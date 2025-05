Street Food trifft Sommerfeeling: Köln lädt zum Schlemmen unter freiem Himmel ein

Köln wird vom 23. bis 25. Mai 2025 erneut zum Mekka für alle Feinschmecker und Street-Food-Fans. Dann nämlich macht das beliebte Summer Street Food Festival Halt in Köln-Ehrenfeld und bringt internationale Kulinarik, sommerliche Atmosphäre und kreative Küche an die Oskar-Jäger-Straße 192. Mehr als 25 sorgfältig ausgewählte Food-Stände versprechen an diesem Wochenende eine geschmackliche Weltreise mitten im Herzen der Domstadt.

Von Burger bis Crumble: Vielfalt für jeden Geschmack

Geboten wird eine Vielfalt an internationalen Spezialitäten, die jeden Gaumen begeistern dürften. Von herzhaften Gerichten wie saftig gegrilltem Fleisch in Burgern oder würzigen Empanadas bis hin zu süßen Verführungen wie Crumble oder handgemachtem Eis am Stiel ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Liebhaber der jamaikanischen Küche oder lateinamerikanischer Klassiker werden hier fündig. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Frische und echtes Handwerk, was sich in der Leidenschaft der Anbieter für ihre Produkte widerspiegelt.

Köln als Herzstück der Festival-Tour

Seit 2014 tourt das Original Street Food Festival durch ganz Deutschland und hat sich mit seiner besonderen Mischung aus authentischer Straßenküche, urbanem Flair und innovativen Food-Konzepten einen festen Platz in der deutschen Festival-Landschaft erobert. Köln gehört zu den traditionsreichsten Stationen der Tour, denn hier hat einst alles begonnen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit lokalen Lieblingsständen und neuen kulinarischen Entdeckungen.

Der Street Food Award: Besucher wählen ihren Favoriten

Ein besonderer Höhepunkt des Festivals ist auch in diesem Jahr wieder die Verleihung des Street Food Awards. Hier haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihren Favoriten unter den vielen Anbietern zu küren. Der Stand mit den meisten Stimmen wird mit dem Publikumspreis ausgezeichnet, der sich in der Szene großer Beliebtheit erfreut.

Sommergenuss für die ganze Familie

Die Oskar-Jäger-Straße 192 in Köln-Ehrenfeld wird an diesem Wochenende zum Zentrum internationaler Genusskultur. Das Summer Street Food Festival 2025 lädt dazu ein, neue Geschmäcker zu entdecken, die Vielfalt globaler Küchen zu erleben und den Frühsommer in entspannter Atmosphäre zu feiern. Wer also Lust auf kulinarische Abenteuer, kreative Street-Food-Ideen und ein Stück Urlaubsgefühl mitten in der Stadt hat, sollte sich dieses Wochenende nicht entgehen lassen.

Öffnungszeiten, Tickets und Eintritt

Geöffnet ist das Festival am Freitag, den 23. Mai 2025, ab 16 Uhr bis 22 Uhr. Am Samstag, 24. Mai 2025, sowie Sonntag, 25. Mai 2025, öffnet die Veranstaltung bereits um 12 Uhr, am Sonntag endet das Festival um 20 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro pro Tag, Kinder bis einschließlich 12 Jahre dürfen kostenfrei teilnehmen. Tickets sind sowohl an der Tageskasse als auch im Vorverkauf erhältlich.