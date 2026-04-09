Manege frei für 50 Jahre Circus-Theater Roncalli: Jubiläums-Show verzaubert Köln

Es gibt Momente, in denen die Zeit am Kölner Neumarkt für ein paar Wochen einfach stillzustehen scheint. Wenn der süße Duft von gebrannten Mandeln und frischem Popcorn in der Luft liegt und das prachtvoll beleuchtete Chapiteau seine Pforten öffnet, dann weiß jeder Kölner: Der Zirkus ist wieder zu Hause. Doch in diesem Jahr ist alles eine Nummer emotionaler und glanzvoller. Das Circus-Theater Roncalli feiert seinen 50. Geburtstag und kehrt vom 10. April bis zum 25. Mai 2026 für ein großes Jubiläums-Gastspiel in seine Heimatstadt zurück.

Für Zirkusdirektor Bernhard Paul ist dieser Stopp weit mehr als nur ein Termin im Tourneeplan. In Köln-Mülheim schlägt seit Jahrzehnten das kreative Herz des Unternehmens, hier werden die historischen Wagen restauriert und die Kostüme entworfen. Dass die große Jubiläumstournee nun im Schatten des Doms Station macht, ist eine tiefe Verbeugung vor dem Kölner Publikum, das die “Reise zum Regenbogen” seit den Anfängen im Jahr 1980 mit so viel Herzblut begleitet hat.

Circus Roncalli: Wenn Tradition auf moderne Magie trifft

Wer den Circus Roncalli in Köln besucht, betritt eine Welt, die wie aus der Zeit gefallen wirkt. In einer Ära, die immer digitaler und hektischer wird, setzt Bernhard Paul konsequent auf Entschleunigung. Das Jubiläumsprogramm ist eine perfekt inszenierte Zeitreise, die das Beste aus fünf Jahrzehnten Manegenkunst mit zukunftsweisenden Ideen verbindet.

Besonders beeindruckend ist der Spagat zwischen Nostalgie und Moderne: Roncalli agiert heute komplett tierfrei und setzt stattdessen auf spektakuläre 360-Grad-Holografien. Wenn die virtuellen Elefanten und Pferde durch das Zelt galoppieren, entsteht ein Zauber, der zeigt, dass man Traditionen bewahren kann, indem man sie neu erfindet.

Die Stars der Manege: Akrobatik, die den Atem raubt

Im Zentrum der Show stehen Menschen, die das Unmögliche möglich machen. Das diesjährige Ensemble besteht aus Weltklasse-Artisten, die das Kölner Publikum mal zum Staunen und mal zum Zittern bringen. Ein besonderes Highlight ist die Truppe “Venice Carnival”. Die vier Ausnahmetalente kombinieren rasante Sprünge auf dem Trampolin mit höchster Präzision am Barren – eine Darbietung voller Dynamik, die man so nur selten sieht.

Ganz andere, fast schon zerbrechliche Töne werden beim Zopfhang angeschlagen. Ilena Pastorino und Julieta Pachame zeigen eine seltene Kunstform der Luftakrobatik: Nur an ihren eigenen Haaren befestigt, schweben sie in majestätischen Figuren unter der Zeltkuppel. Es ist diese Mischung aus Kraft und Eleganz, die den besonderen Reiz von Roncalli ausmacht.

Natürlich darf auch das Lachen nicht zu kurz kommen. Mit dem legendären Weißclown Gensi und dem skurrilen “Housch-ma-Housch” stehen zwei Meister ihres Fachs in der Manege, die ohne viele Worte, aber mit unendlich viel Mimik das Herz berühren. Und für die Kölner Fans gibt es ein ganz besonderes Highlight: Lili Paul-Roncalli kehrt mit ihrer ästhetischen Kontorsions-Nummer zurück und beweist einmal mehr ihre Weltklasse.

Von Schaukeln und Rekord-Athleten: Artistik der Extraklasse

Neben den poetischen Momenten sorgen hochkarätige Akrobaten für den nötigen Adrenalinkick in der Manege. Ein absolutes Highlight des Jubiläumsprogramms ist das Demian Gritsko Team. Die vier Kunstturner aus der Republik Moldau kombinieren olympiareife Übungen am Reck mit der Wucht der Russischen Schaukel. Wenn sie sich gegenseitig in den Zirkushimmel katapultieren, hält der Neumarkt kollektiv den Atem an.

Nicht minder beeindruckend ist die Kraftmeierei des Duo Vitalys. Die beiden Peruaner Joel Yaicate Saavedra und Pablo Nonato Panduro zeigen eine Adagio-Akrobatik, die fast wie eine Skulptur in Bewegung wirkt. Dass sie zu den Besten ihres Fachs gehören, haben sie bereits offiziell bewiesen: 2018 sicherten sie sich einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, als sie Kopf-auf-Kopf in weniger als einer Minute die 97 Stufen der Kathedrale von Girona erklommen.

Für eine Prise Exzentrik und modernen Slapstick sorgt der Niederländer Kevin Gorczyński alias Kevinski. Der junge Mime, der oft als der “neue Charlie Chaplin” gefeiert wird, verbindet Tanz, Pantomime und eine unglaublich elastische Mimik zu Geschichten, die direkt ins Herz treffen. Er wird unterstützt vom musikalischen Multitalent Canutito Jr. aus Peru, der bereits in der dritten Generation als Clown das Publikum zum Lachen bringt.

Abgerundet wird das Ensemble durch den Einrad-Virtuosen Pavel Valla Bertini, der in fünfter Generation Zirkusblut in den Adern trägt und mit technischer Perfektion auf nur einem Rad durch die Manege jagt. Jede dieser Darbietungen trägt dazu bei, dass Roncalli in Köln auch nach 50 Jahren nichts von seiner Faszination verloren hat.

Ein Erlebnis für alle Generationen auf dem Kölner Neumarkt

Das Gastspiel am Kölner Neumarkt ist kein gewöhnlicher Zirkusbesuch, es ist ein Gesamtkunstwerk. Das Erlebnis beginnt schon vor dem Zelt, zwischen den liebevoll restaurierten Oberlichtwagen und dem Duft von Nostalgie. Es ist ein Ort, an dem Großeltern ihren Enkeln zeigen können, wie sich echtes Staunen anfühlt.

Wer Teil dieses historischen Jubiläums sein möchte, sollte sich frühzeitig um Karten bemühen. Die Tickets für die Kölner Shows sind traditionell heiß begehrt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0221 – 96 494 260 oder direkt über die Webseite des Zirkus.

Mit dieser Show beweist Roncalli einmal mehr, warum Köln und dieser Zirkus untrennbar zusammengehören. Es ist eine Liebeserklärung an die Fantasie und ein Geschenk an die Domstadt zum 50. Geburtstag.