Interaktives Abenteuer für die ganze Familie: EXPLORADO in Troisdorf

Das EXPLORADO in Troisdorf ist weit mehr als ein klassisches Museum. Es ist ein interaktives Abenteurerlebnis , das sich auf einer beeindruckenden Fläche von über 3.000 Quadratmetern erstreckt. Familien mit Kindern jeden Alters finden hier eine bunte Welt voller Spiel, Spaß, Bewegung und Lernen. Mit mehr als 100 Mitmachstationen lädt das EXPLORADO dazu ein, den Alltag aus neuen Blickwinkeln zu betrachten, die eigene Kreativität zu entdecken und die Umwelt mit allen Sinnen zu erleben. Das Besondere ist, dass Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erlaubt und erwünscht sind.

Im EXPLORADO verschmelzen analoge und digitale Welten auf faszinierende Weise. So wird der Körper beispielsweise im Active-Gaming-Bereich spielerisch trainiert, während ein überdimensionaler Trackball zum Einsatz kommt, um einen virtuellen Fuchs über eine Leinwand zu steuern. Vorschulkinder können in der digitalen Ausmalwelt ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie Meereslebewesen analog gestalten, einscannen und anschließend lebendig im digitalen Aquarium bestaunen.

Auch für Fans der 80er-Jahre hat das EXPLORADO ein besonderes Highlight zu bieten: Die Rollschuhdisco mit ihrer bunten Beleuchtung, einer riesigen Spiegelwand und der passenden Musik versetzt Jung und Alt gleichermaßen in das Retro-Feeling dieser legendären Ära. Wer sich kreativ austoben möchte, findet im Trickfilmstudio die perfekte Gelegenheit, um eigene Geschichten zu erfinden und diese in selbst produzierten Trickfilmen zum Leben zu erwecken. Jede Station lädt dazu ein, mit Neugier und Begeisterung Neues auszuprobieren.

Das EXPLORADO ist nicht nur ein Ort für Spaß und Bewegung, sondern auch eine Lernwelt, in der Bildung und Unterhaltung nahtlos ineinandergreifen. Hier gelingt es, das Analoge und das Digitale sinnvoll miteinander zu verbinden, ohne dabei die körperliche Aktivität aus den Augen zu verlieren. Dieser einzigartige Ansatz begeistert sowohl kleine als auch große Gäste und macht den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein weiteres Highlight des EXPLORADO ist die aktuelle Sonderausstellung “Die starken Vier”, die noch bis zum 2. März 2025 zu sehen ist. Hier erfahren die Besucher alles über die faszinierenden Kräfte der Naturelemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Mit den charmanten Charakteren Eddy, Branda, Windy und Splash werden diese Elemente anschaulich und unterhaltsam erklärt. Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet und lädt dazu ein, die Naturkräfte spielerisch zu entdecken. Dieses zusätzliche Angebot ist bereits im Tagesticket enthalten und erweitert das ohnehin vielfältige Programm des Abenteuermuseums.

Das EXPLORADO bietet die perfekte Mischung aus Spiel, Lernen und Bewegung. Es vermittelt auf spielerische Weise einen kompetenten Umgang mit virtuellen Welten und digitalen Spielen, ohne dabei die Wichtigkeit von analogem Erleben und körperlicher Aktivität aus den Augen zu verlieren. Das Abenteuermuseum bringt das Beste aus beiden Welten zusammen und sorgt dafür, dass Lernen Freude bereitet. Ein Tag im EXPLORADO ist eine Einladung, mit “Herz, Hand und Verstand” die Welt zu entdecken und gemeinsam als Familie unvergessliche Momente zu erleben.

Das EXPLORADO befindet sich auf der zweiten Etage des Happy Franky in der Kölner Straße 2 in 53840 Troisdorf. Tagestickets sind bereits ab 17,50 Euro erhältlich, und in den Ferien hat das Museum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website explorado-troisdorf.de.