Kölner Lichter 2025: Alle Infos zu Sperrungen und Anreise

Am Samstag, den 30. August 2025, findet die 20. Ausgabe der Kölner Lichter statt. Für das große Feuerwerks- und Musikereignis am Rhein werden umfangreiche Sicherheits- und Verkehrssperrungen eingerichtet. Damit der Besuch entspannt verläuft, sollten Gäste ihre Anreise gut planen und sich auf die folgenden Regelungen einstellen.

Sperrungen auf der rechtsrheinischen Seite (u.a. Deutz, Mülheim)

Im Bereich Deutz und Mülheim beginnen die ersten Sperrungen bereits am Nachmittag. Ab 15 Uhr ist der Auenweg zwischen Ottoplatz und Deutz-Mülheimer Straße nicht mehr befahrbar. Die Zufahrt in die Adam-Stegerwald-Siedlung ist ab diesem Zeitpunkt nur noch für Anwohner und Anlieger möglich. Die Ausfahrt von den Bürogebäuden an der Messe und dem Thermalbad bleibt zwar über den Auenweg in Richtung Deutz-Mülheimer Straße möglich, allerdings ist dieser Abschnitt zwischen Mitternacht und etwa 1:30 Uhr wegen der großen Abreisewelle nur eingeschränkt nutzbar.

Ab 17 Uhr werden weitere Straßen gesperrt. Betroffen sind die Opladener Straße, die Mindener Straße sowie die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt. Auch die Zufahrt zum Deutzer Bahnhof über die Opladener Straße ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die in Richtung Deutz führenden Spuren der Deutzer Brücke sind zudem durch eine Baustelle vollständig gesperrt.

Für Fußgänger gelten ebenfalls Einschränkungen. Der nördliche Fußweg der Hohenzollernbrücke wird bereits ab 16 Uhr gesperrt, der südliche ab 20 Uhr. Die Zoobrücke bleibt tagsüber für den Autoverkehr geöffnet, wird jedoch ab 20 Uhr für Fußgänger und Radfahrer geschlossen. Beide Brücken stehen nicht als Aussichtsplätze für das Feuerwerk zur Verfügung.

Auch in der Innenstadt kommt es am Veranstaltungstag zu weitreichenden Sperrungen. Sobald die Parkhäuser in der Altstadt ausgelastet sind, wird die Zufahrt dorthin gesperrt. Zusätzlich werden ab etwa 21 Uhr auch die Zufahrten von der Nord-Süd-Fahrt in die Altstadt im Bereich Komödienstraße sowie die Verbindung in Richtung Breslauer Platz über Maximinenstraße und Turiner Straße geschlossen.

Das Kunibertsviertel ist ab circa 18 Uhr nur noch für Anwohner, Anlieger, Mitarbeiter und Gewerbetreibende mit Berechtigungsausweis erreichbar. Zudem werden die Machabäerstraße, der Theodor-Heuss-Ring und das Konrad-Adenauer-Ufer mit Halteverbotszonen versehen, um Rettungswege freizuhalten. Die Rheinuferstraße wird spätestens ab 17 Uhr zwischen Heumarkt, Deutzer Brücke und Elsa-Brändström-Straße vollständig für den Autoverkehr gesperrt.

Parkmöglichkeiten für Besucher

Besucher, die mit dem Auto anreisen, sollten die Messeparkplätze P21 und P22 in Köln-Deutz nutzen. Diese öffnen am Veranstaltungstag ab 12 Uhr. Von dort gelangen Gäste problemlos über das Messegelände, die Zoobrücke (bis 19 Uhr) oder die Deutzer Brücke ans Rheinufer und in die Innenstadt. Die Parkgebühr für einen PKW beträgt 15 Euro. Im Vergleich zu den Parkhäusern in der Altstadt ist die Ausfahrt nach Veranstaltungsende von diesen Parkplätzen wesentlich einfacher und schneller möglich.

Auch für Reisebusse gibt es ein Angebot. Ab 12 Uhr stehen auf dem Messeparkplatz P22 mehrere Busparkplätze zur Verfügung. Die Tagespauschale liegt bei 25 Euro. Eine Vorreservierung ist nicht möglich. Wer dennoch einen Parkplatz direkt in der Innenstadt sucht, muss mit Gebühren und langen Wartezeiten bei der Abfahrt rechnen.

