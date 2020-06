Böcking-Apotheke in Köln-Mülheim: Persönlicher Service lokal und digital

Kompetent, kundennah, zukunftsorientiert: Der leistungsstarke Service der regionalen Stadteil-Apotheke in Köln-Mülheim überzeugt auf ganzer Linie. Neben den üblichen Leistungen punkten Inhaber Alexander Milkau und sein Team der Böcking-Apotheke mit besonders einfühlsamer Beratung. Mit Freude und großem Engagement informieren die Mitarbeiter Kunden zu Gesundheitsfragen und begleiten sie kompetent bei der Arzneimittelversorgung.

Heute schon per App bestellen, morgen E-Rezept schicken

Ab 2021 können Rezepte vom Arzt digital verordnet werden. Und auch in Sachen E-Rezept ist die Böcking-Apotheke dann ein zuverlässiger Partner. Da das inhabergeführte Unternehmen digital bestens aufgestellt ist, ist die sichere und kompetente Abwicklung gewährleistet. Verpflichtend wird das elektronische Rezept jedoch dann noch eine lange Zeit nicht sein. Es kann jedoch den Ablauf von der Rezeptausstellung über die Medikamentenabgabe bis zur Krankenkassenabrechnung für alle Beteiligten komfortabler machen.

Aber auch heute schon gibt es einen komfortablen Weg, ein benötigtes Medikament zu erhalten. Über die App “Deine Apotheke”, die kostenfrei über den App Store oder den Google Play Store erhältlich ist, können Kunden ein Foto ihres Rezeptes an die Böcking-Apotheke senden. Wer nicht in die Mülheimer Filiale kommen kann oder will, hat über diese App die Möglichkeit, Medikamente und andere Produkte zu bestellen. Damit der persönliche Kontakt auch hier nicht zu kurz kommt, können sich Kunden online per Chat oder Telefon individuell beraten lassen.

Gut zu wissen: Der kostenfreie Botendienst

Ob telefonisch, per Fax, Mail oder App geordert – der kostenfreie Botendienst liefert alle Bestellungen von montags bis freitags zwischen 16:00 und 19:00 Uhr im Postleitzahlengebiete 51063 und 51061 direkt nach Hause. Das Unternehmen kümmert sich bei Bedarf sogar um die vorherige Abholung des Rezeptes daheim oder in der Arztpraxis. Geht die Bestellung bis 16:00 Uhr ein, wird in der Regel sogar noch am selben Tag ausgeliefert.

“Egal, auf welchem Weg, wir wollen, dass unsere Kunden optimal versorgt sind”, betont Inhaber Alexander Milkau. Die digitalen Bestellmöglichkeiten seien dabei eine Ergänzung zur persönlichen Beratung vor Ort, die für ihn nach wie vor im Mittelpunkt stehe.

Bereits 2018 Auszeichnung als Top Apotheke

Im Juli 2018 zeichnete das Deutsche Kundeninstitut (DKI GmbH & Co.KG) das Unternehmen im Rahmen der Initiative Top Apotheke aus. Besonders in den Bereichen Beratung, Service, Kundennähe und Angebot konnte das inhabergeführte Unternehmen punkten. Regelmäßige Weiterbildungen, an denen das Team rund um Alexander Milkau teilnimmt, sorgen dafür, dass dieser hohe Qualitätsstandard erhalten bleibt. Somit ist die Böcking-Apotheke im Ärztehaus im Böcking-Park in puncto Gesundheit und Gesundheitsvorsorge ständig auf dem aktuellsten Stand.

Weitere Infos unter: www.boecking-apotheke.de

Böcking-Apotheke Böckingstr. 54-56

51063 Köln-Mülheim Tel.: 0221 – 64 01 921

E-Mail: info@boecking-apotheke.de