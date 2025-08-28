Kölner Lichter 2025: So wird das Wetter beim Feuerwerk

Die Kölner Lichter kehren nach Jahren der Pause am Samstag, den 30. August 2025, zurück. Am Rheinufer und auf den Schiffen wird wieder ein musiksynchrones Feuerwerk stattfinden, begleitet von einem Schiffskonvoi. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet, die sich rechtzeitig einen Platz am Rhein sichern sollten.

Wetterprognose für den Veranstaltungstag

Für den 30. August 2025 wird in Köln ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Morgen sind noch vereinzelte Schauer möglich, im Tagesverlauf setzt sich jedoch zunehmend trockenes und angenehmes Wetter durch. Die Temperaturen liegen bei etwa 24 Grad, am Abend bleibt es mild bei rund 16 Grad. Länger anhaltender Regen ist nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

Großwetterlage zum Wochenende

Ende August zeigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Nach einigen nassen Tagen stabilisiert sich die Lage am Wochenende etwas. Kühlere Meeresluft sorgt dafür, dass die Temperaturen nicht mehr hochsommerlich ausfallen, aber mit Werten um die 22 bis 24 Grad bleibt es angenehm. Kurze Schauer sind zwar weiterhin möglich, längere Regenphasen sind jedoch nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf das Feuerwerk

Für das Kölner Lichter Feuerwerk am Abend sind mittelhohe Wolkenfelder möglich, die die Sicht leicht trüben können. Insgesamt sind die Bedingungen jedoch günstig, sodass die Lichter und Effekte in Höhen von 150 bis 200 Metern klar sichtbar sein werden. Kurzzeitige Schauer könnten die Stimmung kurzzeitig beeinträchtigen, werden aber nach aktueller Prognose nicht den gesamten Abend betreffen. Mit schwachem bis mäßigem Wind ist zudem sichergestellt, dass der Rauch gut abzieht und die Sicht auf das Spektakel frei bleibt.

Tipps für Besucher der Kölner Lichter 2025

Besucherinnen und Besucher der Kölner Lichter 2025 sollten weiterhin wetterfeste Kleidung einplanen. Empfehlenswert sind leichte Schichten, eine wind- und regenfeste Jacke sowie bequeme, geschlossene Schuhe, da die Uferbereiche feucht sein können. Ein Regenponcho ist besser als ein Schirm, weil er nicht die Sicht anderer stört. Da es tagsüber auch sonnige Phasen gibt, ist leichter Sonnenschutz sinnvoll. Für Handys und Kameras sind wasserdichte Hüllen oder Beutel ratsam.

Anreise und Planung

Gerade bei unsicherem Wetter lohnt es sich, frühzeitig vor Ort zu sein und die trockenen Phasen für die Platzwahl zu nutzen. Da mit großem Besucherandrang gerechnet wird, empfehlen die Veranstalter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte auf die ausgewiesenen Parkflächen wie an der Messe zurückgreifen und etwas mehr Zeit für den Fußweg einplanen.

Wetter zu den Kölner Lichter 2025 überwiegend freundlich

Das Wetter bei den Kölner Lichtern 2025 zeigt sich spätsommerlich und überwiegend freundlich. Mit Temperaturen um die 24 Grad, milden Abendwerten und nur geringer Schauerneigung stehen die Chancen gut, dass das Feuerwerk ungestört stattfinden kann. Mit etwas Vorbereitung auf wechselhafte Bedingungen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen gelungenen Abend am Rhein freuen.