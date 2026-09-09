Kölner Dreigestirn 2027: Kölner Narren-Zunft stellt das designierte Trifolium

Ein großer Tag für den Kölner Fastelovend! Das Festkomitee Kölner Karneval hat die gut gehütete Geheimnis gelüftet und das designierte Kölner Dreigestirn 2027 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. In der kommenden Session wird die Traditionsgesellschaft Kölner Narren-Zunft von 1880 e. V. das Trifolium stellen. Mit Prinz Marius I. (Marius Schaaf), Bauer Alex (Alexander Vock) und Jungfrau Johanna (Johannes Günther) übernimmt ein bestens eingespieltes und karnevalserfahrenes Trio die Regie über die Jecken der Domstadt.

Die Wahl durch Festkomitee-Präsident Lutz Schade und den geschäftsführenden Vorstand stieß auf große Begeisterung. Alle drei Protagonisten sind seit vielen Jahren tief im Kölner Karneval verwurzelt, engagieren sich ehrenamtlich und bringen eine spürbare Leidenschaft für das rheinische Brauchtum mit. “Die drei sind genau die Richtigen. Sie zeigen in dieser Session an prominenter Stelle, wie wichtig es ist, junge Jecke im Karneval in die erste Reihe zu stellen”, erklärt Präsident Lutz Schade. “Sie feiern den Karneval von morgen und sollten deshalb auch die Möglichkeit bekommen mitanzupacken.”

Wer sind die drei Köpfe im Kölner Dreigestirn 2027?

An der Spitze des jecken Trifoliums steht der designierte Prinz Marius I. (Marius Schaaf). Der engagierte Karnevalist ist bei der Kölner Narren-Zunft kein Unbekannter und gilt als mitreißender Redner und Macher, der den Spirit der Session perfekt verkörpert. An seiner Seite steht Bauer Alex (Alexander Vock), der als Sinnbild für die Standhaftigkeit und Tradition der Freien Reichsstadt Köln die mächtigen Schlüssel der Stadt verwahren wird. Das Trio wird komplettiert durch Jungfrau Johanna (Johannes Günther), die mit Charme, Humor und Herz die traditionelle Beschützerin der Domstadt verkörpert.

Dass die Kölner Narren-Zunft das Trifolium stellt, ist für den Verein ein echtes Highlight der Vereinsgeschichte. Die Gesellschaft feiert und pflegt das Brauchtum seit 1880 und stellt nun nach intensiver Vorbereitung das höchstdekorierte Gespann der Kölner Fastelovends-Kultur.

Präsentation am MeisterCampus Köln-Ossendorf: Symbolischer Ort für die Zukunft des Handwerks

Die drei Akteure wurden an einem Ort vorgestellt, an dem täglich an der Zukunft gearbeitet wird. Der MeisterCampus in Köln-Ossendorf bildet gemeinsam mit dem benachbarten AusbildungsCampus der Handwerkskammer zu Köln die zentrale Anlaufstelle für berufliche Fort- und Weiterbildung im Handwerk. Rund 3.500 Handwerkerinnen und Handwerker werden hier jährlich in 25 Berufen auf die Meisterprüfung vorbereitet.

Dabei steht der enge Praxisbezug im Mittelpunkt: Erfahrene Lehrkräfte aus dem Handwerk vermitteln ihr Wissen in modernen Werkstätten und Unterrichtsräumen, in denen betriebliche Abläufe realitätsnah erprobt werden können. Neben klassischen Lehrformen setzt der MeisterCampus zunehmend auf Blended Learning, hybride Formate und In-House-Seminare. Rund 45 Mitarbeitende, mehr als 300 freie Dozentinnen und Dozenten sowie etwa 250 Prüferinnen und Prüfer tragen am Standort dazu bei, Fachwissen zu vermitteln, Kompetenzen zu stärken und die nächste Generation qualifizierter Fach- und Führungskräfte auszubilden.

Das Motto der Session und der Weg zur Proklamation des Kölner Dreigestirns 2027

Die kommende Karnevalssession steht ganz im Zeichen des Mottos “Morje es, wat do drus mähs”. Das Motto soll Mut machen, nach vorne blicken lassen und dazu einladen, die Zukunft des Karnevals aktiv und gemeinsam zu gestalten. Der Präsentationsort am MeisterCampus unterstreicht diesen Zukunftsgedanken perfekt.

Für Prinz Marius I., Bauer Alex und Jungfrau Johanna beginnt in den kommenden Wochen und Monaten eine intensive Phase der Vorbereitung. Neben zahlreichen Anproben der prunkvollen Ornate stehen Rhetorik- und Tanzproben sowie die genaue Abstimmung des Terminkalenders auf dem Programm.

Der erste ganz große Höhepunkt folgt zu Beginn des Jahres 2027: Am 8. Januar 2027 wird das Kölner Dreigestirn 2027 im traditionsreichen Festsaal des Gürzenich durch das Kölner Stadtoberhaupt offiziell proklamiert und in Amt und Würden gehoben. Ab diesem Moment regiert das Trifolium offiziell über die Jecken, bevor der Straßenkarneval im Frühjahr seinen beispiellosen Höhepunkt erreicht.

Vorfreude auf eine unvergessliche Session mit dem Dreigestirn 2027

Mit der Vorstellung des neuen Trifoliums wächst in ganz Köln die Vorfreude auf die kommende Fünfte Jahreszeit. Die Mischung aus jugendlicher Energie, tiefem Traditionsbewusstsein und nahbarer Herzlichkeit zeichnet Prinz Marius I., Bauer Alex und Jungfrau Johanna schon jetzt aus. Köln darf sich auf eine emotionale, mitreißende und vor allem jecke Zeit freuen.