Halteverbotzonen im Kölner Stadtgebiet

Die Verwaltung weist auch auf die vorher eingerichteten Halteverbotszonen hin, die für Tribünen, Sicherheitsbereiche, Rettungswege und Entlastungsflächen benötigt werden:

Ottoplatz, Trankgassenwerft zwischen Machabäerstraße und Theodor-Heuss-Ring (gilt seit Montag, 25. August 2025)

Goldgasse, Trankgassenwerft zwischen Theodor-Heuss-Ring und Elsa-Brandström-Straße, Charles-de-Gaulle -Platz teilweise (gilt seit Dienstag, 26. August 2025)

-Platz teilweise (gilt seit Dienstag, 26. August 2025) Sachsenbergstraße/Parkplatz unter der Zoobrücke, Trankgassenwerft nördlich der Elsa-Brandström-Straße, Niederländer Ufer bis Höhe Rotterdamer Straße 2 (gilt ab Freitag, 29. August 2025)

Breslauer Platz, Bahndammstraße/Frankenturm, Konrad-Adenauer-Ufer, Machabäerstraße, Niederländer Ufer, Johannisstraße, Kennedy-Ufer, Rheinparkweg, Auenweg, Hermann-Pünder-Straße, Kennedyplatz, Constantinstraße, Theodor-Heuss-Ring (gilt ab Samstag, 30. August 2025)

Erweiterung des LKW-Fahrverbots

Zusätzlich zum bereits bestehenden Fahrverbot für LKW in großen Teilen der Innenstadt gilt am Veranstaltungstag eine Ausweitung. Betroffen sind die Justinianstraße, die Deutz-Mülheimer-Straße sowie der Pfälzische Ring bis zur Höhe der Zoobrücke. Außerdem gilt für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ein Fahrverbot zwischen Messekreisel und Opladener Straße. Dieses Verbot ist am Samstag, den 30. August, von 18 Uhr bis Sonntag, den 31. August, um 2 Uhr gültig.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Die Stadt Köln empfiehlt allen Besuchern dringend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Kölner Verkehrs-Betriebe und die Deutsche Bahn erweitern ihr Angebot speziell für die Kölner Lichter und setzen zusätzliche Bahnen und Züge ein. So wird sichergestellt, dass Gäste komfortabel und schnell zum Veranstaltungsort gelangen können.

Für die Anreise bietet sich besonders die große KVB-Haltestelle am Ebertplatz an. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum Konrad-Adenauer-Ufer, einem der beliebtesten Bereiche, um das Feuerwerk zu verfolgen. Auch andere Haltestellen im Innenstadtbereich sind gut geeignet, da viele Straßenzüge gesperrt und Parkmöglichkeiten begrenzt sind.

Die Deutsche Bahn setzt am Hauptbahnhof und in Messe/Deutz zusätzliches Sicherheitspersonal ein. Darüber hinaus gelten zum Teil andere Wegeführungen: Der Kölner Hauptbahnhof ist beispielsweise während der Abreisephase nur von der Domseite aus zu betreten, um die Reisendenströme besser zu organisieren.

Nach dem Ende des Feuerwerks verlängert die KVB den Betrieb und sorgt mit zahlreichen Zusatzfahrten dafür, dass die Besucher auch spät in der Nacht noch nach Hause oder zu ihren P+R-Parkplätzen gelangen. Dennoch sollten sich Besucher darauf einstellen, dass es vor allem am Deutzer Bahnhof zu Wartezeiten und starkem Andrang kommen kann. Wer Geduld mitbringt und die verstärkten Bahnangebote nutzt, wird die Rückreise deutlich entspannter bewältigen können.

Besonders empfehlenswert ist die Nutzung von Park-and-Ride-Plätzen in den Vororten. Von dort aus kann man bequem mit Stadtbahn oder Regionalbahn in die Innenstadt fahren, ohne sich über gesperrte Straßen oder fehlende Parkplätze Gedanken machen zu müssen.

Weitere Infos und Highlights zu den Kölner Lichter 2025

Alle Straßensperrungen werden so schnell wie möglich wieder aufgehoben. Sollten im Verlauf der Veranstaltung zusätzliche Maßnahmen notwendig werden, entscheidet die Stadt Köln kurzfristig und setzt diese direkt vor Ort um.

Das Hauptfeuerwerk beginnt um 22:30 Uhr und wird auf dem Rhein zwischen Zoobrücke und Hohenzollernbrücke in Höhe des Tanzbrunnens gezündet. Es bildet den spektakulären Höhepunkt des Abends und ist der Grund, warum die Kölner Lichter nach der Pause wieder hunderttausende Besucher an den Rhein locken.