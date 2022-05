Strandbar Leverkusen: Südseeduft liegt wieder in der Luft

Ende April ist die Strandbar Leverkusen in die Beachclub-Saison 2022 gestartet. Verkehrsgünstig direkt an der Rheintrasse zwischen Düsseldorf und Köln gelegen, laden Inhaber Andreas Keunecke und sein Team in ihre Südseeoase ein.

Sofern das Wetter es zulässt, ist die Strandbar jeden Tag geöffnet. Wer es genau wissen will, ruft vorab an, um die tagesaktuellen Öffnungszeiten per telefonischer Ansage vom Band unter 0178 – 19 56 52 2 zu erfahren. “Im Gegensatz zu unserer Kölner Location, der SonnenscheinEtage, können wir hier Open-End geöffnet haben. Das ermöglicht uns flexible Öffnungszeiten in warmen Sommernächten mit vielen Gästen oder wenn hier Partys mit 800 bis 1.000 Leuten stattfinden”, so Keunecke.

Denn das rund 2.500 Quadratmeter große Gelände ist Teil des Leverkusener Neuland-Parks und daher weit entfernt von Anwohnern oder Bürogebäuden. Doch statt ins Grüne eines Parks, blicken die Gäste hier auf feinen weißen Südseestrand. Ganze 600 Tonnen Sand, Palmen, Strandkörbe und 300 Sonnenliegen sorgen für wohliges Südseefeeling. Der Blick auf den Rhein mitsamt seiner vorbeiziehenden Schiffen trägt sein Übriges zum maritimen Feeling bei. Damit die entspannt Atmosphäre nicht gestört wird, ist die Location eine sportfreie Zone, sprich Übertragungen von Bundesliga, Formel 1 usw. müssen draußen bleiben.

Eine Strandbar in Leverkusen für jeden

“Wir haben eine sehr breitgefächerte Zielgruppe: von Radfahrern, die eher zufällig hier vorbeifahren über Familien, die einen Ausflug machen bis hin zu Gästen, die in gemütlicher Beachclub-Atmosphäre etwas trinken wollen, ist alles dabei”, weiß Keunecke. Damit sich auch wirklich jeder hier willkommen fühlt und die Seele baumeln lassen kann, säumen Holzstege den Weg vom Eingang zur Bar und zu einigen Sitzmöglichkeiten. “Inklusion ist ein wichtiges Thema für mich, daher habe ich, als ich die Location 2020 übernommen habe, diesen Steg gebaut, damit auch Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen unser Angebot nutzen können”, erzählt der Geschäftsführer.

Und auch in kulinarischer Hinsicht ist für jeden Gast das Passende: Klassische Softgetränke finden sich auf der Getränkekarte ebenso wieder wie Trade Islands Iced Tea oder Mio Mate. Bierliebhaber haben die Wahl zwischen regionalen Kölschsorten, sowie Pils oder Weizen bis hin zu dem mexikanischen Sol. Eine umfangreiche Cocktailkarte mit und ohne Alkohol rundet das Angebot ab.

Um den kleinen Hunger zu stillen sorgen Sandwiches in verschiedenen Variationen, Popcorn, Chips, Erdnüsse oder Eis. Und wer etwas Appetit mitbringt unterstreicht das Urlaubsgefühl mit italienischen Spezialitäten des Food Trucks La Grassa aus Erftstadt bei Köln. Zwar gibt es keine Garantie, dass der Food Truck immer da ist, aber wenn, gibt es hier frisch gemachte Panini- und Pasta-Kreationen. Bei dieser umfangreichen Auswahl ist der Mindestverzehr von 2 Euro im Nu wieder drin – Eintritt gibt es normalerweise in der Strandbar Leverkusen übrigens nicht.

Ausgewählte Live-Musik

In der Regel läuft in der Event-Location entspannte Musik vom Band, gerne karibisch anmutender Reggae oder sanfte Chill-out Musik. Doch gelegentlich gibt es auch Live-Musik, für die dann eine kleine Gebühr am Einlass erhoben wird. “Wir erhalten so viele Anfragen von DJs und Bands, dass wir theoretisch jeden Tag jemanden hier auftreten lassen könnten. Aber es muss zu uns und unserer Location passen”, erzählt der hauptberufliche Gastronom. Per Facebook oder Instagram und über die Homepage der Strandbar Leverkusen erfährt man, welcher Act wann auftritt.

Seit 12 Jahren betreibt Andreas Keunecke nun schon Strandbars und blickt optimistisch – vor allem nach den letzten Jahren – auf die Zukunft: “Wir freuen uns sehr, nun endlich, ohne die sehr strengen Corona-Auflagen arbeiten zu können, denn die waren ja nicht nur für uns schwierig, sondern auch für die Gäste.”

Strandbar Leverkusen ist das ganze Jahr nutzbar

Wetterbedingt ist der reguläre Betrieb der Strandbar Leverkusen bis etwa Mitte Oktober geplant. Doch auch den Rest des Jahres kann die Location für Veranstaltungen jeglicher Art genutzt werden. Seien es Karnevalspartys, Weihnachtsfeiern, Work-Shops, lockere Meetings mit Programm, an Silvester oder für private Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstage und Co.

Dank eines Zeltes, das für spezielle Anlässe auf Wunsch aufgebaut werden kann, ist die Strandbar Leverkusen vielseitig einsetzbar. Für Anfragen und Reservierungen sollte beachtet werden, dass diese erst ab 30 Personen in Verbindung mit einer Getränkepauschale möglich sind. Ansonsten gilt: First come, first serve, also Plätze frei nach Verfügbarkeit und immer in Wetterabhängigkeit!

Strandbar Leverkusen Rheinallee 7 (im Neuland-Park)

51373 Leverkusen Tel.: 0178 – 19 56 52 2

Mail: info@strandbarleverkusen.de

Öffnungszeiten Montag – Freitag

15:00 Uhr – 00:00 Uhr

15:00 Uhr – 00:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag

12:00 Uhr – 00:00 Uhr

12:00 Uhr – 00:00 Uhr ACHTUNG: Die Öffnungszeiten sind immer witterungsabhängig. Zur Sicherheit immer einfach kurz die automatische Bandansage unter 0178 – 19 56 52 2 anrufen.



Weitere Infos unter strandbarleverkusen.de