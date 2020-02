Schlossleuchten 2020 lädt zum Lichterspektakel auf dem Drachenfels

Bereits zum sechsten Mal findet auf dem Drachenfels bei Königswinter ein großes Lichterspektakel statt. Wie in den vergangenen Jahren sind sowohl der Park, das Gelände und die Gebäude beim Schlossleuchten 2020 in ein faszinierendes Licht getaucht, das zu völlig neuen Entdeckungen und Erlebnissen führt. Setzten die Veranstalter im Jahr 2019 vor allem auf optische Reize und Überraschungen, wird in diesem Jahr das Event auf Schloss Drachenburg mit einem konkreten Thema verbunden.

“Wir möchten Beethoven in seinem Jubiläumsjahr ein etwas anderes Denkmal setzen. Das zwar vergänglich ist, dafür aber in den Köpfen der Besucher lange erhalten bleibt. Deswegen sollten alle Gäste Kopfhörer mitbringen”, so die Macher. Und so steht noch bis zum 23. Februar 2020 der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt der Veranstaltung. Und das geht natürlich nicht ohne Musik. Doch die wird individuell vermittelt: per Handy, Mini-Radio oder über die genannten Kopfhörer.

Spektakuläre Lichtinszenierungen auf Schloss Drachenburg

Gerade erst mit dem German Design Award 2020 für Lichtarchitektur ausgezeichnet, widmet sich Wolfgang Flammersfeld beim Schlossleuchten 2020 der Herausforderung, den bekanntesten Sohn der Stadt Bonn mit der Architektur von Schloss Drachenburg zu verbinden. “Inhaltlich und technisch beschreiten wir in diesem Jahr neue Wege. Die Vorderfront des Schlosses wird mit einer aufwändigen Videoinstallation illuminiert, dazu sind sechs Hochleistungsbeamer im Einsatz. Vorbereitend haben wir das Schloss mit 3D-Scannern ausgemessen und auf dieser Basis eine Gestaltung erarbeitet”, beschreibt der Künstler begeistert sein neuestes Projekt.

Unterstützung bekamen die Macher dabei vom StoryLab kiU der Fachhochschule Dortmund. Und “Storytelling” steht bei den kreativen Köpfen, die sich durch spektakuläre Projekte einen Namen gemacht haben, im Vordergrund. Sie möchten, dass die Besucher durch multimediale Installationen den Raum in 360 Grad und interaktiv erobern.

Schlossleuchten 2020 ganz im Zeichen Beethoven

Bei den vielen optischen Reizen darf natürlich die Musik nicht fehlen, die per Signal im Umkreis von 500 Metern rund um das Schloss Drachenburg empfangbar ist. Dazu erklärt Wolfgang Flammersfeld: “Die Werke von Ludwig van Beethoven werden bei uns klassisch dargeboten. Keine moderne Interpretation, ganz die Musik, die er damals geschaffen hat.” Damit auch wirklich jeder Besucher sein eigenes intensives Klangerlebnis hat, werden die anfangs erwähnten Kopfhörer benötigt, damit ausreichend Equipment für die Hörerlebnisse bereit stehen. “Wir stellen aber auch 1.000 Miniradios gegen Pfand zu Verfügung”, erklärt Alexandra von dem Brinke, die im Schloss Drachenburg bei Königswinter am Rhein für Veranstaltungen zuständig ist.

Das Schlossleuchten findet noch bis Sonntag, 23. Februar 2020 immer jeweils von Freitag bis Sonntag ab 18 Uhr auf Schloss Drachenburg statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 9 Euro und für Kinder 4 Euro. Die Kombikarte inklusive der Bahnfahrt rauf zum Gipfel des Drachenfels kostet 15 Euro (Erwachene) bzw. 9 Euro (Kinder). Die Tickets können vor Ort oder im Vorverkauf über den Online-Shop des Schlosses erworben werden.

