Schraube lässt sich nicht lösen? So geht es!

Nach wie vor ist Do-it-yourself im Trend, ob im Haus oder im Garten. Dabei werden viele, die sich handwerklich betätigen, sicher schon mal auf eine festsitzende Schraube gestoßen sein. Egal, wieviel Kraft man aufwendet, sie lässt sich nicht lösen. Mal ist sie ausgefranst, mal verkantet oder auch angerostet. Handwerker nutzen in diesem Fall häufig einen sogenannten Schraubenausdreher. In privaten Haushalten ist dieser allerdings eher selten zu finden. Aber es gibt auch andere technische Möglichkeiten und Hilfsmittel zum Entfernen des Metallstifts, ohne das Gewinde zu beschädigen.

Größeren Schraubenzieher verwenden

Auf angerostete oder verkantete Schrauben kann man im ersten Schritt ein wenig Rostentferner oder Schmieröl auftragen und einwirken lassen. Manchmal reicht das schon, um sie zu lösen. Ist der Kopf des Metallstifts ausgefranst oder ausgeschlagen, hilft es in vielen Fällen, einfach einen größeren Schraubenzieher zu nehmen. So sind die entstandenen Hohlräume ausgefüllt und häufig kann man den Metallstift, ggf. mit etwas mehr Druck, entfernen. Man kann man auch versuchen, den Hohlraum mit etwas Stahlwolle, sofern vorhanden, auszufüllen. Einfach ein Stück abreißen, auf den Kopf legen und mit dem Dreher dann versuchen, das Teil zu entfernen. Alternativ kann man dies auch mit einem Gummiband versuchen, welches man in den Kopf einlegt.

Einen Hammer zu Hilfe nehmen

Manchmal hilft es auch, sich einen Hammer zu Hilfe zu nehmen, den Dreher in den Kopf zu setzen und mit leichten Schlägen zu fixieren, so dass er festsitzt. Im besten Fall lässt sich der hartnäckige Metallstift dann durch Drehen des Werkzeuges entfernen. Bringt das nichts, ist vielleicht eine Zange hilfreich. Mit dieser muss man lediglich den Kopf des Metallstiftes greifen und herausdrehen. Das geht natürlich nur, wenn das Teil nicht bündig im Material sitzt oder sogar eingebettet ist.

Einen Schlitz schneiden

Wenn alles nichts hilft, bleibt nur noch, der widerspenstigen Schraube mit härteren Mitteln zu Leibe zu rücken. So kann man mit einem Elektrowerkzeug, einem Schneidwerkzeug oder einem Multi-Tool mit einer Metallklinge, einen Schlitz in den Kopf schneiden. Hierbei hat aber die Sicherheit höchste Priorität, so sollte man beispielsweise unbedingt eine Schutzbrille tragen. In die so entstandene Rille setzt man dann einen Schlitzschraubenzieher und versucht, den Metallstift herauszudrehen.

Schraubenausdreher verwenden

Wie oben bereits erwähnt, nutzen Handwerker oft ein Schraubenausdreher-Set, ein spezielles Werkzeug, um das festsitzende Teil zu entfernen. Das wäre dann wohl die letzte Möglichkeit, den Metallstift, ohne das Gewinde zu beschädigen, zu entfernen. Ein entsprechendes Set enthält mehrere spezielle Bohrer, z.B. einen mit Vorwärts- und einen mit Rückwärtsgewinde und die passenden Einsätze zum Ausdrehen. Hier wird im ersten Schritt ein Loch gebohrt. In dieses Loch wird dann der passende Ausdreher gesetzt, ggf. noch mit einem Hammer fixiert und die Schraube herausgedreht.