So langsam geht der Winter dem Ende zu und die Tage werden wieder heller. Es dauert nicht mehr lange, bis sich der Frühling zurückmeldet, sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen und die Temperaturen steigen. Spätestens dann stellen sich Frühlingsgefühle ein und es zieht einen raus in den Garten, sofern man einen sein Eigen nennen kann. Für Gartenbesitzer bedeutet das auch, dass man diesen endlich wieder fit für den Frühling machen kann. Aber was ist denn alles zu tun, bevor man es sich im eigenen kleinen Refugium gemütlich machen kann?

Aufräumen und Saubermachen

Als erstes sollte man die Spuren des langen Winters beseitigen. Das heißt: Aufräumen, Wege säubern und Rasen von Moos, Unkraut und Laub befreien. Mähen sollte man den Rasen aber erst nach dem letzten Frost und ab dann regelmäßig einmal in der Woche. Sollte er kahle oder braune Stellen aufweisen, ist es sinnvoll ihn zu vertikutieren. Anschließend kann man neuen Rasen säen, um die kahlen Stellen zu füllen. Außerdem sollte der Rasen im Anschluss gedüngt werden, um das Wachstum zu unterstützen. So kann man sich im Frühling über einen schönen saftig-grünen Rasen freuen.

Rückschnitt von Bäumen und Stauden

Damit Bäume und Sträucher wieder kräftig austreiben können, sollte man diese zurückschneiden. Kranke oder abgestorbenen Äste sollte man entfernen. Stauden die mehrjährig blühen, müssen ebenfalls deutlich zurückgeschnitten werden, damit sie wieder üppig blühen können. Dabei sollte man natürlich darauf achten, nicht auch Knospen abzuschneiden, da sich aus diesen die Triebe bilden. Auch immergrüne Heckenpflanzen sollte man zurückschneiden und anschließend gut düngen.

Wichtig ist, darauf zu achten, dass alle Arbeiten bis Ende Februar abgeschlossen sein müssen. Der Rückschnitte von Bäumen, Sträuchern, Heckenpflanzen etc. ist in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September verboten. Der Grund hierfür ist, dass hiesige Vögel ab März zu brüten beginnen.

Blumen und Gemüsen pflanzen und säen

Idealerweise hat man Frühblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen etc. bereits im Herbst gesetzt. Falls nicht, kann man vorgetriebene Pflanzen aus dem Handel ausbringen. Ansonsten kann man ab circa Anfang März mit dem Setzen und Aussäen von Blumen und Gemüse beginnen. Sät man selbst aus, benötigt man dazu entsprechende Anzuchterde, die über genügend Nährstoffe verfügt.

Und auch guter Dünger ist wichtig, um ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Bei manchen Sorten ist es wichtig, auf die Winterhärte zu achten, da sie eventuell besonders kälteempfindlich sind. Sommerblumen wie etwa Freesien Astern, Fuchsien usw. mögen ebenfalls keinerlei Frost und daher sollte man diese lieber erst im Mai pflanzen. Das gilt auch für manche Gemüsesorten wie Bohnen, Gurken usw. Hat man alle Hinweise beachtet, kann man sich im Frühling und Sommer über einen üppig blühenden Garten oder eine reiche Ernte im Herbst freuen.

Gartenmöbel und Deko für einen schönes Ambiente

Zum guten Schluss sind dann noch die Möbel dran. Diese müssen eventuell entstaubt und gereinigt werden. Das gilt ebenso für den Grill, sofern erforderlich. Ein bisschen Deko kann ebenfalls nicht schaden. So kann man seinen Garten oder die Terrasse mit schönen Kissen und Stuhlauflagen, witzigen Figuren, bunten Vogelhäuschen, Kerzen etc. und sonstigen schönen Ideen aufhübschen. Hier ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und dann kann der Frühling endlich kommen.