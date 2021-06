CityNEWS verlost Kinder-Gartenwerkzeuge von Kent & Stowe

Wer einen Garten sein Eigen nennen kann, gehört zu den Glücklichen. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ist so eine kleine persönliche Oase von unschätzbarem Wert. Und gerade für Kinder gibt es fast nichts Besseres, als im eigenen Garten zu spielen und zu toben. So erleben sie die Natur hautnah und sind viel an der frischen Luft. Und so ganz nebenbei kann man sie mit Geräten von Kent & Stowe auch noch an die Gartenarbeit heranführen.

Denn wie alles Wertvolle, will auch ein Garten gepflegt und gehegt werden. Was gibt es da Schöneres für die Kids, als den Eltern oder Großeltern beim Gärtnern zu helfen. Einpflanzen, Gießen, Umgraben, Laubrechen oder auch Obst und Gemüse ernten oder Vögel füttern – Kinder sind meist mit Feuereifer dabei. Und es gibt immer etwas zu tun und zu entdecken.

Positiver Nebeneffekt ist, dass die Kleinen die Natur besser kennenlernen. So kann es beispielsweise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, im Herbst Blumenzwiebel selbst einzubuddeln und Monate später die ersten Knospen zu bewundern. Oder das selbst gesetzte Obst, wie Beeren und Co. zu pflanzen, ernten sowie genießen.

Passendes Equipment für große und kleine Hobbygärtner

Um eine gepflegte grüne Oase zu erhalten, benötigt man natürlich das passende Werkzeug. Die britische Marke Kent & Stowe hat für Gartenbesitzer das passende Equipment zum Graben, Pflegen und Kultivieren. Die traditionell entworfenen, von Hand gefertigten Werkzeuge sind komfortabel zu benutzen. Dafür sorgen extra lange Griffe und robuste Köpfe. Von Spaten, Gabeln, Kellen und Schaufeln, für jeden Zweck ist das passende Werkzeug vorhanden.

Und auch an die Kleinsten hat Kent & Stowe gedacht. Mit einer Kids Range im angesagten British Style sollen Kinder mit Freude und Elan an die zu erledigenden Arbeiten im heimischen Grün herangeführt werden. Auch die Werkzeuge für die Jüngsten sind, wie die für die Großen, aus hochwertigem Edelstahl und hellen Eschenholzstiele gefertigt. So macht die Arbeit auch den Kleinsten Spaß.

Da die Mini-Versionen optisch bis ins Detail denen der Großen gleichen, sind diese zudem eine originelle Geschenkidee für motivierte Nachwuchs-Gärtner. Ob Spaten, Spatengabeln, Rechen oder Handgabel und -schaufel, mit diesen Geräten können die Kids im Garten aber auch auf dem Balkon richtig loslegen. Also ab in die Gummistiefel und raus ins Grüne. Denn gerade während der Corona-Krise sind Bewegung und frische Luft wichtig für den Nachwuchs.

