenverband

“Die Geburt verlief reibungslos und ohne menschliche Hilfe. Einmal mehr zeigt sich, wie wertvoll Geburten im Familienverband sind – genau wie in der Wildnis”, erklärt Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, der sich auch in der Weltnaturschutzunion (IUCN) für den Schutz Asiatischer Elefanten engagiert.

Nachwuchs im Elefantenpark

Der Kölner Zoo hat eine lange Tradition erfolgreicher Elefantenzucht. Erst im Juni 2023 wurde die kleine Sarinya geboren, und schon bald wird ein weiteres Jungtier erwartet: Elefantenkuh Shu Thu Zar steht kurz vor der Geburt. Schon bald könnte es also wieder einen richtigen “Elefantenkindergarten” geben.

Schutz Asiatischer Elefanten

Der Kölner Elefantenpark, der 2024 sein 20-jähriges Bestehen feierte, gilt als eine der modernsten Anlagen Europas. Der Zoo engagiert sich nicht nur in der Zucht, sondern unterstützt auch Schutzprojekte in Sri Lanka und Myanmar, um den bedrohten Asiatischen Elefanten zu helfen. “Unsere Elefanten sind Botschafter ihrer Artgenossen in der Wildnis”, betont Zoodirektor Pagel.

165 Jahre Kölner Zoo

2025 feiert der Kölner Zoo sein 165-jähriges Bestehen. Mit rund 10.000 Tieren aus fast 800 Arten gehört er zu den artenreichsten Zoos Europas. Jährlich zieht er über eine Million Besucher an und setzt international Maßstäbe in Tierhaltung, Forschung und Artenschutz.