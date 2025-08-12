Kommunalwahl 2025 in Köln: Alles Wichtige zu Wahltermin, Briefwahl, Direktwahl und Fristen

Am 14. September 2025 findet in Köln die Kommunalwahl statt. Gewählt werden der Oberbürgermeister, die Mitglieder des Stadtrates sowie die Bezirksvertretungen. Parallel dazu wird auch der Integrationsrat neu gewählt. Wahlberechtigte Kölner erhalten ihre Wahlbenachrichtigung in den kommenden Tagen per Post.

Start der Wahlbenachrichtigungen in Köln

Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl beginnt am Samstag, 9. August 2025. Bis spätestens 24. August 2025 sollten alle Kölner ihre Benachrichtigung erhalten haben. Wer bis dahin keine Post bekommen hat, sollte sich beim Wahlamt unter 0221 – 221 – 34 56 7 melden. Für die Kommunalwahl werden rund 811.535 Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wer auch für den Integrationsrat wahlberechtigt ist, erhält zwei separate Schreiben.

Drei Möglichkeiten zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl 2025

Urnenwahl am Wahltag



Am Wahltag, dem 14. September 2025, kann zwischen 8 und 18 Uhr im zugewiesenen Wahllokal gewählt werden. Die Adresse steht auf der Wahlbenachrichtigung. Auch ein gültiger Personalausweis oder Reisepass genügt. Direktwahl im Wahlamt



Die Direktwahl beginnt am 11. August 2025 und endet am 12. September 2025 um 15 Uhr. Sie ermöglicht eine persönliche Stimmabgabe im Wahlamt vor dem eigentlichen Wahltag. Sollte es zu einer Stichwahl am 28. September 2025 kommen, läuft die Direktwahl voraussichtlich vom 19. bis 26. September 2025, 15 Uhr. Briefwahl beantragen



Die Briefwahl kann online beantragt werden – entweder über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder über das Online-Formular.



Fristen:

Kommunalwahl: bis 9. September 2025, 23:59 Uhr

Integrationsratswahl: ebenfalls bis 9. September 2025, 23:59 Uhr

Danach sind Anträge nur noch per Post, Fax oder E-Mail möglich. Letzter Termin ist der 12. September 2025, 15 Uhr. Bei einer Stichwahl gilt der 26. September 2025, 15 Uhr. Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag bis 16 Uhr beim Wahlamt eingehen.

Stimmzettel und Wahlverfahren

Bei der Kommunalwahl in Köln gibt es drei farblich unterschiedliche Stimmzettel:

Weiß für die Oberbürgermeisterwahl

Grün für die Stadtratswahl

Rosa für die Bezirksvertretung

Jeder Wähler darf pro Stimmzettel nur ein Kreuz setzen.

Stadtratswahl: eine Stimme für Wahlbezirkskandidat und Liste

Bezirksvertretung: eine Stimme (Listenwahl)

Oberbürgermeisterwahl: eine Stimme, eventuell Stichwahl am 28. September 2025

Wer darf bei der Kommunalwahl 2025 in Köln wählen?

Wahlberechtigt ist, wer:

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes oder EU-Bürger ist

mindestens 16 Jahre alt ist

spätestens seit dem 29. August 2025 in Köln mit Hauptwohnung gemeldet ist

nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist

Zahlen und Fakten zur Kommunalwahl 2025 in Köln

Wahlberechtigte: 811.535

Erstwähler seit 2020: 43.627

Frauen: 420.416

Männer: 390.837

Divers/unbekannt: 246

Jüngster Wähler: 16 Jahre (Geburtstag am Wahltag)

Ältester Wähler: 109 Jahre

Urnenstimmbezirke: 503

Briefwahlbezirke: 503

(Stand: 4. August 2025)