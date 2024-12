Familienkonzert: Märchenhafte Klänge in der Kölner Philharmonie

Das Gürzenich-Orchester Köln setzt mit dem Familienkonzert “Es war einmal…” einen strahlenden Schlusspunkt unter sein Jubiläumsjahr “25 Jahre Ohrenauf!”. Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, verwandelt sich die Kölner Philharmonie in einen Raum voller Märchen und Musik, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann ziehen wird. Mit den klangvollen Werken “Le carnaval des animaux” (Karneval der Tiere) von Camille Saint-Saëns und “Ma mère l’oye” (Mutter Gans) von Maurice Ravel erleben die Besucher nicht nur musikalische Meisterwerke, sondern auch eine visuelle Reise in fantastische Welten.

Ein Programm, das alle Sinne anspricht

Das Konzert richtet sich speziell an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Die zauberhaften Geschichten der beiden Kompositionen werden von Henri Mertens, einem erfahrenen Schauspieler und Erzähler, mit großer Lebendigkeit vorgetragen. Parallel dazu lässt der französische Zeichner Grégoire Pont die Szenen und Figuren durch seine live gezeichneten Animationen direkt vor den Augen des Publikums lebendig werden. Diese einzigartige Kombination aus Klang und Bild schafft ein Gesamterlebnis, das alle Sinne anspricht und die klassische Musik auf besonders anschauliche Weise vermittelt.

Märchenhafte Musik von Saint-Saëns und Ravel

Die Wahl der Werke für das Familienkonzert ist kein Zufall. Camille Saint-Saëns’ “Le carnaval des animaux” ist eine humorvolle Suite, die verschiedene Tiere musikalisch darstellt. Sie reicht vom majestätischen Löwen über schelmische Schildkröten bis hin zu eleganten Schwänen. Ursprünglich erlaubte Saint-Saëns nur wenige Aufführungen, da er fürchtete, dass die humorvollen Anspielungen auf bekannte Komponisten wie Jacques Offenbach sein seriöses Ansehen gefährden könnten. Erst nach seinem Tod wurde das Werk vollständig veröffentlicht und gehört heute zu den beliebtesten Stücken der klassischen Musik.

Maurice Ravel ließ sich für sein Werk “Ma mère l’oye” von den Märchen Charles Perraults inspirieren. In dieser Suite vertonte er Geschichten wie Dornröschen und Der kleine Däumling und schuf damit eine musikalische Welt voller Magie und Poesie. Die Stücke bestechen durch ihre Detailfülle und die Fähigkeit, mit wenigen Noten eine ganze Märchenwelt zu entfalten.

Live-Erzählung und beeindruckende Animationen

Der Erzähler Henri Mertens, der seit Beginn der Spielzeit 2024/25 am Schauspiel Köln engagiert ist, wird die Märchen auf mitreißende Weise zum Leben erwecken. Ergänzt wird das Erlebnis durch Grégoire Ponts faszinierende Live-Illustrationen. Pont hat sich darauf spezialisiert, klassische Musik durch Animationen zugänglicher und spannender zu gestalten. Seine Arbeiten sind international anerkannt, und er hat bereits mit großen Dirigenten und renommierten Konzerthäusern zusammengearbeitet.

Ein Jubiläum voller Musikvermittlung

Das Konzert ist nicht nur der Höhepunkt des Jahresprogramms des Gürzenich-Orchesters, sondern auch der festliche Abschluss eines besonderen Jubiläumsjahres. Seit 25 Jahren engagiert sich das Orchester mit seiner Initiative “Ohrenauf!” für die Musikvermittlung und hat in diesem Zeitraum zahlreiche innovative Programme entwickelt. Dabei steht das Ziel im Mittelpunkt, Menschen aller Altersgruppen die Welt der klassischen Musik näherzubringen. Von mobilen Konzerten in Kitas und Seniorenheimen über Workshops für Jugendliche bis hin zu Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte reicht das Spektrum der Angebote. Im Jubiläumsjahr 2024 fanden zahlreiche Sonderveranstaltungen statt, die die Bedeutung der Musikvermittlung feierten und die Vielfalt des Programms unterstrichen.

Ein Rahmenprogramm in der Kölner Philharmonie für die ganze Familie

Auch das Konzert “Es war einmal…” wird von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet. Im Foyer der Kölner Philharmonie erwartet die Besucher ein breites Angebot an interaktiven Stationen und Mitmach-Aktionen, die das Musikerlebnis zusätzlich bereichern. Kinder und Erwachsene können sich hier spielerisch und kreativ mit den Themen des Konzerts auseinandersetzen und die Musik auf eine neue Weise erleben.

Konzertdetails und Tickets

Die beiden Aufführungen finden am Sonntag, den 15. Dezember 2024, um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Kölner Philharmonie statt. Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit für Familien, die Weihnachtszeit mit einem kulturellen Highlight einzuläuten und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Karten für das Konzert sind online über die Website des Gürzenich-Orchesters erhältlich.

Ein Erlebnis, das Generationen verbindet

Mit “Es war einmal…” beweist das Gürzenich-Orchester einmal mehr, dass klassische Musik nicht nur berühren, sondern auch begeistern und verbinden kann. Das Konzert verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das die Fantasie anregt, die Sinne verzaubert und Generationen miteinander verbindet. Die Kombination aus musikalischer Exzellenz, fesselnder Erzählkunst und innovativer Live-Illustration macht diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen Ereignis für die ganze Familie.