Am kommenden Himmelfahrts-Wochenende lädt das Designer Outlet Roermond wieder zum beliebten Late Night Shopping ein. Von Donnerstag, den 26. Mai 2022, bis einschließlich Sonntag, den 29. Mai 2022, können sich die Besucher auf über 250 Angebote mit bis zu 70 Prozent Extra-Rabatt freuen. Die Rabatte gibt es auf den Outlet-Preis der beliebtesten Designermarken, darunter Furla, Dr. Martens und Karl Lagerfeld. Und auch an Pfingsten, wenn in Deutschland die Geschäfte geschlossen haben, kann ausgiebig geshoppt werden.

Late Night Shopping und Himmelfahrt

Das 4-tägige Event ist nicht nur für Fashionistas, die auf der Suche der aktuellen Modetrends sind, ein absolutes Highlight. Denn verschiedene Attraktionen bieten ein tolles Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Kinderschminken, eine Seifenblasen-Show der “Bubble Boutique”, Live-Musik vom “The Piano Man” sowie eine Feen-Parade garantieren einen Tag voller Spaß und Unterhaltung. Somit das perfekte Ausflugsziel an Himmelfahrt inklusive Shopping-Spaß. Dank verlängerter Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr können die Tage von früh bis spät in vollen Zügen genossen werden. Eine wohlverdiente Auszeit zu sommerlichen Temperaturen.

Wer sich während des Einkaufsbummels eine Verschnaufpause gönnen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten, um Hunger und Durst zu stillen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem traditionellen amerikanischen Hamburger bei The Burger Federation? Aber auch frischzubereitete japanische Gerichte bei Wagamama oder ein leckerer Donut von Dunkin´ Donuts klingen verlockend. Zudem gibt es kühle Erfrischungen bei Starbucks, wie zum Beispiel den klassischen Frappuccino.

Um den Tag noch schöner zu gestalten, wird auch wieder der kostenlose Hands-free Shopping Service angeboten. Besucher können ihre Einkaufstaschen oder Gepäck einfach am Guest-Service zur sichereren Aufbewahrung abgeben und danach ganz entspannt durch das Center schlendern.

Pfingstwochenende im Designer Outlet Roermond

Auch am Pfingstwochenende lohnt sich ein Besuch im Designer Outlet Roermond. In den letzten Wochen gab es zahlreiche Neueröffnungen von beliebten Designer- und Lifestylemarken wie PME Legend, Moschino, Alberta Ferretti und Santoni. Im Anschluss des entspannten Shoppingtags bietet sich zudem ein ausgiebiger Besuch von Roermond an.

Die schöne Altstadt, tolle Hotels sowie zahlreiche Sterne-Restaurants sorgen für einen perfekten Ausklang. Besonders im Sommer sind auch die Beach Lounges oder eine Bootstour auf den Maasplassen sehr zu empfehlen. Egal ob nur ein Tageausflug oder ein verlängertes Wochenende – es gibt viel zu erleben.

Designer Outlet Roermond Stadsweide 2

6041 Roermond

Niederlande

Öffnungszeiten Late Night Shopping an Himmelfahrt 26. bis 29. Mai 2022: 09:00 – 22:00 Uhr Pfingsten 03. Juni 2022: 09:00 – 21:00 Uhr

04. bis 06. Juni 2022: 9:00 – 22:00 Uhr