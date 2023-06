Tag der Begegnung in Köln lockt mit Musik, Spiel und Sport

Wer für das Wochenende ein interessantes Ausflugsziel sucht, sollte am Samstag, 17. Juni 2023, beim kostenlosen “Tag der Begegnung” in Köln-Deutz am Rheinufer vorbeischauen. Von 11 bis 20 Uhr wartet auf den LVR-Flächen rund um das Kennedy-Ufer 2 Europas größtes Festival für Menschen mit und ohne Behinderung mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit Musik, Tanz, Comedy und Artistik begeistert der Landschaftsverband Rheinland (LVR) die Gäste. Inklusive Sportangebote, Mitmachstationen und eine messeähnliche Ausstellung für die ganze Familie runden das Programm ab.

Beste Live-Musik und zahlreiche Mitmach-Aktionen

Der LVR feiert den “Tag der Begegnung” und setzt sich so für ein besseres Miteinander für Menschen mit und ohne Behinderung ein. Beim musikalischen Finale begeistern ab 17 Uhr unter anderem Michael Schulte, die Bläck Fööss und Planschemalöör. Mit dabei ist auch der Gebärdenchor HandsUp und die inkomplett querschnittsgelähmte Tänzerin Sophie Hauenherm.

Auf den Wiesen vor und hinter dem LVR-Landeshaus bieten den ganzen Tag über Vereine, Verbände und Unternehmen inklusive Mitmach-Aktionen wie Rollstuhlbasketball, Tandemfahren, Zirkus oder Blindenfußball an – Kinderschminken oder Fotosessions begeistert die ganze Familie. Mehr als 120 Aussteller haben sich für den “Tag der Begegnung” 2023 angemeldet. Eine Wasserstation an der Urbanstraße versorgt die Gäste mit kostenlosen Getränken.

Anreise zum “Tag der Begegnung” in Köln-Deutz

Der Kölner Hauptbahnhof ist am 17. Juni 2023 nur über die S-Bahn und mit den Linien RE 7 und RB 25 erreichbar. Vom Kölner Hauptbahnhof wird es einen behindertengerechten Shuttleservice geben, die Busse halten in der Maximinenstraße (Ausgang Richtung Breslauer Platz) und werden entsprechend gekennzeichnet sein. Die Shuttlebusse werden dort im Zeitraum von 9:30 bis 20:30 Uhr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Veranstaltungsgelände regelmäßig hin- und herpendeln. Weitere Informationen und Anreisehinweise finden Sie hier!