Längste Desch vun Kölle 2025 – Das Straßenfest im Severinsviertel

Der Längste Desch vun Kölle 2025 findet am 20. und 21. September 2025 im Severinsviertel in Köln statt. Zwei Tage lang verwandelt sich die Severinstraße in die längste Tafel der Domstadt und bietet Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Straßenfest mit Musik, kulinarischen Spezialitäten und kölscher Lebensfreude. Wer echtes Veedelsgefühl erleben möchte, darf dieses kostenlose Event nicht verpassen!

Was ist der Längste Desch vun Kölle?

Der Längste Desch vun Kölle ist eines der bekanntesten Kölner Straßenfeste. Jedes Jahr lädt das Severinsviertel, auch Vringsveedel genannt, dazu ein, an einer über einen Kilometer langen rot-weißen Tafel Platz zu nehmen. Seit 1980 gehört das Fest fest zum Veranstaltungskalender der Stadt. 2025 wird es eine ganz besondere Ausgabe geben, denn die Interessengemeinschaft Severinsviertel, die das Fest organisiert, feiert gleichzeitig ihr 50-jähriges Bestehen.

Programm beim Längste Desch vun Kölle 2025

Das Programm des Längste Desch vun Kölle 2025 ist bunt und abwechslungsreich. Auf mehreren Bühnen entlang der Severinstraße in der Südstadt treten kölsche Bands und unterschiedliche Künstler auf. Die Besucher können sich auf Live-Musik, Tanz und Unterhaltung freuen. Auch kulinarisch hat das Straßenfest viel zu bieten. Zahlreiche Stände locken mit regionalen Spezialitäten, internationalem Street Food und natürlich frisch gezapftem Kölsch. Familien mit Kindern finden ein vielseitiges Angebot an Spielen und Aktionen, sodass das Straßenfest ein Erlebnis für Jung und Alt ist.

Besonderheiten am Sonntag

Ein Highlight des Längste Desch vun Kölle 2025 ist der verkaufsoffene Sonntag. Viele Geschäfte im Severinsviertel öffnen ihre Türen, sodass Besucherinnen und Besucher das Straßenfest mit einem Einkaufsbummel verbinden können. Damit wird das Wochenende zu einer idealen Kombination aus Feiern, Genießen und Shoppen im Herzen der Südstadt.

Anreise zum Längste Desch vun Kölle

Da die Severinstraße während des Festes für den Autoverkehr gesperrt ist, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Haltestellen wie Chlodwigplatz und Severinstraße liegen direkt im Veranstaltungsbereich. Wer aus der Umgebung kommt, erreicht das Straßenfest am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Besucherinnen und Besucher sollten möglichst frühzeitig erscheinen, um einen guten Platz an der langen Tafel zu finden.

Kölsches Straßenfest voller Lebensfreude

Der Längste Desch vun Kölle 2025 ist ein Highlight im Veranstaltungskalender von Köln. Er vereint Musik, Kulinarik, Shopping und Gemeinschaftsgefühl und zeigt, warum die Südstadt zu den beliebtesten Veedel der Stadt gehört. Wer Köln von seiner herzlichsten Seite erleben möchte, sollte sich dieses Straßenfest nicht entgehen lassen.