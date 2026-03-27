KVB-Chaos in den Osterferien: Linien 1 und 9 in Deutz getrennt – Das müssen Pendler wissen!

Pünktlich zum Start der Osterferien 2026 müssen sich Fahrgäste der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) auf erhebliche Einschränkungen im Rechtsrheinischen einstellen. Nicht wegen erneut anstehender Streike, wie in den vergangenen Wochen. Es stehen massive Bauarbeiten an der Mindener Straße und im U-Bahnhof Deutz an. Deswegen werden die vielbefahrenen Linien 1 und 9 für zwei Wochen getrennt. CityNEWS erklärt Ihnen, wie Sie trotzdem ans Ziel kommen und wo der Ersatzverkehr rollt.

Wer in den Osterferien zwischen dem Linksrheinischen und Deutz pendeln möchte, braucht starke Nerven: Von Samstag, 28. März, bis Sonntag, 12. April 2026, kappen die KVB die direkte Verbindung der Linien 1 und 9 zwischen dem Neumarkt und dem Bahnhof Deutz/Messe. Diese erste große Trennung des Jahres wurde bewusst in die Ferienzeit gelegt, da das Verkehrsaufkommen in dieser Zeit insgesamt geringer ausfällt.

Warum die KVB-Sperrung in Deutz notwendig ist

Hinter der Sperrung steckt ein Bündel an Großprojekten der Stadt Köln und der KVB. Die Stadt nutzt die Zeit, um an der Mindener Straße ein neues Hochwasserschott in die Gleisinfrastruktur einzubauen. Dieses soll den U-Bahn-Tunnel künftig bei Rhein-Hochwasser vor Überflutungen schützen. Während in den Osterferien die Vorbereitungen laufen, folgt der endgültige Einbau im Sommer. Gleichzeitig wird die U-Bahn-Station “Bahnhof Deutz/Messe” einer Rosskur unterzogen: Brandschutz-Modernisierungen und Sanierungsarbeiten stehen auf dem Plan. Da hierfür zeitweise nur ein Gleis zur Verfügung steht, kommt es zu massiven Fahrplanänderungen.

Die Änderungen der Linien 1 und 9 im Detail

Damit Sie nicht an der falschen Haltestelle stehen, hier die wichtigsten Anpassungen im Überblick:

Linie 1 & 9 (aus Richtung Osten): Bahnen aus Bensberg (L1) und Königsforst (L9) fahren nur bis zur Haltestelle “Bahnhof Deutz/Messe” und kehren dort um. Achtung: In der U-Bahn-Station wird baubedingt nur ein Gleis genutzt – Fahrgäste sollten vor Ort genau auf die Beschilderung und die Durchsagen achten.

Linie 1 (aus Richtung Westen): Von Weiden kommend fahren die Bahnen nur bis zum Heumarkt . Von dort werden sie über die Strecke der Linie 7 bis zum Baumschulenweg in Poll umgeleitet und fahren anschließend zurück in den Kölner Westen.

Linie 9 (aus Richtung Westen): Von Sülz kommend endet die Fahrt bereits am Neumarkt. Die Bahnen wenden über die Nordseite des Platzes und fahren zurück nach Sülz.

Ersatzbus-Linie 101: Hier stoppen die Busse

Um die Lücke zwischen dem Neumarkt und Deutz zu schließen, wird die Ersatzbus-Linie 101 eingerichtet. Die Busse benötigen für die rund 3,3 Kilometer lange Strecke je nach Verkehrslage etwa elf Minuten. Fahrgäste finden die Ersatzhaltestellen an zentralen Punkten: Am Neumarkt fahren die Busse in Richtung Deutz auf der Cäcilienstraße (vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum) ab, während sie aus Deutz kommend die reguläre Haltestelle der Linien 136 und 146 auf der Neumarkt-Nordseite ansteuern. Am Heumarkt stoppen die Busse auf der Pipinstraße 14 bzw. am Heumarkt 43.

Im rechtsrheinischen Bereich hält der Ersatzverkehr an der Deutzer Freiheit auf der Mindener Straße jeweils unmittelbar vor der Fußgängerbrücke. Wer zum Bahnhof Deutz/Messe möchte, nutzt die regulären Haltestellen der Linie 150 am Auenweg/Ottoplatz. Den Abschluss bildet die Haltestelle Koelnmesse auf der Deutz-Mülheimer-Straße in Höhe der Hausnummer 22 bzw. an der Zufahrt Messe/Ost.

Clevere Alternativen für KVB-Fahrgäste

Wer den Ersatzbus umgehen möchte, hat zwei gute Optionen: Zum einen stehen die Stadtbahn-Linien 3 und 4 zur Verfügung, die weiterhin regulär fahren und den Neumarkt (U-Bahn) mit dem Bahnhof Deutz/LANXESS arena (oberirdisch) verbinden. Zum anderen ist das KVB-Rad eine schnelle Alternative. Inhaber eines VRS-Abos oder des bei der KVB abonnierten Deutschlandtickets nutzen die ersten 30 Minuten pro Fahrt kostenlos.