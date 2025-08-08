gamescom city festival 2025 in Köln: Das Bühnenprogramm in der Übersicht

Die gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August 2025 in Köln statt und gilt als das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele. In den Messehallen und auf dem gesamten Gelände der Koelnmesse präsentieren internationale Publisher, Indie-Studios und Hardwarehersteller ihre Neuheiten – von Blockbuster-Titeln über technische Innovationen bis hin zu E-Sport-Wettkämpfen und Community-Angeboten. Ergänzt wird die Messe durch die “gamescom week”, die zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt bündelt – darunter das beliebte und kostenfreie gamescom city festival, das seit Jahren für urbane Festivalatmosphäre sorgt und den Gaming-Spirit auf die Straßen Kölns bringt.

Vom 23. bis 24. August 2025 verwandelt sich die Kölner Innenstadt erneut in eine bunte und kostenlose Festivalzone – das gamescom city festival lädt ein zu Musik, Politik, Kultur und Community-Erlebnis. Neben zahlreichen Mitmachaktionen, Ausstellerständen und kulinarischen Angeboten liegt das Herzstück des Festivals auf dem vielfältigen und genreübergreifenden Programm, das musikalische Highlights mit gesellschaftlicher Relevanz kombiniert. Der Eintritt ist auch hier kostenlos!

Musikalische Vielfalt am Samstag: BLUMENGARTEN, BLOND und YOSHO

Der Samstag steht ganz im Zeichen junger, innovativer Musik. Auf der Hauptbühne erwartet die Besucher ein facettenreiches Line-Up von Indie über Pop bis hin zu House, Hip-Hop und Rap. BLOND, die feministische Popband aus Chemnitz, und das melancholisch-leichte Duo BLUMENGARTEN aus dem Ruhrgebiet zählen zu den prominentesten Acts des Tages. Beide Formationen erfreuen sich wachsender nationaler Bekanntheit und bringen frische, kreative Klänge nach Köln.

Eröffnet wird das Bühnenprogramm am Samstag vom aufstrebenden Wiener Künstler YOSHO, dessen Sound sich zwischen Alternative Pop und emotionalem Songwriting bewegt – ein vielversprechender Start in ein musikalisch dichtes Wochenende.

Mitsingkaraoke mit der ARTE Summer Tour

Ein weiteres Highlight des Samstags ist der Stopp der ARTE Summer Tour, die zum wiederholten Male beim Festival Halt macht. Um 18:15 Uhr bringt Moderatorin Bianca Hauda das beliebte ARTE-Mitsingkaraoke auf die Hauptbühne. Hier verschmelzen Live-Stimmung mit ikonischen Konzertaufzeichnungen aus dem Repertoire von ARTE Concert – von internationalen Pop- und Rockgrößen bis hin zu Klassikern der 80er. Ein ARTE-Mitmachstand rundet das Erlebnis mit Spielen, Aktionen und Infos ab.

Sonntag mit Haltung: Arsch huh für Demokratie

Am Sonntag schlägt das Festival politische Töne an – im besten Sinne. Die Kölner Initiative Arsch huh – Zäng Ussenander übernimmt für über vier Stunden die Hauptbühne am Hohenzollernring. Der Auftritt bildet den Abschluss ihrer Kampagne “Arsch huh für Demokratie”, die sich gegen Rassismus, Rechtsextremismus und soziale Ungerechtigkeit positioniert – und die Werte einer offenen Gesellschaft verteidigt.

Das Programm ist so vielfältig wie die Gesellschaft selbst: Neben musikalischen Acts treten auch engagierte Stimmen aus Zivilgesellschaft, Kultur und Politik auf. Die Veranstaltung wird moderiert von Marie Knäpper und Shary Reeves, die das Publikum mit Charme und Haltung durch den Nachmittag führen.

