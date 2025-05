go.Rheinland eröffnet größtes Kundencenter am Kölner Hauptbahnhof

Am 13. Mai 2025 hat go.Rheinland sein bisher größtes Kundencenter im Kölner Hauptbahnhof offiziell eröffnet. Auf einer Fläche von 114 Quadratmetern stehen den Fahrgästen nun drei modern ausgestattete Verkaufsschalter zur Verfügung – darunter ein barrierefreier, höhenverstellbarer Schalter für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Acht Mitarbeitende sorgen für eine persönliche Beratung in deutscher und englischer Sprache. Das neue Kundencenter ist täglich geöffnet: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr, am Wochenende jeweils ab 8 Uhr.

Die zentrale Lage am Bahnhofsvorplatz (Domseite) und die direkte Zugänglichkeit durch das Bahnhofsgebäude machen das neue go.Center zu einer idealen Anlaufstelle für Reisende aus Köln, Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.

Mehr Sichtbarkeit für die Marke go.Rheinland

Mit dem neuen Standort in Köln setzt go.Rheinland einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner Präsenz vor Ort. Die go.Center – insgesamt 18 sollen bis Herbst 2025 in Betrieb genommen werden – bringen die junge Marke erstmals in den öffentlichen Raum. Neben dem Hauptbahnhof Köln zählen auch große Bahnhöfe wie Köln Messe/Deutz, Bonn und Aachen zu den kommenden Standorten. Ergänzt wird das Netz durch elf kleinere Center in der Region. Alle Verkaufsstellen erscheinen im einheitlichen, modernen Design von go.Rheinland – klar, freundlich und markant.

Mehr als nur Ticketverkauf: Umfassender Service für Mobilität in der Region

In den go.Centern erhalten Fahrgäste Tickets für den gesamten öffentlichen Nahverkehr – vom Bus über Stadt- und S-Bahn bis hin zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Zudem beraten die Mitarbeitenden zu Abonnements, Mobilitätsangeboten, Mobilstationen, P+R-Möglichkeiten und zur Fahrradmitnahme – inklusive Reservierung von Stellplätzen.

“Dass wir unsere Marke jetzt auch stationär an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands präsentieren können, ist ein echter Meilenstein”, so Marcel Winter, Geschäftsführer von go.Rheinland. Besonders im Zusammenspiel mit neuen Ticketautomaten und der bald startenden App – mit Angeboten wie dem Deutschlandticket oder dem Luftlinientarif eezy – sollen alle Zielgruppen den passenden Zugang zum Nahverkehr finden.

Regional vernetzt, zukunftsorientiert betrieben

Die go.Center und Ticketautomaten werden durch die Transdev Vertrieb GmbH betrieben. Die Vergabe dieser Dienstleistungen erfolgte 2024 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung unter Federführung von go.Rheinland – gemeinsam mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) sowie den Zweckverbänden aus Rheinland-Pfalz (SPNV-Nord und ZÖPNV Süd).

Transdev-Geschäftsführerin Judith Freksa lobt die enge Zusammenarbeit: “Unser Team hat in kürzester Zeit Großes geleistet. Wir freuen uns, diese zentrale Verkaufsstelle künftig zu betreiben und so zur Servicequalität in der Region beizutragen.”

Modernste Technik für bestmöglichen Zugang

Parallel zur Eröffnung wurden auch moderne Fahrkartenautomaten eingeführt. Sie ermöglichen nicht nur den Ticketkauf, sondern bieten integrierte Reiseauskünfte – ein hilfreiches Angebot auch außerhalb der Öffnungszeiten der Center. Ergänzend steht Fahrgästen eine kostenfreie Servicehotline zur Verfügung, die täglich von 6:30 bis 22:30 Uhr erreichbar ist: 0800 – 18 00 64 7.

Gemeinsam für klimafreundliche Mobilität

Die Gründung der Dachmarke go.Rheinland Anfang 2023 durch den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den Aachener Verkehrsverbund (AVV) war ein bedeutender Schritt hin zu mehr Einheitlichkeit im regionalen Nahverkehr. Als Aufgabenträger für den SPNV, Fördergeber für den ÖPNV-Ausbau und Gestalter regionaler Mobilitätskonzepte übernimmt go.Rheinland heute auch verstärkt Aufgaben im Vertrieb und Marketing.

Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises und stellvertretender Verbandsvorsteher, bringt es auf den Punkt: “Die Eröffnung in Köln ist mehr als ein symbolischer Akt – sie ist ein starkes Zeichen für unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige und bürgernahe Mobilität in der Region.”

Mit dem neuen go.Center am Kölner Hauptbahnhof unterstreicht go.Rheinland seinen Anspruch, Mobilität in der Region für alle Menschen einfach, zugänglich und zukunftsfähig zu gestalten – zentral, digital und kundenorientiert.