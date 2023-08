Sommerfest bei LebensWert e.V. für Jung und Alt

Erstmals seit drei Jahren veranstaltet der Verein LebensWert e.V. – Psychoonkologie, Leben mit Krebs – ein Sommerfest. Am Samstag, dem 19. August 2023, ab 14 Uhr gibt es auf der Dachterrasse des CIO-Gebäudes der Uniklinik Köln ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie viele Informationen über das Angebot der psychoonkologischen Einrichtung. Neben den Mitgliedern und Förderern des Vereins sind auch alle ehemaligen und derzeitigen Patienten und Angehörigen. Aber auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen.

Beim Sommerfest können sich Interessierte über das Angebot der Einrichtung informieren und sich darüber austauschen. So können sie beispielsweise bei Führungen durch das Haus einen Eindruck gewinnen. Außerdem präsentieren Therapeuten Werke aus der Kunsttherapie und geben Einblicke in ihre Arbeit. Weiterhin wird das Projekt “Kinder krebskranker Eltern” vorgestellt.

Wer mag, kann jedoch auch einfach einen schönen Tag mit einem buntem Rahmenprogramm genießen und es sich bei “kölschem Klaaf”, Kaffee und Kuchen, Grillgut und Getränken gutgehen lassen. Zudem gibt es Angebote für Kinder, ein Kunst-Event und eine Tombola mit tollen Preisen. Für musikalische Untermalung sorgen der LebensWert-Chor sowie das A-cappella-Ensembles “LivingTones”, das mit seiner achtköpfigen Besetzung mit Sicherheit für beste Unterhaltung sorgt.

LebensWert e.V. fördert Psychoonkologie

Die Diagnose Krebs versetzt viele Menschen bereits bei der Verkündung in einen Schock während andere erst während oder auch erst nach der Behandlung in tiefes Loch fallen. Hier kann häufig, neben der medizinischen Behandlung, professionelle Unterstützung zur Stärkung der seelischen Verfassung und zur dauerhaften Stabilisierung helfen. Erfolgen kann diese Unterstützung in Form von Gesprächen sowie durch Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie.

Diese Hilfe wird als Psychoonkologie bezeichnet. LebensWert e.V. finanziert diese Angebote, die allen stationären sowie ambulanten Krebspatienten der Uniklinik Köln unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung stehen. Auch stehen diese Hilfen allen anderen ambulanten Patienten innerhalb der Region offen.

Psyche und Körper stärken: direkt, kompetent und unbürokratisch

Den krebskranken Menschen in seiner Ganzheit anzusprechen, dabei alle Aspekte berücksichtigen: Psyche, Körper, Kreativität, Spiritualität und soziale Kontakte. Das ist das erklärte gemeinsame Ziel des psychoonkologischen Teams. Die Therapeuten bieten den Patienten daher, abhängig von der Ressourcenlage eine an den Bedarf orientierte Versorgung an. Dabei bilden folgende Angebot besondere Schwerpunkte:

Psychologische Gespräche

Bewegungstherapie

Kunst- und Gestaltungstherapie

Musiktherapie und Stimmbildung

ergänzend dazu eine Krebsberatungsstelle als erste Anlaufstelle in Kooperation mit der Stadt Köln

Außerdem laden verschiedene Selbsthilfegruppen zum Informationsaustausch und zum offenen Gespräch ein.

Jede Spende hilft heilen

LebensWert e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht das bundesweit einzigartige Kölner Psychoonkologie-Projekt finanziell zu fördern. Obwohl er ein rein spendenfinanzierter, gemeinnützig anerkannter Verein ist, wird diese wichtige Unterstützungsleistung nicht durch die Krankenkassen refinanziert. Daher ist der Verein auf Spendengelder und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Wie Sie helfen können, erfahren Sie auf www.vereinlebenswert.de.