Cologne Comedy Festival 2020: Die Programm-Highlights zum Jubiläum

Ab dem 29. Oktober 2020 treffen sich die Top-Comedians und die besten Newcomer der Branche wieder in Köln. Bereits zum 30. Mal findet das Cologne Comedy Festival in der Rheinmetropole statt. Bis zum 7. November 2020 können sich die Besucher auf ein Feuerwerk an Witzen, Gags und Stand-Up-Comedy in der Domstadt freuen und auch in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie herzlich lachen. CityNEWS hat hier die Highlights des diesjährigen Programms und weitere Infos zusammengestellt.

Eröffnungsgala des Cologne Comedy Festival 2020 im Gloria-Theater

Unter dem Motto “Köln lacht!” startet passenderweise auch die große Eröffnungsgala des Festivals am Donnerstag, 29.10.2020, im Gloria-Theater. Am Spielort in der Apostelnstraße präsentieren sich etablierte Stars der Szene, aber auch talentierte Newcomer mit ihren jeweiligen Programmen. Wem der Auftritt eines Künstlers besonders gefällt, hat die Möglichkeit, diesen im weiteren Verlauf des Cologne Comedy Festivals nochmals live zu sehen. Denn alle Künstler treten im Rahmen des Festivals, abendfüllend mit eigenem Programm oder während einer Mix Show, erneut auf.

Köln lacht! – Eröffnungsgala des Cologne Comedy Festivals Ort: Gloria-Theater, Apostelnstr. 11, 50667 Köln

Gloria-Theater, Apostelnstr. 11, 50667 Köln Termine: Donnerstag, 29.10.2020



Köln-Musical “Himmel & Kölle” in der Volksbühne

Ab dem 29.10.2020 mutiert die Volksbühne am Rudolfplatz zur Musical-Spielstätte. Mit “Himmel & Kölle” haben Dietmar Jacobs sowie Moritz Netenjakob der Karnevalshochburg am Rhein ihr eigenes Musical auf den Leib geschrieben. Die beiden Erfolgsautoren nehmen Kölle aufs Korn – mit bissigem Humor, viel Liebe zum Detail und selbstverständlich janz viel Jeföhl.

Und darum geht es: Elmars erste Stelle als Pfarrer führt ihn aus der miefigen Provinz geradewegs nach Köln in die sündige Großstadt: Ein Kulturschock für den Theologen, der sich auf seine erste Predigt in seiner neuen Gemeinde vorbereitet. Schnurstracks gerät er in einen feierwütigen Junggesellinnenabschied, der dringend seine Hilfe braucht. Darauf folgt eine wilde Nacht am stets belebten Brüsseler Platz. Und Elmar wird klar: Sodom und Gomorrha waren im Vergleich dazu eine Oase der Ruhe.

Himmel & Kölle – Das Köln-Musical Ort: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Str. 5, 50674 Köln

Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Str. 5, 50674 Köln Termine: Donnerstag 29.10.2020, Freitag 30.10.2020, Samstag 31.10.2020, Donnerstag 05.11.2020 sowie Freitag 06.11.2020



Ein schräger Abend mit Kritzeleien, Musik und jeder Menge Quatsch

Mit “Micha Marx & Friends – Kritzel-Comedy-Nacht” bereichert ein Show-Mix mit verschiedenen Künstlern im Atelier-Theater das Cologne Comedy Festival 2020. Die Besucher erwartet ein bunter Comic-Comedy-Abend mit dem “King of Kritzelei” Micha Marx. Via Beamer und Leinwand präsentiert er zusammen mit Leo Leowald lustige Bildchen, Prachtpointen sowie humoristisches Liedgut von Teenie-Idol Jens Kauen. Außerdem gibt es feinste Stand-Up-Comedy mit Lara Autsch. Alles in allem ein schräger Abend mit Kritzeleien, Musik und ganz viel Quatsch.

Micha Marx & Friends – Kritzel-Comedy-Nacht Ort: Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln Termin: Sonntag, 01.11.2020



Gedankenlesen auf humorvolle Art

Es muss ja nicht immer nur das Aneinanderreihen von Witzen sein. Timon Krause zeigt im Kölner artheater eine ganz andere Humor-Seite mit seinem Programm “Comedy in Mind“. Er ist Mentalist und beherrscht die Kunst des Gedankenlesens. Ob teils öffentlich zugängliche Daten wie die Handynummer oder eher geheime Zahlen wie die PIN der Bankkarte – Timon Krause verblüfft sein Publikum und weiß Dinge über die Zuschauer im Saal, die er eigentlich nicht wissen kann.

Timon Krause – Comedy in Mind Ort: artheater, Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln

artheater, Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln Termin: Freitag, 06.11.2020



Aus der Provinz zum Cologne Comedy Festival-Jubiläum in die Großstadt

“Lass doch mal was zusammen machen” – das liegt nahe, wenn es zwei schwule Jungs vom Land, leicht zeitversetzt, in die Großstadt verschlägt. Der eine sagt´s, der andere nimmt´s ernst und zack, sitzen die beiden auf der auf der Bühne und werden zu einem der Highlights des Cologne Comedy Festivals 2020. Die beiden sind Ralph König, einer der erfolgreichsten Comiczeichner des Landes und Markus Barth, Beststellerautor und Stand-Up-Comedian.

Auf der Bühne des Comedia-Theaters präsentiert das Duo mit dem Programm “König mit Barth” das Beste aus ihrem schier unüberschaubaren Gesamtwerk. Ein Abend voller Comics aber auch Tragödien, voller Knollennasen und Kranichen, mit Heldengeschichten sowie Hunde-Anekdoten. Und ja – der ein oder andere Penis wird wohl auch vorkommen. Es wird geplaudert, gelesen, gezeichnet und natürlich gespielt. Dem Publikum wird dabei ganz schnell klar: Die beiden sollten häufiger was zusammen machen!

Ralf König und Markus Barth – König mit Barth Ort: Comedia-Theater, Vondelstr. 4-8, 50677 Köln

Comedia-Theater, Vondelstr. 4-8, 50677 Köln Termin: Samstag, 07.11.2020



Volles Programm, damit Köln wieder lacht

Das Cologne Comedy Festival findet vom 29. Oktober bis zum 7. November 2020 in Köln statt. Das bedeutet zehn Tage volles Programm in vielen Event-Locations der Domstadt, damit Köln auch in diesem Herbst wieder etwas zu lachen hat. Und damit das Vergnügen ungetrübt bleibt, haben alle Veranstalter Konzepte entsprechend den Corona-Schutzmaßnahmen entwickelt. So wird eine sichere Durchführung der Veranstaltungen gewährleistet. So wird auch die 30. Ausgabe mit Sicherheit lustig.