Musikalisch mit dabei sind:

Arsch Huh Band – das Herzstück der Bewegung

BRINGS & EKO FRESH – kölscher Rock trifft politischen Rap

CAT BALLOU – mit lokalem Sound und klarer Botschaft

MILJÖ, CAGE, GRENZKONTROLLE, RETROGOTT, TOI ET MOI, VAVUNETTHA – ein breites Spektrum von Pop bis Hip-Hop

Stimmen aus Gesellschaft und Politik prägen den Nachmittag:

Christoph Sieber und Wilfried Schmickler – mit klugem, bissigem Kabarett

Elizaveta Khan vom Integrationshaus Kalk – zum Thema Teilhabe und Integration

Joanna Peprah, ISD Köln – mit Perspektiven auf antirassistisches Engagement

Kalle Gerigk, “Mietrebell” – über das Menschenrecht auf Wohnen

Norbert Walter-Borjans – spricht über Demokratie und Verantwortung

Paulina Rduch und Mankel Brinkmann von Klubkomm Köln – zur Bedeutung von Subkultur und Freiräumen für die Stadt

Die Mischung aus Musik, Haltung und aktivistischer Energie macht diesen Sonntag zu einem emotionalen und empowernden Erlebnis. Das Ziel: Menschen zum Nachdenken bringen, motivieren und miteinander ins Gespräch kommen lassen – für eine solidarische, demokratische Gesellschaft.

Krönender Abschluss mit KETTCAR

Zum Festivalfinale am Sonntagabend reist mit KETTCAR eine der bedeutendsten Indie-Rockbands Deutschlands aus dem Norden an. Die Hamburger Band ist bekannt für ihre klugen Texte und ihr gesellschaftspolitisches Engagement – und passt damit perfekt zum Geist des Festivals. Mit diesem Auftritt wird das gamescom city festival 2025 musikalisch wie inhaltlich würdig beendet.

Beats und Snacks auf dem Rudolfplatz

Abseits der Hauptbühne lädt die Ehrmann Foodie Stage am Rudolfplatz zu Beats und kulinarischen Genüssen ein. In einem Doppeldeckerbus gibt es nicht nur kostenlose Snacks und Spiele, sondern auch ein musikalisches Highlight am Samstag – hier trifft urbaner Genuss auf Festival-Vibes.

Übersicht des gamescom city festival 2025 Bühnenprogramms

Samstag, 23. August 2025

Hauptbühne (Hohenzollernring):

17:00 – 17:45 Uhr – YOSHO

18:15 – 19:00 Uhr – ARTE Mitsingkaraoke mit Bianca Hauda

19:30 – 20:45 Uhr – BLOND

21:15 – 22:30 Uhr – BLUMENGARTEN

Ehrmann Foodie Stage (Rudolfplatz):

14:00 – 17:00 Uhr – DJ-Sessions, Spiele und Free Foodies

18:00 – 18:45 Uhr – GRÜNGÜRTELROSEN

19:15 – 22:30 Uhr – DJ DENS & D.E.N.S.E

Sonntag, 24. August 2025

Hauptbühne (Hohenzollernring):

16:00 – 20:15 Uhr – “Arsch huh für Demokratie” mit Musik und Redebeiträgen

20:30 – 21:45 Uhr – KETTCAR

Ehrmann Foodie Stage (Rudolfplatz):

14:30 – 19:45 Uhr – DJ-Mix, kulinarisches Angebot, Interaktion und Chill-Zone

19:45 – 21:30 Uhr – DJ DENS & D.E.N.S.E

Ausstellermeile: ​Viel zu Entdecken auf den Kölner Ringen

Die Ausstellermeile des gamescom city festivals 2025 auf den Kölner Ringen bietet ein breites Spektrum an informativen und erlebnisreichen Präsentationen. ​Ford stellt seine vollelektrischen Modelle wie den Ford Explorer und Ford Capri sowie den Ford Puma Gen-E vor, während Škoda mit einer Roadshow-Bühne und Probefahrten begeistert. ​Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt am Demokratiebus zu interaktiven Aktionen rund um Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. ​Die Polizei NRW bietet gemeinsam mit E-Scooter-Verleihern Fahrtrainings an, und LEGO präsentiert einen Formel-1-Boliden in Lebensgröße aus tausenden LEGO-Steinen.

Food- und Getränkeangebot beim gamescom city festival 2025

Das gamescom city festival 2025 bietet ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Die Ehrmann Foodie Stage am Rudolfplatz kombiniert Musik, Spiele und Free Foodies. Mangal x Lukas Podolski serviert hochwertige Döner, während Kölsche Koks mit einem Espresso Martini Shot für gute Laune sorgt. Die Privatbrauerei FRÜH bietet regionale Getränke wie Kölsch und alkoholfreie Alternativen. ​REWE promotet Vitaminwasser in Zusammenarbeit mit SK Gaming, und zahlreiche weitere Stände sorgen für kulinarische Highlights.