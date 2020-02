KFZ-Versicherung der DEVK: BahnCard-Inhaber und Ehrenamtler sparen

Im Rahmen des Ende Dezember 2019 beschlossenen “Klimapaketes” wurde der Mehrwertsteuersatz für Fahrkarten der Bahn auf den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent gesenkt. Bisher galten auf Fahrkarten für Fernreisen 19 Prozent. Da die Deutsche Bahn die Steuersenkung vollständig an ihre Kunden weitergibt, sind die Tickets seit Anfang 2020 günstiger. Und Autofahrer, die das Angebot nutzen und hin und wieder auf die Schienen umsteigen und so zum Klimaschutz beitragen, werden zusätzlich von der DEVK belohnt.

Die Senkung der Mehrwertsteuer gilt neben den Tickets für Fernreisen auch für die BahnCard 100. Und auch für die Inhaber der BahnCard 50 und BahnCard 25 gibt es gute Nachrichten, denn diese werden ebenfalls preiswerter. Laut einem Beschluss der obersten Finanzbehörden der Länder können sie sich über zehn Prozent Ermäßigung freuen.

Sieben Prozent Beitragsrabatt für Besitzer der BahnCard

Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland nutzen bereits diese Rabatt-Angebote der Deutschen Bahn. Eine besonders gute Nachricht gibt es nun für Autofahrer, die zugleich Inhaber einer BahnCard sind. Sie kommen bei der DEVK in den Genuss von Vergünstigungen bei der KFZ-Versicherung für PKW.

Sieben Prozent können Versicherte bei der KFZ-Versicherung für PKW sparen, sofern sie eine BahnCard besitzen. Damit belohnt das Versicherungsunternehmen Autofahrer, die zumindest ab und an mal vom Auto auf die Schienen umsteigen und sich so für das Klima engagieren. Und das unabhängig davon, welche Variante der kostenpflichtigen Rabatt-Karte der Deutschen Bahn genutzt wird. Aber nicht nur BahnCard-Kunden sparen bei Abschluss einer KFZ-Police. Auch für Autofahrer, die ein Jobticket oder auch eine Jahreskarte für den öffentlichen Personen-Nahverkehr nutzen, gibt es eine Ermäßigung. Bei Abschluss gibt es hier fünf Prozent Beitragsrabatt bei der Autoversicherung.

DEVK bietet Vergünstigungen für Ehrenamtler

Das Versicherungsunternehmen engagiert sich jedoch nicht nur für den Schutz des Klimas. Ehrenamtliches Engagement wird ebenfalls belohnt. Personen, die ein Amt unentgeltlich ausfüllen und im Besitz einer NRW-Ehrenamtskarte sind, erhalten auch Policen zu besseren Konditionen. Dies wurde im Rahmen einer Vereinbarung der DEVK mit dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI) des Landes Nordrhein-Westfalen beschlossen.

Die Ehrenamtskarte wird seit 2008 auf Antrag an Bürger ausgegeben, die mindestens fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden jährlich unentgeltlich tätig sind. Rund 78 Kommunen sowie verschiedene Institutionen und Unternehmen, wie z. B. Kinos, Theater, Einzelhandelsgeschäfte aber auch Volkshochschulen, Hotels oder Apotheken sind Teil dieser Vereinbarung. Personen, die über die Karte verfügen, erhalten Vergünstigungen auf viele Leistungen und Produkte. Genau diese Ehrenamtler möchte auch das Versicherungsunternehmen für ihr Engagement belohnen. Als erstes und einziges Unternehmen der Branche beteiligt sich die DEVK an diesem Angebot und bietet den Karten-Inhabern günstigere Tarife an – und das nicht nur für die KFZ-, sondern zum Beispiel auch für eine Haftpflicht- oder Hausratversicherung.

Vertrauensvoll versichert seit 135 Jahren

Seit annäherend 135 Jahren versichern Menschen in Deutschland ihre Risiken des Alltags bei der DEVK. Ursprünglich gegründet von Eisenbahnern für ihre Kollegen, kümmert sich das Unternehmen inzwischen um über vier Millionen Kunden in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiter beschäftigen sich mit über 15,1 Millionen Risiken in allen Sparten. Bezogen auf die Anzahl der Verträge ist das Versicherungsunternehmen der drittgrößte Hausrat- sowie der fünftgrößte PKW- und Haftpflichtversicherer bundesweit.