Die FIBO 2020, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, die eigentlich vom 2. bis 5. April 2020 in Köln stattfinden sollte, wird aufgrund der Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 abgesagt. Die Fitness-Messe soll nun in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden. Zuvor wurde bereits auch schon die für März geplante INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln auf einen neuen Termin im Februar 2021 verschoben. Ebenso wurde auch z.B. die Reisemesse ITB in Berlin aus Sicherheitsgründen und gesundheitlichen Bedenken wegen des Coronavirus abgesagt.

Die Veranstalter bedauern natürlich diese Maßnahme. “Diese Entscheidung haben wir uns nicht leichtgemacht. Unsere Kunden, Partner und das FIBO-Team haben unglaublich hart an dieser Veranstaltung gearbeitet. Obwohl es enttäuschend ist, die Veranstaltung zu verschieben, ist es unerlässlich, dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen. Unser Ziel bleibt es, allen Ausstellern und Besuchern der FIBO 2020 den besten Nutzen zu bieten”, so Silke Frank, Direktorin der FIBO Global Fitness Events.

Ersatztermin für Kölner FIBO 2020 in der zweiten Jahrshälfte

Reed Exhibitions als Veranstalter der Kölner Fitness-Messe vertraut darauf, mit der Entscheidung, die FIBO 2020 in die zweite Jahreshälfte zu verschieben und die Messe unter sicheren Bedingungen stattfinden lassen zu können. In den kommenden Wochen möchte man nun intensiv mit den Kunden und Partnern kommunizieren, um die globale Fitness-Welt der FIBO auf Kurs zu halten. Derzeit sucht Reed Exhibitions gemeinsam mit der Koelnmesse nach den besten verfügbaren Terminen in der zweiten Jahreshälfte. Die bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilt der Veranstalter auf seiner Webseite mit.