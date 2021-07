ErgoCum Laude: Die neue Schule für Ergotherapie in Köln

Ab Herbst 2021 ergänzt ErgoCum Laude (ECL) das Portfolio der etablierten und staatlich anerkannten Berufsfachschule für Physiotherapie PhysioCum Laude (PCL) in Köln. Am gleichen Standort wie die PCL in der Custodisstraße, beginnt an der sich aktuell noch in Gründung befindenden ECL ab 1. September 2021 die Ausbildung im Bereich Ergotherapie. Und das vollkommen schulgeldfrei.

Aber was beinhaltet dieses Berufsbild genau? Mit Ergotherapie werden Menschen unterstützt, die durch Krankheit, Unfall oder Behinderung in ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Das Ziel ist es, die Beeinträchtigung auszugleichen oder sogar ganz zu beheben. Therapiert wird nach handlungs- und alltagsorientierten Konzepten. Handwerkliche und gestalterische Prozesse sowie lebenspraktische Aktivitäten sind fester Bestandteil der Behandlungen.

Ergotherapie: Ein Berufsfeld mit vielen Facetten

Die Arbeitsfelder der Ergotherapie bieten ein facettenreiches und kreatives Handlungsspektrum, das jedem die Möglichkeit bietet, individuelle Stärken zu entwickelt. Ob angestellt oder selbstständig, die Tätigkeitsfelder und Arbeitsplätze sind vielfältig. Das können sein:

Reha-Kliniken

Krankenhäuser

Praxen

Senioren- und Pflegeheime

Tages- und Förderstätten

Wohnheime

Kindergärten, Horte und Schulen

Unterricht an Berufsfachschulen

Dozent im Fortbildungsbereich

Leitung therapeutischer Teams

Die Arbeit von Ergotherapeuten beschränkt sich aber nicht nur auf die direkte Behandlung. In diesem Beruf, in dem man ausschließlich mit beeinträchtigten Menschen zu tun hat, wird Kommunikationsfähigkeit, eine hohe Sozialkompetenz sowie Sensibilität im Umgang mit den Patienten verlangt. Sie dürfen keine Berührungsängste haben und müssen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Respekt und Rücksichtnahme mitbringen.

Umfassende Ausbildung mit Theorie und Praxis

Die ersten Semester der Ausbildung an der ECL vermitteln Grundlagen der Tätigkeit und enden mit einem Zwischenexamen, das unter den gleichen Bedingungen wie ein Staatsexamen abläuft. Neben theoretischem Unterricht umfasst die dreijährige Ausbildung auch praktische Teile, zahlreiche unterrichtsbezogene Projekte sowie die berufspraktische Ausbildung in Partner-Kliniken oder externen Kooperationseinrichtungen. Die Basis bilden dabei medizinische und sozialwissenschaftliche Grundlagen sowie ergotherapeutische Mittel und Behandlungsverfahren.

Breitgefächertes Angebot über Ergotherapie hinaus

Bereits während der Ausbildung bietet ECL verschiedene Fort- und Weiterbildungen an. Denn ErgoCum Laude ist es wichtig, den Auszubildenden, über die im Gesetz vorgeschriebenen Unterrichtsinhalte hinaus, aktuelle Zusatzqualifikationen für ihren Start ins Arbeitsleben mitzugeben. Beispielsweise können die angehenden Fachkräfte ausbildungsbegleitend Fort- und Weiterbildungen in Sport- und Tierphysiotherapie, im Bereich Fitness-Training oder verschiedene Tape-Kurse belegen.

Da das Bundesland Nordrhein-Westfalen diese Ausbildung vollständig fördert, fällt auch kein Schulgeld an. Lediglich die Kosten für Arbeitskleidung und Lehrmittel werden einmalig für die gesamte Zeit erhoben. Die Anschaffung übernimmt ECL, die Auszubildenden müssen sich hier nicht eigenständig darum kümmern. Die schulgeldfreie Ausbildung bei der privaten Berufsfachschule startet am 1. September 2021. Bewerbungen sind ab sofort online möglich.

ErgoCum Laude Staatl. anerk. priv. Berufsfachschule für Ergotherapie (in Gründung)

Custodisstraße 3–17

50679 Köln