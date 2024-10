Deutzer Kirmes 2024: Nervenkitzel, Spaß und Lichterzauber im Herbst

Vom 26. Oktober bis zum 3. November 2024 öffnet die Deutzer Kirmes an der Kölner Rheinpromenade wieder ihre Tore und lädt Jung und Alt ein, das bunte Treiben zu genießen. Entlang des Rheinufers in Köln-Deutz wird die Kirmes mit zahlreichen Attraktionen auch in diesem Herbst wieder Kirmesfreunden aus nah und fern eine besondere Freude bereiten. Für Nervenkitzel, Spaß und Abwechslung sorgen die unterschiedlichsten Fahrgeschäfte, darunter einige heiß erwartete Neuheiten und beliebte Klassiker, die das Kirmes-Erlebnis abrunden.

Höhepunkte der Fahrgeschäfte

Die diesjährige Herbstkirmes in Köln bringt eine spannende Mischung an aufregenden Fahrgeschäften, bei denen für alle Altersgruppen und Vorlieben etwas dabei ist:

Wilde Maus – Der Kirmesklassiker ist zurück! Nachdem die Wilde Maus im Frühjahr eine Pause eingelegt hat, rollt sie nun wieder durch ihre scharfen Kurven. Die kleinen Wagen und ruckartigen Bewegungen sind ein Muss für jeden Kirmesfan.

– Der Kirmesklassiker ist zurück! Nachdem die Wilde Maus im Frühjahr eine Pause eingelegt hat, rollt sie nun wieder durch ihre scharfen Kurven. Die kleinen Wagen und ruckartigen Bewegungen sind ein Muss für jeden Kirmesfan. Propeller EXTREM – Nichts für schwache Nerven: Dieser riesige Propeller schwingt die Fahrgäste in einer Höhe von 36 Metern durch die Lüfte – mit Tempo und Wechsel von langsam zu schnell. Eine Attraktion für all jene, die Adrenalin lieben.

– Nichts für schwache Nerven: Dieser riesige Propeller schwingt die Fahrgäste in einer Höhe von 36 Metern durch die Lüfte – mit Tempo und Wechsel von langsam zu schnell. Eine Attraktion für all jene, die Adrenalin lieben. XXL Höhenrausch – In einer gigantischen Schaukel erreichen mutige Gäste Höhen von bis zu 45 Metern. Währenddessen dreht sich die Schaukel, was diesen Höhenrausch zur ultimativen Mutprobe macht.

– In einer gigantischen Schaukel erreichen mutige Gäste Höhen von bis zu 45 Metern. Währenddessen dreht sich die Schaukel, was diesen Höhenrausch zur ultimativen Mutprobe macht. Kettenflieger – Ein Kirmesklassiker im XXL-Format: Das Kettenkarussell hebt die Besucher in eine Flughöhe von 40 Metern und gibt dabei einen fantastischen Ausblick über Köln frei.

– Ein Kirmesklassiker im XXL-Format: Das Kettenkarussell hebt die Besucher in eine Flughöhe von 40 Metern und gibt dabei einen fantastischen Ausblick über Köln frei. Fast and Furious – Bei dieser rasanten Fahrt gibt es keine klare Richtung – der Wagen dreht sich rasant in alle Himmelsrichtungen. Diese Attraktion ist ein Muss für Actionliebhaber, die Tempo und Rotation zu schätzen wissen.

– Bei dieser rasanten Fahrt gibt es keine klare Richtung – der Wagen dreht sich rasant in alle Himmelsrichtungen. Diese Attraktion ist ein Muss für Actionliebhaber, die Tempo und Rotation zu schätzen wissen. Kesseltanz – Das frühere “Hopsen” in moderner Version! Beim Kesseltanz geht es heiß her, ohne Gurte und mit Schwung, der die Besucher fast zum Abheben bringt. Auch für Zuschauer ist der Spaß garantiert.

– Das frühere “Hopsen” in moderner Version! Beim Kesseltanz geht es heiß her, ohne Gurte und mit Schwung, der die Besucher fast zum Abheben bringt. Auch für Zuschauer ist der Spaß garantiert. Geistervilla – Zur Herbstkirmes gehört die Gruselattraktion: In der Geistervilla sind Pünktlich zu Halloween die Geister eingezogen, die die Besuche das Fürchten lehren. Die Geisterbahn vereint Gruselspaß für die ganze Familie.

Zu den weiteren Attraktionen gehören das 45 Meter hohe Riesenrad, der beliebte Autoscooter, der spritzige Musik Express, der schwindelerregende “Große Polyp”, ein riesiges Funhouse und der faszinierende Spiegelpalast. Natürlich gibt es auch viele Attraktionen für Kinder sowie Spielbuden, Losstände und eine große Auswahl an kulinarischen Angeboten – auch vegetarisch!

Öffnungszeiten der Deutzer Kirmes

Die Herbstkirmes in Deutz ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Samstag, 26.10.2024: 12:00 – 22:00 Uhr

Sonntag, 27.10.2024: 11:00 – 21:30 Uhr

Montag, 28.10. bis Freitag, 01.11.2024: 12:00 – 21:30 Uhr (Allerheiligen: 18:00 – 21:30 Uhr)

Samstag, 02.11.2024: 12:00 – 22:00 Uhr

Sonntag, 03.11.2024: 11:00 – 21:30 Uhr

Hinweis: Die Fahrgeschäfte beenden ihren Betrieb 30 Minuten vor Kirmesschluss.

Feuerwerk als krönender Abschluss

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am letzten Abend, dem 3. November 2024, wenn um 21:00 Uhr das traditionelle Höhenfeuerwerk den Himmel erleuchtet. Mit Licht- und Farbspielen wird der Himmel in bunten Farben erstrahlen und für einen unvergesslichen Abschluss sorgen.

Verkehrsregelungen und Anreiseempfehlungen

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs wird die Siegburger Straße in Köln-Deutz während der Kirmeszeiten auf der gesamten Länge gesperrt. Anwohnersind bereits mit Zufahrtsberechtigungen versorgt, sodass sie ihre Wohnungen jederzeit erreichen können. Die Veranstalter bitten die Besucher, auf die Anreise mit dem PKW zu verzichten und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel (KVB) zu nutzen. Besucher, die von außerhalb kommen, wird empfohlen, auf die Park&Ride-Anlagen der KVB auszuweichen und den Rest der Strecke mit der Bahn zurückzulegen.