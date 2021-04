Im Jahr 1911 gründete Peter Schmitz senior die gleichnamige Landmetzgerei in Heinsberg-Straeten am westlichsten Zipfel Deutschlands. Seine Kinder und Enkel führen die Familientradition inzwischen in der dritten Generation fort. Im Laufe der Jahre haben sie aus der beschaulichen Landmetzgerei ein beachtliches Unternehmen geformt. Die Werte von damals werden indes auch bei der Metzgerei GS Schmitz heute noch gelebt. Tradition, Bodenständigkeit und der unbedingte Wille zur Frische und Qualität.

Von Flönz bis Spareribs alles frisch und lecker

Traditionelle Metzgerspezialitäten sowie köstlich marinierte Grillfleisch-Klassiker bietet der Traditionsbetrieb seit Kurzem auch im neuen Online-Shop an. Das Sortiment reicht dabei von regionalen Spezialitäten und dem rheinischen Kulturgut “Flönz” bis hin zum modernen Tomahawk-Kotelett oder Lummersteak sowie zu Spare- und Loin Ribs für metzgermeisterhaften Grillgenuss.

Dabei wird die Ware perfekt gekühlt und isoliert den Kunden ins Haus geliefert. Unsere metzgermeisterhaften Qualitäten sind besonders gut “schmeckbar”, wenn zwischen der handwerklichen Herstellung und ihrem Genuss nicht sehr viele Tage vergehen.

Grillspezialitäten von behüteten Schweinen

Bratwürste und Fleischspezialitäten von behüteten Schweinen. Das klingt utopisch? GS Schmitz beweist das Gegenteil! Denn: es gibt sie wieder – die gut behüteten und liebevoll aufgezogenen Schweine mit ihren Ferkelchen. Von traditionellen Landwirten gehegt und gepflegt, von Geburt an. Sie bekommen nur bestes Futter und die Muttertiergruppen leben im offenen Stall mit ganz viel Platz. Zudem können sie ihren Ruheplatz selbst auswählen – bei Kälte auf Stroh, bei Hitze auf kühlen Steinen. Und das sind noch längst nicht alle Besonderheiten.

Da gibt es noch viel mehr. Die Schweine werden stressfrei groß und erreichen in einem artgerechten Umfeld ihr natürliches Gewicht. Das Unternehmen hat sich intensiv damit beschäftigt, was den Tieren guttut. Das Ziel ist es, die Tiere so naturnah wie nur möglich aufzuziehen, damit man wirklich von “glücklichen Schweinen” sprechen kann.

Metzger meisterhaft

Kunst kommt bekanntlich von Können. Und davon darf man ausgehen: Die Metzgermeister beherrschen ihr Handwerk perfekt. Von der Rezeptur über die Würzung bis zur Zubereitung achten sie penibel auf jedes Detail. So entstehen durch die Meister die leckeren Schweinefleisch-Produkte.

Der “Kaum-zu-glauben-Liefer-Service” von GS Schmitz

Mal wieder richtig lecker grillen oder das Lieblingsrezept zubereiten? Dann einfach im Online-Shop bestellen. Geliefert wird dienstags bis freitags (Feiertage ausgenommen). GS Schmitz kümmert sich um Fleisch und Wurst und der Kunde nur noch um die Zubereitung. Allerdings sollte man rechtzeitig bestellen. Denn beste Qualität ist nicht grenzenlos verfügbar.