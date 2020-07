Zeit, Geld und Nerven sparen bei der Parkplatz-Suche in Köln per App

Seit Kurzem ist in Köln, Bergheim, Bergisch Gladbach und Pulheim die Parking-App PARCO verfügbar, mit der die Suche nach einem Parkplatz einfach und stressfrei wird. Das Bezahlen des Parkscheins ist zudem komplett kontaktlos und besonders in der aktuellen Corona-Zeit interessant.

In Köln und Umgebung verbindet PARCO die Suche, die Navigation zum gewünschten Ort sowie die minutengenaue Abrechnung des Stellplatzes in nur einer App. Die Bezahlung erfolgt kontaktlos, da weder Bargeld noch Papierticket erforderlich sind.

Parkplatz in Köln und der Umgebung per Smartphone-App finden

Die Bedienung von PARCO ist unkompliziert und leicht. Mit der App kann man von überall stressfrei den passenden freien Platz finden. Und wenn bereits ein Parkplatz gefunden ist, man sich in der geplanten Haltezeit jedoch verschätzt hat, besteht die Möglichkeit das digitale Ticket einfach über die App – ohne zum Fahrzeug zurückkehren zu müssen – zu verlängern. Wer die Parkdauer früher als geplant beendet, bekommt dank der minutengenauen Abrechnung sogar Geld zurück. Durch den fairen und transparenten Tarif weiß man immer, was zu bezahlen ist.

Der Vorgang wird mit PARCO weiterhin durch die Stadt Köln über das ohnehin sichtbare KFZ-Kennzeichen kontrolliert. Zusätzlich ist es in der Domstadt aber notwendig, eine Vignette – die man kostenlos per Download erhält – gut sichtbar und ausgedruckt in Farbe hinter der Windschutzscheibe des Fahrzeugs zu platzieren. Nur dann wird das Auto-Kennzeichen auf einen gültigen Parkvorgang überprüft.

Parken per App – so geht´s!

Laden Sie PARCO kostenlos für iOS oder Android im Apple App-Store oder Google Play-Store herunter und registrieren Sie sich. Gratis und ohne versteckte Kosten Wählen Sie Ihren Zielort. Die App ermittelt dann die besten Abstellmöglichkeiten in der Nähe des gewünschten Ortes und zeigt Ihnen ausführliche Informationen zu:

+ Stellplatztyp: am Straßenrand oder in einem Parkhaus, mit oder ohne Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge

+ Kosten: Gebühren für die erste Stunde

+ Entfernung: Vom eigentlichen Zielort inklusive Laufzeit für den Fußweg

+ Belegung: Echtzeitinformation zur Belegung der Fläche und die Wahrscheinlichkeit, dort bei Ankunft einen freien Stellplatz zu finden Wähen Sie Ihren gewünschten Parkplatz und starten Sie die Navigation. PARCO führt Sie über die bestmögliche Route zu Ihrem Wunschplatz. Dort angekommen, klicken Sie auf “Ticket kaufen” und buchen somit Ihr Online-Ticket für den gewünschten Zeitraum. Auf Wunsch navigiert die Anwendung auch noch Ihren Fußweg von der Haltefläche zum eigentlichen Zielort – und später wieder zurück. Erweitern Sie ggf. bei längerer Parkdauer Ihr Ticket einfach über die App.